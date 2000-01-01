… Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к Любви, что здесь бывают развязки всех...
… Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к Любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука.
И в самом деле, здесь всё дышит уединением, здесь всё таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, и ущелья, полные мглою и молчанием, и свежесть ароматического воздуха… (М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)
И в самом деле, здесь всё дышит уединением, здесь всё таинственно — и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, и ущелья, полные мглою и молчанием, и свежесть ароматического воздуха… (М. Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени»)
Что вы увидите 🤩
- Кисловодск
- гора Кольцо
- Кисловодский парк
- храмы и церкви
Что вас ждет:
- Путешествуя по Кисловодску вместе с нами, Вы узнаете об истории возникновения города-курорта, о великих людях побывавших здесь, о современной жизни горожан. Вы сможете осмотреть основные достопримечательности города, храмы и церкви.
- Экскурсовод поведает Вам тайны старинных улиц и зданий, легенды о напитке, дарующем здоровье, расскажет о памятниках истории и архитектуры. Вместе с Вами прогуляется вдоль крепостной стены XIX века, давшей начало городу, проведёт Вас по тропинкам крупнейшего лечебного Курортного Парка в Европе и расскажет много интересного о нём.
🚩 Начало и место завершения: ул. Канукоева, 6. Курортный зал "Кабардинка"
Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит
- Питание
- Подъемы на канатных дорогах
Важная информация
- Место сбора находится рядом с Курортным залом «Кабардинка». Можно доехать на таких маршрутках
- как :1
- 17
- 10 и на 6 троллейбусе
Время проведения: по воскресеньям в 09:00
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автоликон П.
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