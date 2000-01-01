… Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к Любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука.



И в самом деле, здесь всё дышит уединением, здесь всё таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, и ущелья, полные мглою и молчанием, и свежесть ароматического воздуха… (М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)