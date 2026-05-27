За один день вы увидите главные природные и исторические символы Горной Ингушетии и получите целостное представление о регионе. Мы проедем большое горное кольцо, посетим древние башенные комплексы, ущелья и перевалы. Прикоснёмся к истории аланского мира и обсудим, как природа, архитектура и вера сформировали уникальный характер этого края.

Описание экскурсии

7:00 — выезд из Нальчика

Начало маршрута по большому горному кольцу Северного Кавказа.

9:00 — Джейрахское ущелье — сердце башенной Ингушетии

Здесь сохранились средневековые боевые и жилые башни, древние селения и родовые комплексы. Вы узнаете, зачем строили башни, как в них жили и почему этот край называют музеем под открытым небом.

13:00 — Ассинское ущелье

Мы рассмотрим скальные стены и древний христианский храм Тхаба-Ерды 8–9 веков — один из старейших на Северном Кавказе. Поговорим о раннем христианстве в горах и о том, как менялась культура региона.

14:00 — Цей-Лоамский перевал (более 2000 м)

Панорамная точка с видом на Главный Кавказский хребет. Здесь сделаем остановку для отдыха и фотографий, насладимся тишиной и масштабом гор.

15:00 — Армхи

Место для неспешной прогулки и отдыха на фоне альпийских пейзажей.

17:00 — Магас — современная столица Ингушетии

Осмотрим мемориальный комплекс «Память и слава» и поговорим о новейшей истории республики, традициях и современной жизни ингушского народа.

19:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали