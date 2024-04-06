1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
«Озеро Гижгит — расположенное на высоте 2000 метров, оно покорит вас грандиозными размерами, изумрудным цветом воды и волшебными окружающими рельефами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Далее вас ждем знаменитое горное озеро — Гижгит (Былымское озеро)»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина6 апреля 2024Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
- ННаталья9 августа 2023Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на
- ННаталья4 августа 2023Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Залиму за профессионализм и чуткое отношение к туристам! Нас не ограничивали во времени на локациях и подстроили маршрут под погоду так, чтобы было комфортно увидеть все красоты!
- ИИрина3 августа 2023Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться и полететь над этими
- ММихаил15 октября 2022Хорошая экскурсия. Впрочем малый водопад и озеро (по сути небольшое водохранилище) можно исключить, т. к не впечатляют! А вот красота
- ЯЯрослава11 октября 2022Потрясающая поездка! Осмотрели все что было запланировано) Успели везде в хорошую погоду, на перевале немного задело дождем, но впечатление не испортил! Водителю спасибо за терпение! Мы две очень любопытные барышни, никак не могли оставить Чегем: то параплан, то тарзанка)
- EElena28 сентября 2021Экскурсия была великолепная, Залим-профессионал с большой буквы! Виды, потрясающие, всем от души советую!
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Гижгит»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Гижгит" можно забронировать 3 экскурсии от 13 500 до 16 890. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Нальчике на 2024 год по теме «Гижгит», 36 ⭐ отзывов, цены от 13500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август