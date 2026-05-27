Долина Уштулу: тропой башен и водопадов

Из Нальчика - на поиски приключений в сердце горной Балкарии
Это однодневное путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящий Кавказ — без туристической суеты и спешки.

Вы проедете по живописным дорогам, заглянете в древние аулы, подниметесь к высокогорной долине и попробуете нарзан прямо из источника. Сила природы, тишина гор и увлекательные истории подарят ощущение настоящей перезагрузки.
Описание экскурсии

Голубое озеро (Церик-кёль) (1 ч)
Один из самых загадочных водоёмов Кавказа. При глубине около 280 метров озеро остаётся прозрачным, а его температура круглый год держится на уровне +9°C. Вы увидите насыщенный синий цвет воды и услышите, почему озеро не замерзает.

Черекская теснина (1 ч)
Дорога, проложенная прямо в скале, проходит вдоль ущелья с отвесными стенами до 500 метров. Здесь особенно остро ощущается масштаб природы и труд людей, сумевших освоить этот суровый ландшафт.

Верхняя Балкария (1 ч)
Старый аул с руинами домов, родовыми и боевыми башнями. Вы увидите, как жили горцы, и услышите истории о судьбах этого места. После прогулки — обед с видом на долину, который добавит уюта и позволит немного замедлиться.

Долина Уштулу (2400 м) (1 ч)
Просторное высокогорное плато, где особенно ясно ощущаются свежесть воздуха и тишина. Здесь вас ждёт:

  • нарзан из природного источника — с характерным вкусом и прохладой
  • прогулка к водопаду Зеркли-Суу (по желанию)
  • панорамные виды на Кавказский хребет

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне
  • Дорога к водопаду Зеркли-Суу проходит по каменистой тропе, подъём местами крутой. Пожилым людям или тем, у кого есть проблемы с коленями/спиной, может быть тяжело. При желании можно остаться у источника и насладиться видами
  • С вами будет один из гидов нашей команды

во вторник и пятницу в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный6000 ₽
Дети до 12 лет5500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У курортного зала «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в форму и задайте вопрос.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 972 туристов
Мы работаем с путешественниками уже давно и за это время научились находить подход к любому гостю. Наши маршруты проверены не одну сотню раз, работа слажена и оперативна, а команду представляют лучшие профессиональные гиды и водители. На земле очень много необычных уголков и красивых мест, которые заставляют пережить потрясающие эмоции. Мы покажем, что Нальчик — одно из таких!

6000 ₽ за человека