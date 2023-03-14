Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье

Насладиться легким путешествием по одному из самых заповедных уголков Кабардино-Балкарии

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Программа поездки — с прогулками и несложным трекингом — создана для того, чтобы вы получили удовольствие от размеренного отдыха в окружении чарующей природы края.

Вы посетите живописный каньон с видом на Тызыльское ущелье и услышите легенды об этом таинственном месте. Увидите завораживающие водопады и неистовую речку Тызыл. А ещё я угощу вас авторским горным чаем с шиповником и нальчикскими конфетами.
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье
Ближайшие даты:
14
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Описание

Что вас ожидает

Выехав за город, вы сразу же окажетесь в одной из самых загадочных частей Кабардино-Балкарии (и даже всего Кавказа!), где до сих пор остались нетронутые цивилизацией места. Возраст Тызыльского ущелья насчитывает миллионы лет, а о его мощной энергетике ходят легенды, многие из которых я расскажу в путешествии.

Первое, что вы увидите, это красивейший водопад Кёнделен и зрелище потока, летящего с огромной высоты вниз. Затем мы перейдём аутентичный деревянный мостик через реку Тызыл, ведущий ко второму водопаду. От опьяняющего горного воздуха может закружиться голова — и в этот момент на нашем пути окажутся гамак и качели, где вы сможете отдохнуть, сфотографироваться и спокойно полюбоваться пейзажами.

После мы поедем смотреть на Тызыльское ущелье сверху, откуда открывается потрясающий вид на могучие утёсы, покрытые зеленым ковром разнотравья. В этом впечатляющем месте я угощу вас своим авторским горным чаем с чёрным шиповником и сладостями.

Организационные детали

  • Трансфер на комфортабельном кроссовере Nissan X-Trail, чай и натуральные сладости для чаепития включены в стоимость
  • Продолжительность экскурсии — 6 часов вместе с дорогой
  • Возможно посещение кафе с дегустацией хычинов (национальное блюдо балкарской кухни)
  • Обязательно зарядите телефоны перед экскурсией, весь маршрут усеян местами для фотосессий!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Выездные
На весь день
Кабардино-Балкария
Тызылское ущелье

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