Горная Ингушетия

Путешествие по музею башенной архитектуры под открытым небом - из Нальчика
За один день вы увидите главные природные и исторические символы Горной Ингушетии и получите целостное представление о регионе. Мы проедем большое горное кольцо, посетим древние башенные комплексы, ущелья и перевалы.

Прикоснёмся к истории аланского мира и обсудим, как природа, архитектура и вера сформировали уникальный характер этого края.
Описание экскурсии

7:00 — выезд из Нальчика

Начало маршрута по большому горному кольцу Северного Кавказа.

9:00 — Джейрахское ущелье — сердце башенной Ингушетии

Здесь сохранились средневековые боевые и жилые башни, древние селения и родовые комплексы. Вы узнаете, зачем строили башни, как в них жили и почему этот край называют музеем под открытым небом.

13:00 — Ассинское ущелье

Мы рассмотрим скальные стены и древний христианский храм Тхаба-Ерды 8–9 веков — один из старейших на Северном Кавказе. Поговорим о раннем христианстве в горах и о том, как менялась культура региона.

14:00 — Цей-Лоамский перевал (более 2000 м)

Панорамная точка с видом на Главный Кавказский хребет. Здесь сделаем остановку для отдыха и фотографий, насладимся тишиной и масштабом гор.

15:00 — Армхи

Место для неспешной прогулки и отдыха на фоне альпийских пейзажей.

17:00 — Магас — современная столица Ингушетии

Осмотрим мемориальный комплекс «Память и слава» и поговорим о новейшей истории республики, традициях и современной жизни ингушского народа.

19:00 — возвращение в Нальчик

Организационные детали

  • Экскурсия проводится только для граждан Российской Федерации, так как маршрут проходит по приграничной зоне с Грузией
  • Необходимо заранее предоставить данные: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта. Паспорт обязательно взять с собой в день поездки
  • Поедем на комфортабельном микроавтобусе
  • Отдельно по желанию оплачивается обед. Но кафе может быть закрыто, поэтому рекомендуем взять напитки и еду с собой
  • В летний период просим воздержаться от коротких шорт и юбок — в регионе принято с уважением относиться к местным традициям
  • С вами будет гид из нашей команды

в воскресенье в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный3600 ₽
Дети до 12 лет3400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

