Откройте для себя богатейшее историческое наследие Владикавказа — одного из старейших городов Кавказа.
На экскурсии вы познакомитесь с ключевыми достопримечательностями города — от Суннитской мечети и Мемориала Славы до живописного проспекта Мира и Немецкой кирхи.
Описание экскурсииПриглашаем вас на увлекательную прогулку по Владикавказу, где каждый уголок хранит свою историю. Начнем нашу экскурсию с Суннитской мечети — одного из самых красивых архитектурных сооружений города. Построенная в начале XX века, она впечатляет своей изысканной отделкой и уникальным восточным стилем. Далее мы направимся к Мемориалу славы, посвященному героям Великой Отечественной войны. Этот памятник является символом памяти и уважения к тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость страны. Затем мы увидим композицию «Послы у императрицы», которая отражает важные исторические события и культурное наследие региона. Следующей остановкой станет храм Пресвятой Богородицы, великолепный образец православной архитектуры. Здесь вы сможете насладиться атмосферой умиротворения и духовности. Прогуляемся мы и по проспекту Мира — центральной улице Владикавказа, где сосредоточены магазины, кафе и рестораны. Это идеальное место для отдыха и знакомства с местной культурой. Завершим наш маршрут у Немецкой кирхи — уникального памятника архитектуры, который олицетворяет многонациональное наследие города.
По воскресеньям с 09:00 - 18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суннитская мечеть
- Мемориал Славы
- Композиция «Послы у императрицы»
- Храм Пресвятой Богородицы
- Проспект Мира
- Немецкая кирха
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Нальчик, проспект Ленина, 32
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям с 09:00 - 18:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олейникова
23 сен 2025
Мне предоставили места в переделанном не сертифицированном автобусе ивысадили из автобуса и не вернули деньги. Так что Пеликан тур больше я нткогда не выберу
