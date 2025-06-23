Программа поездки — с прогулками и несложным трекингом — создана для того, чтобы вы получили удовольствие от размеренного отдыха в окружении чарующей природы края. Вы посетите живописный каньон с видом на Тызыльское ущелье и услышите легенды об этом таинственном месте. Увидите завораживающие водопады и неистовую речку Тызыл. А ещё я угощу вас авторским горным чаем с шиповником и нальчикскими конфетами.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Выехав за город, вы сразу же окажетесь в одной из самых загадочных частей Кабардино-Балкарии (и даже всего Кавказа!), где до сих пор остались нетронутые цивилизацией места. Возраст Тызыльского ущелья насчитывает миллионы лет, а о его мощной энергетике ходят легенды, многие из которых я расскажу в путешествии.

Первое, что вы увидите, это красивейший водопад Кёнделен и зрелище потока, летящего с огромной высоты вниз. Затем мы перейдём аутентичный деревянный мостик через реку Тызыл, ведущий ко второму водопаду. От опьяняющего горного воздуха может закружиться голова — и в этот момент на нашем пути окажутся гамак и качели, где вы сможете отдохнуть, сфотографироваться и спокойно полюбоваться пейзажами.

После мы поедем смотреть на Тызыльское ущелье сверху, откуда открывается потрясающий вид на могучие утёсы, покрытые зеленым ковром разнотравья. В этом впечатляющем месте я угощу вас своим авторским горным чаем с чёрным шиповником и сладостями.

Организационные детали