Приглашаем вас провести чудесный день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии! Вы увидите уникальные природные объекты и старинные архитектурные памятники, узнаете массу интересного об истории и местной культуре.
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00
Описание экскурсииВы проведете день в окружении фантастических видов Кабардино-Балкарии. Побываете на выступе, напоминающем знаменитую достопримечательность Скандинавии. Рассмотрите Замок Жабо и пики пятитысячников. Познакомитесь с архитектурой сел XII-XIII вв. А также насладитесь красотой Хуламо-Безенгийского ущелья.
Ежедневно, по договоренности
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хуламо-Безенгийское ущелье
- Село Безенги
- Язык Тролля
- Замок Жабо-Кала
- Водопад Тыжынты
- Замки XII-XIII веков
Что включено
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Страховка пассажиров.
Что не входит в цену
- Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Индивидуальный маршрут-назначает турист
Завершение: По желанию туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 авг 2025
Отличная экскурсия, очень понравилось, потрясающие виды. Однозначно рекомендую. Спасибо Казбеку за прекрасную экскурсию, было очень интересно и эмоционально!
А
Анна
17 июл 2025
Побывали на данной экскурсии, осталось море впечатлений. Так же очень хорошие впечатления оставил экскурсовод Ислам. Очень рады были этому экскурсоводу, когда поедем еще выберем обязательно еще эту экскурсию и данного экскурсовода!!!!
