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Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика

Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озёрам
В сокровищнице Северного Кавказа Верхняя Балкария — одна из его ярких драгоценностей.

Вы соберёте целую коллекцию духозахватывающих пейзажей, увидите второе по глубине карстовое озеро в мире.

А исследуя родовые башни, наскальные крепости и старые аулы, прикоснётесь к средневековой истории балкарского народа.
4.6
24 отзыва
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика

Описание экскурсии

Черекская теснина и Язык дракона

Вы оцените виды со смотровой площадки в ущелье на величественную красоту кавказской природы. Прогуляетесь по природному мостику между тоннелями и вдоль теснины. А затем мы отвезём вас в одну из самых впечатляющих фотолокаций на Кавказе — к скальному выступу, с которого вам откроются потрясающие пейзажи аула Хулама и окрестностей.

Башни и древние поселения

  • Башня Амирхановых. Амирхан-Кала на окраине покинутого селения Шканты сохранилась лучше большинства древних сторожевых построек в регионе. Вы осмотрите башню, стоящую на огромном валуне с 17 века, и с её подножия взглянете на окрестные аулы.
  • Башня Абаевых. В заброшенном горном селении Кюнлюм мы расскажем о памятнике Позднего Средневековья. По легенде, Абай-Кала принадлежала основателям балкарской феодальной знати.
  • Селение и крепость Зылги. Древнее место станет поводом поговорить об истории всей Балкарии. Тем более, что неподалёку находится система укреплений 10–11 вв., разрушенных Тамерланом, а также несколько курганов и средневековых могильников.

Голубые озёра

После обеда мы доберёмся до знаменитых древних озёр, которые исследовал даже Жак-Ив Кусто. В горной реке, вытекающей из Нижнего озера (самого глубокого карстового озера в России и второго по глубине в мире), обнаружили окаменевшие организмы, некоторым из которых не менее 180 млн. лет!

После экскурсии посетим термальные источники Аушигер и отдохнём в горячей минеральной воде. Также остановимся у живописного замка Шато Эркен — романтичного дворца на острове, окружённого озером и панорамами Кавказских гор.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Время выезда зависит от состава группы
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6–8 чел. на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 450 ₽/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Посещение термальных источников
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и купальных принадлежностях, а также возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате

ежедневно в 08:00 и 08:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3002 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
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гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу Умар может показаться суровым, но это обманчивое впечатление, он все интересно расскажет, покажет, пошутит,
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главное, не стесняйтесь спрашивать и реагировать вообще. Понравилась забота нашего гида, всем раздал воду, влажные салфетки, угостил мороженым, каждому подавал руку в трудных местах, фотографировал Что еще хочу отметить, так это профессиональное вождение, супер комфортный автомобиль, вокруг такие виды, что в голове одна мысль "ваау" и "ах", еще и открывающийся люк, в который можно встать с распахнутыми руками, ну это чистейший восторг, не встречала ничего подобного ни на одной экскурсии, опыт имеется

В общем, очень рекомендую эту экскурсию, фотографии не передают настоящей величественности гор и красоты природы В конце поездки заезжаете на термальные источники, расслабляетесь после насыщенного дня Точка старта, имейте в виду, в Чегеме втором, это 20 минут на такси от Нальчика

Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу+2
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
Не знаю насчет других водителей, но если вы попали к Умару, считайте вам очень повезло! Поначалу
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M
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во сколько. Спасибо большое нашему гиду! Денис очень компетентный и тактичный! Экскурсия безумно понравилась. По приезду снова будем только у Вас брать экскурсии!
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во
Шикарные места мы посетили! Спасибо большое организаторам, все понятно и доступно объяснили где посадка и во
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Оксана
Потрясающая поездка с опытным и интересным гилом Георгием. Умопомрачительные горы, интереснейшие локации и захватывающий обед у дядушки Али. Любителям гор - обязательно к посещению! Большое спасибо за столь чудесное времяпровождение!
Потрясающая поездка с опытным и интересным гилом Георгием. Умопомрачительные горы, интереснейшие локации и захватывающий обед у
Потрясающая поездка с опытным и интересным гилом Георгием. Умопомрачительные горы, интереснейшие локации и захватывающий обед у
Потрясающая поездка с опытным и интересным гилом Георгием. Умопомрачительные горы, интереснейшие локации и захватывающий обед у
Потрясающая поездка с опытным и интересным гилом Георгием. Умопомрачительные горы, интереснейшие локации и захватывающий обед у
Потрясающая поездка с опытным и интересным гилом Георгием. Умопомрачительные горы, интереснейшие локации и захватывающий обед у
Потрясающая поездка с опытным и интересным гилом Георгием. Умопомрачительные горы, интереснейшие локации и захватывающий обед у
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И
В начале сентября 2023г мы с Вашей компанией посетили Верхнюю Балкарию в составе мини группы. Водитель Владимир организовал нам обширную программу!!! В начале пути мы заехали в живописное место Шато
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Эркен!!! Потом был невероятный подъем на Безенгийский язык Троля!!! Место в горах Кавказа невероятной красоты!!! Под нами летали орлы!!! Одновременно внизу летали 6 орлов, а мы как птицы за ними наблюдали с языка Троля и не только любовались на орлов и конечно на космические кавказские пейзажи- я ещё там парю(мне так кажется) … По ходу в Верхнюю Балкарию проезжали и останавливались у Черекской теснины с бурной рекой Черек- чудо природы!!! Заехали к голубым карстовым озёрам, где был романтический обед!!! И, конечно посетили Верхнюю Балкарию с её бурной речкой Черек и старым городом-с удовольствием побродили по нему..
И напоследок заехали в термо Аушигер- где приятно расслабились на закате дня!!! Спасибо за насыщенный, познавательный красивый День!!!

В начале сентября 2023г мы с Вашей компанией посетили Верхнюю Балкарию в составе мини группы. Водитель
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О
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Маршрут очень удобный, на каждой точке есть время погулять… насладиться местом и природой. Всем рекомендую👍 данную экскурсию.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.+2
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
Отлично съездили, столько красоты увидели. С погодой повезло было +13° и солнышко.
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Юлия
Прекрасный гид Александр! Прекрасная доброжелательная атмосфера в течение всей экскурсии. Ездила с ним еще на две экскурсии,(Эльбрус и Джилы-Су) невероятно! Красивые места,делает отличные фото и видео тоже. Находка,а не гид))))
Прекрасный гид Александр! Прекрасная доброжелательная атмосфера в течение всей экскурсии. Ездила с ним еще на две
Прекрасный гид Александр! Прекрасная доброжелательная атмосфера в течение всей экскурсии. Ездила с ним еще на две
Прекрасный гид Александр! Прекрасная доброжелательная атмосфера в течение всей экскурсии. Ездила с ним еще на две
Прекрасный гид Александр! Прекрасная доброжелательная атмосфера в течение всей экскурсии. Ездила с ним еще на две
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