Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Выехав за город, вы сразу же окажетесь в одной из самых загадочных частей Кабардино-Балкарии (и даже всего Кавказа!), где до сих пор остались нетронутые цивилизацией места. Возраст Тызыльского ущелья насчитывает миллионы лет, а о его мощной энергетике ходят легенды, многие из которых я расскажу в путешествии.
Первое, что вы увидите, это красивейший водопад Кёнделен и зрелище потока, летящего с огромной высоты вниз. Затем мы перейдём аутентичный деревянный мостик через реку Тызыл, ведущий ко второму водопаду. От опьяняющего горного воздуха может закружиться голова — и в этот момент на нашем пути окажутся гамак и качели, где вы сможете отдохнуть, сфотографироваться и спокойно полюбоваться пейзажами.
После мы поедем смотреть на Тызыльское ущелье сверху, откуда открывается потрясающий вид на могучие утёсы, покрытые зеленым ковром разнотравья. В этом впечатляющем месте я угощу вас своим авторским горным чаем с чёрным шиповником и сладостями.
Организационные детали
Трансфер на комфортабельном кроссовере Nissan X-Trail, чай и натуральные сладости для чаепития включены в стоимость
Продолжительность экскурсии — 6 часов вместе с дорогой
Возможно посещение кафе с дегустацией хычинов (национальное блюдо балкарской кухни)
Обязательно зарядите телефоны перед экскурсией, весь маршрут усеян местами для фотосессий!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Нальчике
Провела 72 экскурсии для 107 туристов
Я Ирина — частный гид в Нальчике. Провожу комфортные экскурсии на личном транспорте по городу. Люблю путешествовать сама и принимать гостей на Кавказе. В Нальчик приехала 10 лет назад, сначала по работе, потом приняла решение остаться жить. Сама родом с Урала. Все эти годы ко мне приезжали мои земляки. Я показывала им красоты гор, угощала блюдами кавказской кухни. Со временем моих гостей становилось все больше, все влюблялись в Кавказ и возвращались снова. Так увлечение и моя любовь к этой земле переросла в работу гида-экскурсовода. А еще у меня есть миссия: знакомить с Кавказом тех, кто здесь ни разу не был, а с теми, кто был — делиться новыми идеями отдыха. С 2021 года добавилась еще одна — открывать Кавказ самим местным жителям.
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