Гижгит – экскурсии в Нальчике

Найдено 3 экскурсии в категории «Гижгит» в Нальчике, цены от 13 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джип-тур на плато Канжол
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Джип-тур на плато Канжол: Кавказские вершины и озеро Гижгит
Джип-тур на плато Канжол - незабываемое путешествие по живописным местам Кавказа. Насладитесь видами и чистым воздухом
Начало: У вашего отеля в Нальчике
«Озеро Гижгит — расположенное на высоте 2000 метров, оно покорит вас грандиозными размерами, изумрудным цветом воды и волшебными окружающими рельефами»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
13 отзывов
Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
Начало: Назначает турист
«Далее вас ждем знаменитое горное озеро — Гижгит (Былымское озеро)»
Расписание: Ежедневно в 9.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:30
16 890 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Чегемские водопады и озеро Гижгит
Начало: По договоренности
Расписание: понедельник-воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    6 апреля 2024
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасная экскурсия! Замечательный гид,бесконечно любящий свою родину! Интереснейший собеседник,чуткий к туристам и их пожеланиям. Было очень приятно общаться. Азамат,Вы лучший!
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Джип-тур на плато Канжол
    Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов утра. По пути на
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    плато Канжол Азамат нам рассказывал о крае, об истории этих мест, быте и обычаях местного населения. Приятно удивило, что практически на любые вопросы гид нам давал развёрнутые ответы. Слушать Азамата было приятно и интересно, не смотря на свой достаточно молодой возраст он оказался очень эрудированным рассказчиком. Прекрасные виды на горы, долины, ущелья, водопад, реку просто завораживали. И конечно Эльбрус нам представился во всей красе. Пока мы были на плато, его не затеняло ни одно облачко, но после того, как мы уехали, облака набежали и закрыли вершину. В общем нам повезло с Эльбрусом. Поэтому советую выезжать на эту экскурсию рано утром. В Нальчике эта экскурсия для нас была самой лучшей. Огромное спасибо Азамату, желаем ему успехов и процветания! А команде Трипстер желаем побольше таких талантливых гидов, как Азамат и таких потрясающих экскурсий, как этот джип-тур.

    Прекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часовПрекрасный джип -тур по местам, где почти нет туристов. Мы выехали из Нальчика в 6:00 часов
  • Н
    Наталья
    4 августа 2023
    Чегемские водопады и озеро Гижгит
    Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо Залиму за профессионализм и чуткое отношение к туристам! Нас не ограничивали во времени на локациях и подстроили маршрут под погоду так, чтобы было комфортно увидеть все красоты!
  • И
    Ирина
    3 августа 2023
    Джип-тур на плато Канжол
    Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться и полететь над этими
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    бархатными горами… Что касается организатора — с Азаматом было комфортно путешествовать. Он очень опытный водитель, в том числе в горах на узких дорогах (я чувствовала себя в безопасности), не торопит, когда вы смотрите красоты, всё рассказывает, в том числе и исторические факты, и о современной жизни в КБР. Ощущаешь, что главная цель для него — чтобы гости получили максимум от тура и остались довольны. Азамат, большое тебе человеческое спасибо!!!

    Рекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежатьсяРекомендую эту экскурсию и организатора. Гид возил нас по невероятным местам! Плато, конечно, поражает. Хочется разбежаться
  • М
    Михаил
    15 октября 2022
    Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
    Хорошая экскурсия. Впрочем малый водопад и озеро (по сути небольшое водохранилище) можно исключить, т. к не впечатляют! А вот красота
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    Чегемского ущелья - это нечто!!! А еще по дороге есть место где можно совершить полет на параплане!! Вот это точно нельзя пропустить!! Непередаваемые ощущения при полете над долиной!

  • Я
    Ярослава
    11 октября 2022
    Джип-тур: озеро Гижгит, перевал Актопрак, Эль-Тюбю и Чегемские водопады
    Потрясающая поездка! Осмотрели все что было запланировано) Успели везде в хорошую погоду, на перевале немного задело дождем, но впечатление не испортил! Водителю спасибо за терпение! Мы две очень любопытные барышни, никак не могли оставить Чегем: то параплан, то тарзанка)
  • E
    Elena
    28 сентября 2021
    Чегемские водопады и озеро Гижгит
    Экскурсия была великолепная, Залим-профессионал с большой буквы! Виды, потрясающие, всем от души советую!

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Гижгит»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Чегемские водопады и озеро Гижгит
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Гижгит" можно забронировать 3 экскурсии от 13 500 до 16 890. Туристы уже оставили гидам 36 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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