Жемчужина Чечни: озеро Кезеной-Ам и вечерний Грозный

Вас ждёт путешествие по республике Чечне и местным городам.

Также вы заглянете к озеру Кезеной-Ам, раскинувшееся среди гор на высоте 1800 метров; увидите аул стражников и красивейшие мечети, которые при свете фонарей предстают в совершенно ином виде.
5
3 отзыва
Описание экскурсии

Приключение в Чечне

Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть Чечню с новой стороны! Вас ждут захватывающие взгляды и невероятные впечатления.

Что вас ожидает?

Вы познакомитесь не только с городами Чечни, но также окажетесь у подножия истинной жемчужины республики — высокогорного озера Кезеной-Ам. Оно находится на высоте 1800 метров и окружено живописными альпийскими луговыми просторами.

Уникальные аулы и мечети

На нашем пути нас ждет старинный аул стражников Хой, окутанный множеством тайн и легенд. В этом месте можно ощутить дух истории и увидеть, как сохраняются традиции предков.

Прекрасные города

Мы посетим три города, в которых расположены одни из самых красивых мечетей всего Кавказа. Многие туристы приезжают сюда, чтобы насладиться их великолепием при дневном свете, но вечернее освещение раскрывает эти архитектурные шедевры в совершенно новом свете. Это создает волшебную атмосферу, способную впечатлить каждого путешественника!

Ваше новое путешествие начинается здесь!

Присоединяйтесь к этой увлекательной экскурсии и откройте для себя все прелести Чеченской Республики!

В любой день по договорённости.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Высокогорное озеро Кезеной-Ам
  • Аул стражников Хой
  • Мечети Чечни
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Нальчик площадь 400-летия
Завершение: Г. Нальчик, площадь 400-летия
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день по договорённости.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

А
Андрей
6 мар 2024
Долгое время выбирали хорошего экскурсовода и хорошую цену и к счастью нашли лучшее предложение во всем. Встретили нас вовремя, на протяжении всей дороги было приятно и легко общаться на любые
темы и с интересом слушать историю достопримечательностей. На протяжении маршрута останавливались в местах, где не договаривались, никуда не спешили, все рассмотрели в лучших ракурсах. Если еще не определились с экскурсоводом, но увидели объявление Альберта, то скорее соглашайтесь, ведь это лучшее предложение для вас. Альберт услышит все ваши пожелания, предложит лучшие маршруты и по лучшим ценам. Все было на высшем уровне!

П
Полина
20 июл 2023
Лучший гид! Прекрасный собеседник, начитанный, знает историю, комфортное вождение, пунктуальный. Показал все самые прекрасные места, без него наш отдых был бы не таким насыщенным, интересным и познавательным. Если гид, то
только такой! Огромное Вам спасибо за наш отдых! Мы обязательно вернёмся в зимнее время и с удовольствием проведем наш отдых с Вами! Как хочется, чтобы везде попадались такие грамотные гиды. Наши люди и наша Россия прекрасна!

К
Камилла
15 авг 2022
Посчастливилось два дня подряд ездить с Альбертом по достопримечательностям Кабардино-Балкарии и Чечни. Более внимательного к деталям, компетентного и профессионального экскурсовода у нас не было. Спасибо за прекрасные выходные.

