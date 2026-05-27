Это однодневное путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящий Кавказ — без туристической суеты и спешки. Вы проедете по живописным дорогам, заглянете в древние аулы, подниметесь к высокогорной долине и попробуете нарзан прямо из источника. Сила природы, тишина гор и увлекательные истории подарят ощущение настоящей перезагрузки.

Голубое озеро (Церик-кёль) (1 ч)

Один из самых загадочных водоёмов Кавказа. При глубине около 280 метров озеро остаётся прозрачным, а его температура круглый год держится на уровне +9°C. Вы увидите насыщенный синий цвет воды и услышите, почему озеро не замерзает.

Черекская теснина (1 ч)

Дорога, проложенная прямо в скале, проходит вдоль ущелья с отвесными стенами до 500 метров. Здесь особенно остро ощущается масштаб природы и труд людей, сумевших освоить этот суровый ландшафт.

Верхняя Балкария (1 ч)

Старый аул с руинами домов, родовыми и боевыми башнями. Вы увидите, как жили горцы, и услышите истории о судьбах этого места. После прогулки — обед с видом на долину, который добавит уюта и позволит немного замедлиться.

Долина Уштулу (2400 м) (1 ч)

Просторное высокогорное плато, где особенно ясно ощущаются свежесть воздуха и тишина. Здесь вас ждёт:

нарзан из природного источника — с характерным вкусом и прохладой

прогулка к водопаду Зеркли-Суу (по желанию)

панорамные виды на Кавказский хребет

