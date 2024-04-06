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плато Канжол Азамат нам рассказывал о крае, об истории этих мест, быте и обычаях местного населения. Приятно удивило, что практически на любые вопросы гид нам давал развёрнутые ответы. Слушать Азамата было приятно и интересно, не смотря на свой достаточно молодой возраст он оказался очень эрудированным рассказчиком. Прекрасные виды на горы, долины, ущелья, водопад, реку просто завораживали. И конечно Эльбрус нам представился во всей красе. Пока мы были на плато, его не затеняло ни одно облачко, но после того, как мы уехали, облака набежали и закрыли вершину. В общем нам повезло с Эльбрусом. Поэтому советую выезжать на эту экскурсию рано утром. В Нальчике эта экскурсия для нас была самой лучшей. Огромное спасибо Азамату, желаем ему успехов и процветания! А команде Трипстер желаем побольше таких талантливых гидов, как Азамат и таких потрясающих экскурсий, как этот джип-тур.