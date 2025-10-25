Небольшое, но яркое путешествие к лазурному озеру Гижгит и в тихое Тызыльское ущелье подарит вам настоящую перезагрузку. Вы увидите одно из самых красивых горных озёр Северного Кавказа и узнаете его историю. Прогуляетесь по уединённому ущелью, где природа сохранилась в первозданном виде. Воздух чист, пейзажи завораживают — отличная идея для короткой вылазки на природу.
Описание экскурсииПриглашаю вас на короткую, но живописную поездку к озеру Гижгит и в Тызыльское ущелье. Озеро расположено среди величественных гор и поражает насыщенным лазурным цветом воды — вы узнаете, как оно появилось и почему считается одним из самых фотогеничных в регионе. Затем мы отправимся в Тызыльское ущелье — малоизвестное место с нетронутой природой, куда редко добираются туристы. Пейзажи здесь меняются от скал до зелёных лугов, а воздух особенно свежий и чистый. Эта прогулка подарит вам уединение, тишину и возможность отдохнуть от городской суеты. Подойдёт для тех, кто хочет ненадолго выбраться на природу и увидеть красоту Кабардино-Балкарии без долгих переездов.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
25 окт 2025
Альбер — потрясающий гид и водитель! Нам всё очень понравилось: было интересно и весело слушать его рассказы. К тому же, Альбер оказался отличным фотографом — он сделал нам невероятно красивые кадры!
Сама экскурсия не слишком длинная, но с очень живописными видами. Рекомендую, особенно если не хочется тратить на поездку в горы весь день.
