Чегемское ущелье тянется почти на 100 километров, рассекая горы Кабардино-Балкарии. Мы посетим популярные места вдоль теснины и даже проедем дальше, к верховьям реки Чегем. Вы увидите сказочные водопады и аутентичные селения. Сможете полетать на параплане. А также навестите дедушку Тихтенгена — перед вами предстанет одна из самых труднодоступных и красивых вершин на Кавказе.

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Чегемские водопады

Наш путь пройдёт через живописную теснину с группой водопадов. Дорога проходит прямо вдоль скал, с которых стекают потоки — вы увидите их совсем близко и сможете сделать яркие снимки природного памятника.

Флай Чегем, не просто горный парк развлечений

Вы увидите, как сильно выделяется это место среди других локаций в регионе. Здесь витает дух свободы, лёгкости, любви к жизни. Чтобы прочувствовать эту атмосферу, вы сможете заказать полёт на параплане. Здесь работаю лучшие инструкторы России, с которыми ничего не страшно. А воспоминания о том, как вы парите над Чегемским ущельем, станут украшением вашего путешествия.

Высокогорные селения

Следующая яркая глава программы — два посёлка с древней историей и потрясающими пейзажами. Вы посетите Эль-Тюбю, в котором сохранились старинные башни и склепы, и Булунгу. Познакомитесь с размеренным бытом местных жителей. Прислушаетесь к тишине, оберегаемой скалистыми великанами. И увидите долину, по которой проходил Шёлковый путь.

Водопад Абай-Су

Вы проедете по территории Чегемо-Башильского заповедника и полюбуетесь самым высоким водопадом Кабардино-Балкарии (72 метра). Его можно рассмотреть издалека или подняться прямо к водной стене.

Дедушка Тихтенген

Гору в верховьях реки Чегем посещаю нечасто, оттого здесь ещё прекраснее. Это идиллическое место вдали от цивилизации, где нет ничего, кроме природы Кавказа. Вы погуляете по хвойному лесу, насладитесь красотой бурной горной реки, отведаете целебную воду из источника, вокруг которого нет ни рынков, ни кафе. И конечно, поприветствуете величественного хозяина места — неприступную гору Тихтенген.

Кавказ подо мною. Один в вышине

Стою над снегами у края стремнины;

Орёл, с отдаленной поднявшись вершины,

Парит неподвижно со мной наравне.

Отселе я вижу потоков рожденье

И первое грозных обвалов движенье.

Здесь тучи смиренно идут подо мной;

Сквозь них, низвергаясь, шумят водопады…

А. С. Пушкин

Организационные детали