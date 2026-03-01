Ущелья, перевалы и виды на Казбек Мы отправимся в Джейрахское ущелье — одно из самых живописных мест горного Кавказа. Поднимемся на Цей-Лоамский перевал, где нас ждёт великолепный вид на горы вдали от цивилизации. В хорошую погоду отсюда можно разглядеть легендарный Казбек. Башенные комплексы — средневековое наследие По пути увидим несколько уникальных башенных комплексов. В Эрзи насчитывается восемь боевых, две полубоевые и 47 жилых башен, окружённых каменными оборонительными стенами. Эгикал — средневековая столица Ингушетии, где сохранилось более ста построек. Таргим — покинутый аул, где ещё семь лет назад жили люди. Посетим и Вовнушки — один из самых экзотических комплексов, сложенный из камня так, что башни кажутся естественным продолжением скал; он стал финалистом конкурса «Семь чудес России». Древний храм и горные легенды Завершим путешествие знакомством с храмом Тхаба-Ерды — самым древним христианским храмом на территории России. Историки до сих пор спорят о том, кто и когда его построил, и вы услышите разные версии, слухи и легенды. Важная информация:

В поездку обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.