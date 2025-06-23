Насладиться легким путешествием по одному из самых заповедных уголков Кабардино-Балкарии
Программа поездки — с прогулками и несложным трекингом — создана для того, чтобы вы получили удовольствие от размеренного отдыха в окружении чарующей природы края.
Вы посетите живописный каньон с видом на Тызыльское ущелье и услышите легенды об этом таинственном месте. Увидите завораживающие водопады и неистовую речку Тызыл. А ещё я угощу вас авторским горным чаем с шиповником и нальчикскими конфетами.
Выехав за город, вы сразу же окажетесь в одной из самых загадочных частей Кабардино-Балкарии (и даже всего Кавказа!), где до сих пор остались нетронутые цивилизацией места. Возраст Тызыльского ущелья насчитывает миллионы лет, а о его мощной энергетике ходят легенды, многие из которых я расскажу в путешествии.
Первое, что вы увидите, это красивейший водопад Кёнделен и зрелище потока, летящего с огромной высоты вниз. Затем мы перейдём аутентичный деревянный мостик через реку Тызыл, ведущий ко второму водопаду. От опьяняющего горного воздуха может закружиться голова — и в этот момент на нашем пути окажутся гамак и качели, где вы сможете отдохнуть, сфотографироваться и спокойно полюбоваться пейзажами.
После мы поедем смотреть на Тызыльское ущелье сверху, откуда открывается потрясающий вид на могучие утёсы, покрытые зеленым ковром разнотравья. В этом впечатляющем месте я угощу вас своим авторским горным чаем с чёрным шиповником и сладостями.
Организационные детали
Трансфер на комфортабельном кроссовере Nissan X-Trail, чай, кофе включены в стоимость
Продолжительность экскурсии — 6 часов вместе с дорогой
Возможно посещение кафе с дегустацией хычинов (национальное блюдо балкарской кухни)
За доплату организуем пикник (пирог с капустой, курицей с грибами или картошкой с сыром, овощи, сладости) — 1000 ₽
Обязательно зарядите телефоны перед экскурсией, весь маршрут усеян местами для фотосессий!
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 697 туристов
Я — гостеприимный гид в Нальчике. Провожу экскурсии по столице и горным ущельям Кабардино-Балкарии на личном транспорте, организую поездки по живописным местам. В 2025 году создала свою первую пешеходную экскурсию-спектакль читать дальшеуменьшить
в наушниках, которая быстро стала популярной.
Я люблю путешествия и встречать гостей на Кавказе. В Нальчик переехала ради работы, но решила остаться здесь навсегда. Когда в гости приезжали мои земляки с Урала, показывала им местные красоты и угощала кавказскими блюдами. Гости влюблялись в наш край и возвращались снова. Так моё увлечение превратилось в профессию.
Моя миссия — познакомить тех, кто ещё не был на Кавказе, с его культурой и природой, а тем, кто уже приезжал сюда, предложить новые идеи для отдыха.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
11
4
–
3
–
2
–
1
–
И
Ирина
Как же нам повезло провести этот день с Ириной и Андреем! Это не просто гиды, а мастера настоящих приключений! Мы увидели потрясающие водопады, даже залезали наверх и проходили под ними читать дальшеуменьшить
— ощущения просто незабываемые! Ущелья, пасущиеся коровы и лошади, настоящая деревня с невероятно добрыми и душевными жителями — всё было как в фильме, только лучше.
А пикник наедине с природой — это вообще отдельная история! Ирина и Андрей устроили для нас настоящий праздник: горячий кофе в турке, свежайший пирог и невероятный вид, от которого захватывает дух. После такого дня хочется только одного — отправиться с ребятами в ещё большее приключение, например, на квадроциклах на несколько дней! Спасибо вам за эмоции, тепло и настоящую магию Кавказа! 💫
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Александр
День прошёл прекрасно. Погода была идеальной для прогулке по горам. Жемчужиной экскурсии подъем на плато с прекрасными видами. Особенно понравились альпийские луга с их разнотраввием и большим количеством цветов и красок. Спасибо Ирине за хорошее семейное путешествие. Рекомендую экскурсию для поездки семьей.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Поездка была прекрасно организована. Помимо великолепных видов, Ирина организовала чудесный пикник с вкусным чаем и местными сладостями. Во время экскурсии было несколько локаций для фото и погружения в атмосферу гор. Отдельная благодарность за музыку! Спасибо, Ирина! До новых встреч 🤗
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
День прошёл замечательно. Не смотря на переменчивость погоды, поездка удалась. Удалось увидеть два водопада, и подняться на плато, откуда открывается захватывающий дух вид. Спасибо большое гиду Ирине. Буду вас рекомендовать.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Экскурсия прошла великолепно. Немного подвела погода: было пасмурно, сыро после дождей, и в процессе мероприятия с неба слегка капало. Но в этом были свои плюсы: нам удалось побывать на двух читать дальшеуменьшить
водопадах, а в сухую погоду первого мы могли бы и не увидеть. Интересно, что Тызыльское ущелье мы увидели и снизу, и полюбовались им сверху. Впечатления самые замечательные. Спасибо Ирине за экскурсию и за небольшой пикник с чаем и сладостями - он был очень кстати в такую прохладную погоду.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ирина
Были на экскурсии 04.07.2025, отлично провели день, все как в описании. Экскурсовод заехала за нами в отель, расспросила о наших пожеланиях, которые учла. Путешествие было отлично организовано, Ирина в пути предложила воду, сказала о наличии дождевиков в случае дождя. Экскурсия оставила незабываемые, потрясающе впечатления. Рекомендую тем, кто хочет насладиться тишиной, красотой природы, величием гор и отвлечься от шума городской суеты.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Нальчика
Похожие экскурсии на «Ваш идеальный день в Тызыльском ущелье»