Отправляемся в Ингушетию — край, где заброшенные аулы, усыпальницы и древние башни окружены фантастической горной природой! Вам предстоит поразиться красоте альпийских лугов и затерянных ущелий, проникнуть в историю народа «галгаи», как называют себя ингуши. И увидеть замковый комплекс, который входит в список «Семи чудес России».
Ущелья, перевалы и виды на Казбек Мы отправимся в Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест горного Кавказа. Поднимемся на Цей-Лоамский перевал, где нас ждёт великолепный вид на горы вдали от цивилизации. В хорошую погоду отсюда можно разглядеть легендарный Казбек. Башенные комплексы — средневековое наследие По пути увидим несколько уникальных башенных комплексов. В Эрзи насчитывается восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, окружённых каменными оборонительными стенами. Эгикал — средневековая столица Ингушетии, где сохранилось более ста построек. Таргим — покинутый аул, где ещё семь лет назад жили люди. Посетим и Вовнушки — один из самых экзотических комплексов, сложенный из камня так, что башни кажутся естественным продолжением скал; он стал финалистом конкурса «Семь чудес России». Древний храм и горные легенды Завершим путешествие знакомством с храмом Тхаба-Ерды — самым древним христианским храмом на территории России. Историки до сих пор спорят о том, кто и когда его построил, и вы услышите разные версии, слухи и легенды. Важная информация:
В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.
- Джейрахское ущелье
- Эрзи
- Эгикал
- Вовнушки
- Таргим
- Храм Тхаба-Ерды
- Транспорт
- Услуги гида
- Питание - 600 руб. /чел.
- Башенный комплекс - 250 руб. /чел.
- Личные расходы
Россия, Кабардино-Балкарская Республика, сельское поселение Урвань
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам несказанно повезло в этой поездке — у нас было 2 гида, они же — водители: Мария и Салман. Путешествие с маленькой группой очень отличается от больших групповых поездок на
Добрый день! Экскурсионная программа точно соответствовала заявленной. Горы Ингушетии и башни поражают своей красотой и величием. Но водителю-гиду Салману надо еще работать над собой (и в организационном, и в профессиональном
Прекрасная экскурсия! Огромное спасибо гиду Андрею за прекрасный день, потрясающие впечатления! Ту красоту которую мы увидели не передать словами, это надо видеть. Всем рекомендую экскурсию в Ингушетию!
Очень красивая Ингушетия 🏔️ Я сов мех сторон люблю горы Кавказа, каждый раз это что-то новое и не похожее. Прокатились по башенным городам, посетили смотровую с которой открывается волшебный вид 😍
Экскурсия очень понравилась! Спасибо! Красивые виды, всем стоит увидеть эту красоту. Гид отвечал на все вопросы, советуем.
Горы, башни Ингушетии, кафе на перевале. Повезло с погодой. Хотелось бы более профессиональное экскурсионные сопровождение.
Все путешествие нас вез Руслан, отдельное спасибо за маленькие остановки для дополнительных шикарных фотографий. Самый лучший маршрут из всех представленных на сайте. Красота зашкаливает настолько, что Домбай и рядом не стоял. Попали в пасмурную погоду, но при этом облака двигались быстро и каждые 5-10 минут все менялось. Очень завораживающие пейзажи удалось увидеть.
Поездка в горную Ингушетию произвела на меня впечатление, красота гор завараживает, очень интересные по своей архитектуре башни. Мы путешествовали в будний день, поэтому бонусом было то, что на локациях мало людей. На протяжении всего пути не было ни одного торговца сувенирами, поэтому впечатление от природной красоты не испорчено.
В целом экскурсия прошла благополучно, без эксцессов и происшествий. Однако уже после экскурсии, ознакомившись повторно с программой, я осознал, что мы не посетили два башенных комплекса (Эрзи и Таргрим), включенные в программу. Так что, рекомендую заранее обсудить с гидом перечень обязательных к посещению мест.
Очень понравилась экскурсия. Красочные виды, интересная история. Проехали почти всю территорию Кавказа, увидели много нового. Отдельное спасибо гиду Александру за интересную подачу материала, вежливость и внимательность к туристам.
Отличная поездка! Огромное спасибо Семёну за красивые места которые он показал. Всё очень понравилось! Отдельная благодарность за бонус, шикарный водопад!
Очень понравилась природа Ингушетии, родовые башни, зелёные горы, дороги-серпантины между гор. Гид Владимир рассказал много интересных вещей, историй от древности до наших дней. На обеде в кафе попробовали вкусные чапильги - ингушский аналог хычинов. Особо понравились те, что с тыквой. Привезли с экскурсии много красивых фотографий. Спасибо Владимиру за интересный рассказ и приятное общение!
Ингушетия — уникальный край с разнообразной природой. Поездка осенью впечатлила. Машина комфортная. Учтите, что питание только один раз. Дорога из Кисловодска длинная. Экскурсия с утра до вечера, большая часть — путь.
Прекрасная экскурсия, в такие места самостоятельно не приедешь. Очень удивила и восхитила гора Мят-Лоам. Спасибо гиду за прекрасную экскурсию
Поездка была замечательная с гидом Расулом. Общительный, с чувством юмора, готов ответить на любой вопрос по экскурсии. В Ингушетии посмотрели все локации согласно экскурсии, и дополнительно заехали на водопад Ляжгинский. Всё очень понравилось.
