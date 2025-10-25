Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Небольшое, но яркое путешествие к лазурному озеру Гижгит и в тихое Тызыльское ущелье подарит вам настоящую перезагрузку. Вы увидите одно из самых красивых горных озёр Северного Кавказа и узнаете его историю. Прогуляетесь по уединённому ущелью, где природа сохранилась в первозданном виде. Воздух чист, пейзажи завораживают — отличная идея для короткой вылазки на природу. 5 1 отзыв

Описание экскурсии Приглашаю вас на короткую, но живописную поездку к озеру Гижгит и в Тызыльское ущелье. Озеро расположено среди величественных гор и поражает насыщенным лазурным цветом воды — вы узнаете, как оно появилось и почему считается одним из самых фотогеничных в регионе. Затем мы отправимся в Тызыльское ущелье — малоизвестное место с нетронутой природой, куда редко добираются туристы. Пейзажи здесь меняются от скал до зелёных лугов, а воздух особенно свежий и чистый. Эта прогулка подарит вам уединение, тишину и возможность отдохнуть от городской суеты. Подойдёт для тех, кто хочет ненадолго выбраться на природу и увидеть красоту Кабардино-Балкарии без долгих переездов.

Что включено Услуги гида

Транспорт Место начала и завершения? Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика Когда и сколько длится? Экскурсия длится около 4 часов Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.