Отправляйтесь в сердце Кабардино-Балкарии, чтобы увидеть её главные чудеса: лазурное Карстовое озеро, поражающее чистотой цвета, и величественную Черекскую теснину, где с высоты 300 метров открывается вид на бурлящую в каньоне реку.
Завершится путешествие в древнем селе Верхняя Балкария, где вас ждёт подъём к сторожевой башне с лучшей панорамой на всё ущелье.
Описание экскурсииЛегенды Балкарского ущелья: путь к бирюзовому озеру и башням предков Откройте для себя Кабардино-Балкарию во всём её суровом величии. Это путешествие проведёт вас через древние теснины к водам невероятного цвета и горным селениям, где время застыло в камне сторожевых башен. Места, которые вы посетите:
- Завораживающее Карстовое озеро Ваше первое чудо — водоём с водой уникального, насыщенного лазурного оттенка. Этот оттенок, рождённый таянием ледников и горными породами, останется в памяти как драгоценный образец природной чистоты.
- Величественная Черекская теснина Станьте свидетелем мощи природы в одном из глубочайших каньонов России. Здесь вас ждёт: - Прогулка по проложенным тропам над бездной. - Головокружительный вид с высоты более 300 метров. - Гипнотизирующее зрелище, как река Черек Балкарский бурлит в узком каменном коридоре. - Возможность сделать впечатляющие фотографии на фоне грандиозного ландшафта.
- Аутентичное село Верхняя Балкария Завершится день в историческом сердце края. Вас ожидает: - Неспешная прогулка по древнему селу. - Подъём к старинным сторожевых башням, немым стражам ущелья. - Лучшая панорамная точка на всё Балкарское ущелье, открывающаяся с высоты башен — награда за пройденный путь. Погрузитесь в мир, где природа создаёт искусство, а история дышит среди скал.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Голубое озеро
- Черекская теснина
- Река Черек Балкарский
- Село Верхняя Балкария
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Нальчик
Когда и сколько длится?
Когда: По средам и воскресеньям с 12.00 до 17.00, время можно немного корректировать.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
