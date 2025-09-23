Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя богатейшее историческое наследие Владикавказа — одного из старейших городов Кавказа.



На экскурсии вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города — от Суннитской мечети и Мемориала Славы до живописного проспекта Мира и Немецкой кирхи.

Анна Алоева Ваш гид в Нальчике Написать вопрос Групповая экскурсия Длитель­ность 10 часов На чём проводится На автобусе Когда По воскресеньям с 09:00 - 18:00 1950 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Приглашаем вас на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит свою историю. Начнем нашу экскурсию с Суннитской мечети — одного из самых красивых архитектурных сооружений города. Построенная в начале XX века, она впечатляет своей изысканной отделкой и уникальным восточным стилем. Далее мы направимся к Мемориалу славы, посвященному героям Великой Отечественной войны. Этот памятник является символом памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость страны. Затем мы увидим композицию «Послы у императрицы», которая отражает важные исторические события и культурное наследие региона. Следующей остановкой станет храм Пресвятой Богородицы, великолепный образец православной архитектуры. Здесь вы сможете насладиться атмосферой умиротворения и духовности. Прогуляемся мы и по проспекту Мира — центральной улице Владикавказа, где сосредоточены магазины, кафе и рестораны. Это идеальное место для отдыха и знакомства с местной культурой. Завершим наш маршрут у Немецкой кирхи — уникального памятника архитектуры, который олицетворяет многонациональное наследие города.

По воскресеньям с 09:00 - 18:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Суннитская мечеть

Мемориал Славы

Композиция «Послы у императрицы»

Храм Пресвятой Богородицы

Проспект Мира

Немецкая кирха Что включено Услуги гида

Транспорт Что не входит в цену Личные расходы

Питание Место начала и завершения? Нальчик, проспект Ленина, 32 Когда и сколько длится? Когда: По воскресеньям с 09:00 - 18:00 Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.