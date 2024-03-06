Эта экскурсия подарит вам уникальную возможность увидеть Чечню с новой стороны! Вас ждут захватывающие взгляды и невероятные впечатления.
Что вас ожидает?
Вы познакомитесь не только с городами Чечни, но также окажетесь у подножия истинной жемчужины республики — высокогорного озера Кезеной-Ам. Оно находится на высоте 1800 метров и окружено живописными альпийскими луговыми просторами.
Уникальные аулы и мечети
На нашем пути нас ждет старинный аул стражников Хой, окутанный множеством тайн и легенд. В этом месте можно ощутить дух истории и увидеть, как сохраняются традиции предков.
Прекрасные города
Мы посетим три города, в которых расположены одни из самых красивых мечетей всего Кавказа. Многие туристы приезжают сюда, чтобы насладиться их великолепием при дневном свете, но вечернее освещение раскрывает эти архитектурные шедевры в совершенно новом свете. Это создает волшебную атмосферу, способную впечатлить каждого путешественника!
Ваше новое путешествие начинается здесь!
Присоединяйтесь к этой увлекательной экскурсии и откройте для себя все прелести Чеченской Республики!
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
А
Андрей
6 мар 2024
Долгое время выбирали хорошего экскурсовода и хорошую цену и к счастью нашли лучшее предложение во всем. Встретили нас вовремя, на протяжении всей дороги было приятно и легко общаться на любые читать дальше
темы и с интересом слушать историю достопримечательностей. На протяжении маршрута останавливались в местах, где не договаривались, никуда не спешили, все рассмотрели в лучших ракурсах. Если еще не определились с экскурсоводом, но увидели объявление Альберта, то скорее соглашайтесь, ведь это лучшее предложение для вас. Альберт услышит все ваши пожелания, предложит лучшие маршруты и по лучшим ценам. Все было на высшем уровне!
П
Полина
20 июл 2023
Лучший гид! Прекрасный собеседник, начитанный, знает историю, комфортное вождение, пунктуальный. Показал все самые прекрасные места, без него наш отдых был бы не таким насыщенным, интересным и познавательным. Если гид, то читать дальше
только такой! Огромное Вам спасибо за наш отдых! Мы обязательно вернёмся в зимнее время и с удовольствием проведем наш отдых с Вами! Как хочется, чтобы везде попадались такие грамотные гиды. Наши люди и наша Россия прекрасна!
К
Камилла
15 авг 2022
Посчастливилось два дня подряд ездить с Альбертом по достопримечательностям Кабардино-Балкарии и Чечни. Более внимательного к деталям, компетентного и профессионального экскурсовода у нас не было. Спасибо за прекрасные выходные.