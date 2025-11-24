Мои заказы

Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика

Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Кавказ — это не только пейзажи, но и древние культуры, которые оживают в рассказах местных жителей. Вы откроете горный регион с гидом, который знает его историю и легенды.

Увидите карстовое озеро, ощутите головокружительную высоту Черекской теснины, познакомитесь с жизнью балкарского народа. И конечно, получите целостное впечатление о суровом крае и его людях.
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика© Альберт
Описание экскурсии

Карстовое озеро

Первую точку маршрута можно смело назвать чудом природы: это одно из глубочайших карстовых озёр Европы. Его вода обладает уникальным, насыщенным лазурным оттенком, который вы вряд ли забудете.

Черекская теснина

Далее мы отправимся к знаменитой теснине. Здесь вы сможете:

  • пройтись по проложенным тропам
  • заглянуть вниз с высоты 300 метров
  • увидеть, как в узком каньоне бурлит река Черек Балкарский
  • и сделать впечатляющие фотографии

Село Верхняя Балкария

Финальным аккордом экскурсии станет посещение аутентичного села. Вас ждёт неспешная прогулка и подъём к старинным сторожевым башням, откуда открывается лучший вид на ущелье.

О чём вы узнаете

Поездка станет для вас ещё и знакомством с богатой культурой балкарского народа. Во время путешествия вы услышите:

  • исторические факты и легенды этих мест
  • рассказы о необычных обычаях и традициях
  • занимательные истории из жизни горных селений

Организационные детали

  • Транспорт по программе входит в стоимость. Трансфер проходит на одной из машин нашего автопарка (Niva Travel, УАЗ Патриот, Toyota Corolla, Renault Duster и т. д.)
  • Дополнительно оплачивается обед (от 500 ₽ с чел.) и экосборы (300 ₽ с чел.)
  • С вами поеду я или один из гидов-водителей нашей команды

в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Курзал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и воскресенье в 12:00, в среду в 13:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 1715 туристов
Я родом из Кабардино-Балкарии. Всю жизнь прожил здесь. В моей команде только профессиональные гиды с большим опытом работы: мы расскажем много познавательного об истории посещаемых мест, обычаях и культуре наших народов. Занимаемся этим, так как безумно любим горы. После наших экскурсий и вы не останетесь к ним равнодушными!

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
24 ноя 2025
Экскурсия отличная, разноплановая, спасибо Исламу, чувствуется забота о своих туристах, желание показать как можно больше красоты, рассказать живым языком и интересно.
