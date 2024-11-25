Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии

Ощутить таинственный и мощный дух Кавказа в поездке по заповедным местам республики
Чегемское ущелье тянется почти на 100 километров, рассекая горы Кабардино-Балкарии. Мы посетим популярные места вдоль теснины и даже проедем дальше, к верховьям реки Чегем. Вы увидите сказочные водопады и аутентичные селения. Сможете полетать на параплане.

А также навестите дедушку Тихтенгена — перед вами предстанет одна из самых труднодоступных и красивых вершин на Кавказе.
5
1 отзыв
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Чегем, гора Тихтенген и древние селения Кабардино-Балкарии
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Чегемские водопады

Наш путь пройдёт через живописную теснину с группой водопадов. Дорога проходит прямо вдоль скал, с которых стекают потоки — вы увидите их совсем близко и сможете сделать яркие снимки природного памятника.

Флай Чегем, не просто горный парк развлечений

Вы увидите, как сильно выделяется это место среди других локаций в регионе. Здесь витает дух свободы, лёгкости, любви к жизни. Чтобы прочувствовать эту атмосферу, вы сможете заказать полёт на параплане. Здесь работаю лучшие инструкторы России, с которыми ничего не страшно. А воспоминания о том, как вы парите над Чегемским ущельем, станут украшением вашего путешествия.

Высокогорные селения

Следующая яркая глава программы — два посёлка с древней историей и потрясающими пейзажами. Вы посетите Эль-Тюбю, в котором сохранились старинные башни и склепы, и Булунгу. Познакомитесь с размеренным бытом местных жителей. Прислушаетесь к тишине, оберегаемой скалистыми великанами. И увидите долину, по которой проходил Шёлковый путь.

Водопад Абай-Су

Вы проедете по территории Чегемо-Башильского заповедника и полюбуетесь самым высоким водопадом Кабардино-Балкарии (72 метра). Его можно рассмотреть издалека или подняться прямо к водной стене.

Дедушка Тихтенген

Гору в верховьях реки Чегем посещаю нечасто, оттого здесь ещё прекраснее. Это идиллическое место вдали от цивилизации, где нет ничего, кроме природы Кавказа. Вы погуляете по хвойному лесу, насладитесь красотой бурной горной реки, отведаете целебную воду из источника, вокруг которого нет ни рынков, ни кафе. И конечно, поприветствуете величественного хозяина места — неприступную гору Тихтенген.

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины;
Орёл, с отдаленной поднявшись вершины,
Парит неподвижно со мной наравне.
Отселе я вижу потоков рожденье
И первое грозных обвалов движенье.
Здесь тучи смиренно идут подо мной;
Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады…
А. С. Пушкин

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включён трансфер из любой точки Нальчика и обратно, а также экосборы
  • Дополнительные расходы: питание и полёт на параплане — 6000 ₽ с человека (по желанию)
  • Поездка проходит на автомобиле Kia Sorento 2005 года. Есть кресла для детей
  • Часть пути проходит по грунтовой неасфальтированной дороге — будьте, пожалуйста, к этому готовы
  • По договорённости в финальной части программы можно совершить поход до ледника Шаурту, маршрут начинается в районе горы Тихтенген и занимает 3-4 часа
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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой точке Нальчика. Я встречу вас по вашему адресу и после экскурсии отвезу обратно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ю
25 ноя 2024
Хочу поблагодарить Евгения за прекрасно организованную и проведенную экскурсию по Чегемскому ущелью. Выбор был спонтанным, но всё совпало идеально. Мы находились в Верхней Балкарии и планировали в этот день переехать
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в Нальчик, а также пытались выкроить время на Чегем… И вот - удача! Евгений предлагает начало экскурсии из любой точки КБР. Пунктуально, доброжелательно, внимательно, с любовью к родной земле, как малой, так и большой родине, ее истории, природе, людях. Нам было очень комфортно и интересно ехать, слушать, делиться впечатлениями и мыслями. Природа Кавказа, конечно, впечатляющая, захватывает дух в прямом и переносном смысле). Однозначно рекомендуем Евгения и этот маршрут. Успехов ему и благодарность из Ярославля.

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