Вас ждёт путешествие по республике Чечне и местным городам. Также вы заглянете к озеру Кезеной-Ам, раскинувшееся среди гор на высоте 1800 метров; увидите аул стражников и красивейшие мечети, которые при свете фонарей предстают в совершенно ином виде.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Приключение в Чечне

Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть Чечню с новой стороны! Вас ждут захватывающие взгляды и невероятные впечатления.

Что вас ожидает?

Вы познакомитесь не только с городами Чечни, но также окажетесь у подножия истинной жемчужины республики — высокогорного озера Кезеной-Ам. Оно находится на высоте 1800 метров и окружено живописными альпийскими луговыми просторами.

Уникальные аулы и мечети

На нашем пути нас ждет старинный аул стражников Хой, окутанный множеством тайн и легенд. В этом месте можно ощутить дух истории и увидеть, как сохраняются традиции предков.

Прекрасные города

Мы посетим три города, в которых расположены одни из самых красивых мечетей всего Кавказа. Многие туристы приезжают сюда, чтобы насладиться их великолепием при дневном свете, но вечернее освещение раскрывает эти архитектурные шедевры в совершенно новом свете. Это создает волшебную атмосферу, способную впечатлить каждого путешественника!

Ваше новое путешествие начинается здесь!

Присоединяйтесь к этой увлекательной экскурсии и откройте для себя все прелести Чеченской Республики!