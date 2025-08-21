Отличная экскурсия, очень понравилось, потрясающие виды. Однозначно рекомендую. Спасибо Казбеку за прекрасную экскурсию, было очень интересно и эмоционально!

А Анна

Побывали на данной экскурсии, осталось море впечатлений. Так же очень хорошие впечатления оставил экскурсовод Ислам. Очень рады были этому экскурсоводу, когда поедем еще выберем обязательно еще эту экскурсию и данного экскурсовода!!!!