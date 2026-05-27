Владикавказ — город контрастов, в котором сосуществуют разные религии и сплетаются традиции. Здесь вы увидите мечеть, немецкую кирху, собор в византийском стиле и дореволюционную архитектуру.
Познакомитесь со столицей Осетии через историю и жизни известных людей, почувствуете атмосферу старого Владикавказа, узнаете о его прошлом и настоящем.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мечеть Мухтарова — один из архитектурных символов Владикавказа
- Проспект Мира, где сохранилась застройка 19-20 века
- Свято-Георгиевский собор в русско-византийском стиле
- Памятник Петру Барбашову и Мемориал Славы, посвящённые военной истории региона
- Скульптуру «Городовой», памятник Михаилу Булгакову и немецкую кирху — объекты, отражающие культурное разнообразие города
Вы узнаете:
- Об истории основания Владикавказа и его роли в регионе
- Особенностях застройки конца 19 — начала 20 века
- Судьбах известных людей, связанных с городом, их вкладе в историю и культуру
- Религиозном и культурном многообразии Владикавказа, где есть и храмы, и мечети, и кирхи
Организационные детали
- Трансфер на микроавтобусе или автобусе туристического класса входит в стоимость
- Экскурсия начинается в 9:00 и завершается в 19:00, в пути проведём около 5 часов в обе стороны
- Во Владикавказе у вас будет свободное время на обед, а затем поедем обратно в Нальчик
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- С вами будет гид из нашей команды
в пятницу и воскресенье в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У курортного зала
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу и воскресенье в 09:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 215 туристов
Наша компания успешно работает в туристической сфере с 2002 года и имеет прекрасную репутацию. В команде работают профессиональные гиды, по-настоящему увлечённые своим делом, и опытные, надёжные водители. Мы развиваем разные направления — в нашем арсенале проверенные временем интересные маршруты и программы в разных регионах Кавказа. Мы будем рады видеть вас на наших экскурсиях. До встречи!
