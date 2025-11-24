Кавказ — это не только пейзажи, но и древние культуры, которые оживают в рассказах местных жителей. Вы откроете горный регион с гидом, который знает его историю и легенды.
Увидите карстовое озеро, ощутите головокружительную высоту Черекской теснины, познакомитесь с жизнью балкарского народа. И конечно, получите целостное впечатление о суровом крае и его людях.
Описание экскурсии
Карстовое озеро
Первую точку маршрута можно смело назвать чудом природы: это одно из глубочайших карстовых озёр Европы. Его вода обладает уникальным, насыщенным лазурным оттенком, который вы вряд ли забудете.
Черекская теснина
Далее мы отправимся к знаменитой теснине. Здесь вы сможете:
- пройтись по проложенным тропам
- заглянуть вниз с высоты 300 метров
- увидеть, как в узком каньоне бурлит река Черек Балкарский
- и сделать впечатляющие фотографии
Село Верхняя Балкария
Финальным аккордом экскурсии станет посещение аутентичного села. Вас ждёт неспешная прогулка и подъём к старинным сторожевым башням, откуда открывается лучший вид на ущелье.
О чём вы узнаете
Поездка станет для вас ещё и знакомством с богатой культурой балкарского народа. Во время путешествия вы услышите:
- исторические факты и легенды этих мест
- рассказы о необычных обычаях и традициях
- занимательные истории из жизни горных селений
Организационные детали
- Транспорт по программе входит в стоимость. Трансфер проходит на одной из машин нашего автопарка (Niva Travel, УАЗ Патриот, Toyota Corolla, Renault Duster и т. д.)
- Дополнительно оплачивается обед (от 500 ₽ с чел.) и экосборы (300 ₽ с чел.)
- С вами поеду я или один из гидов-водителей нашей команды
в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Курзал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
24 ноя 2025
Экскурсия отличная, разноплановая, спасибо Исламу, чувствуется забота о своих туристах, желание показать как можно больше красоты, рассказать живым языком и интересно.
