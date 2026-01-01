Описание тура
Добро пожаловать в самый высокогорный регион России, Кабардино - Балкарскую Республику! В этом путешествии по самым знаковым местам региона вы увидите лучшие уголки природы - горные озёра, теснину, водопады и знаменитую Безенгийскую стену пятитысячников. А также увидите башни и некрополь в селении Эльтюбю, и его величество Эльбрус - самую высокую вершину Европы, узнаете историю этих мест и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней! И на протяжении всего путешествия по Кабардино - Балкарии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Путешествуем на комфортных внедорожниках, благодаря чему посетим самые красивые и захватывающие дух локации, а они как правило в таких местах, куда только на джипе. Ждём вас в гости, друзья!
!Путешествуем в небольшой компании до 8 человек, это отличное количество человек в группе! Также можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.
Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.
Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Кабардино-Балкарии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)
Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.
Программа тура по дням
Прилёт. Встреча в аэропорту, заселение в отель
В первый день мы встретим вас в аэропорту в любое время, можете прилетать любым удобным вам рейсом. Прилететь можно в Нальчик, в Минеральные воды или во Владикавказ. Проживать две ночи будем в комфортабельном отеле Бизнес отель Нальчик, который расположен на одной из центральных улиц, в пешей доступности Парк, сувенирные магазины, классные кафе и рестораны. На этот день мы не планируем программу, чтобы вы могли спокойно прилететь удобным для вас рейсом. Если вы прилетаете в первой половине дня, то сможете погулять в городе или отдохнуть в отеле, а также подготовиться к следующему дню, который у нас пройдёт в горах.
Верхняя Балкария. Язык Тролля и Голубые Озёра
Завтракаем и выезжаем на экскурсию в 9:30. Первой нашей локацией сегодня будет замок Шато-Эркен, расположенный на воде. Сооружение напоминает замок средневековья, заслуженно считается самым оригинальным сооружением равнинной части Кабардино-Балкарии.
Впечатлившись необычным для Кавказа замком, мы поедем в сторону Безенгийского ущелья, которое мы преодолеем по дороге в окружении отвесных скал. Наша цель - местный Язык Тролля. Это выступ, напоминающий знаменитую достопримечательность Язык Тролля в Норвегии. В ясную погоду отсюда открывается великолепнейший вид на знаменитую Безенгийскую стену пятитысячников и горы Кавказа. Самые смелые смогут забраться на выступ и сделать классные фотографии и видео. Пообедав в местной Балкарской семье вкуснейшими блюдами национальной кухни, мы отправимся дальше, в наше следующее, Черекское ущелье. На дне ущелья протекает буйная река Черек. В одном из живописных участков ущелья проложен тоннель, а параллельно ему идет старинная колёсная дорога, открытая только для пешеходов. С этой дороги открываются умопомрачительные виды на теснину. Вы услышите легенды, связанные с этим местом. Затем направимся к знаменитым Голубым озёрам. Особый интерес представляет Нижнее голубое озеро (Церик-кель). Вода в нём кристально чистая, дно просматривается до глубины 22 метра. По последним данным, глубина озера составляет 292 метра, что делает его одним из глубочайших карстовых озёр мира. И конечно же, такое место окутано огромным количеством легенд, о которых мы вам обязательно расскажем. Также в этом ущелье мы доедем до башни Абаевых - это оборонительное сооружение 16го века высотой 17 метров. Отсюда открывается невероятный вид на горы, зеленые склоны и речные перекаты.
Финальным аккордом этого дня станет купание в горячих термальных источниках Аушигер. Вода поднимается с глубины более 2000 метров и является целебной. После неё кожа становится очень мягкой и гладкой, а чувство бодрости не покидает ещё несколько дней. После терм возвращаемся в отель. Прибудем на место примерно к 18-19ти часам.
Чегемское ущелье. Перевал Актопрак. Водопады
После завтрака в отеле, будем ждать вас сразу с рюкзаками и чемоданами, так как ночевать сегодня уже будем у подножия Эльбруса, в селении Терскол. Выезд сегодня в 9:00. Сегодня мы едем в Чегемское ущелье - одно из красивейших ущелий Кавказа. Оно представляет собой огромный разлом в горе, высотой около 300 метров и тянется более более чем на 80 километров! Именно здесь находятся знаменитые Чегемские водопады. Будто скалы плачут, — говорят местные, глядя на струящиеся по отвесным стенам потоки воды. Если говорить честно, это не самые внушительные водопады в Кбр, но несмотря на это, место считается одним из знаменитых в республике, поэтому тут даже расположился очень атмосферный и аутентичный рынок, где можно приобрести как сувениры, так и местные вкусности - сыр, мед и различные сладости. Далее заедем на парадром Флай Чегем, где можно полетать на параплане (по желанию, за доп. плату - 7т. руб.) и увидеть горные пейзажи с высока. Чегемский Парадром по праву считается лучшим на Северном Кавказе. Те, кто не летает, у вас будет возможность сделать невероятно живописные фотографии и насладиться различными вкуснейшими напитками в кафе на территории Парадрома. Затем заедем в загадочное село Эль-Тюбю. Никто не знает, когда появилось это селение. Но многим оно знакомо по фильму Балабанова Война, в котором тихий городок сыграл роль мятежной чеченской глубинки. Один из последних фильмов с участием Сергея Бодрова. Далее нас ждет небольшая прогулка до красивейшего водопада Абай-Су (идти минут 40), после чего мы отправимся на обед. После нереально вкусного и сытного обеда уезжаем на перевал Актопрак, который также называют дорогой красоты. И проехав по нему, вы поймете почему его так называют!) На перевале сделаем пару остановок на смотровых площадках. Актопрак - это перевал, который соединяет Чегемское и Баксанское ущелье, место, где царит тишина в окружении величественных гор, место силы. Далее уезжаем заселяться в отель в Приэльбрусье. Прибудем примерно в 18-19 часов. Желающие смогут попариться в бане, это будет отличное завершение такого насыщенного и красивого дня!
Его Величество Эльбрус. Канатки Азау и Чегет
Проснувшись в этом живописном месте с нереально чистым горным воздухом, позавтракав, отправляемся сразу на самую высокогорную канатную дорогу России. Выезд в 9:30. Сегодня мы с вами поднимемся на Эльбрус - пожалуй, самую главную достопримечательность Кабардино-Балкарии. У вас будет выбор: подняться на старой (но очень атмосферной) маятниковой канатной дороге - знаменитом красном вагончике, или же на новой гондольной дороге. Подъем начинается с поляны Азау, и происходит в три этапа: - станция Кругозор - 3000 метров; - станция Мир - 3500 метров; - станция Гарабаши - 3847 метров, которая занесена в Книгу Рекордов России. Вид с этой высоты захватывает дух! От этой станции вы также по желанию можете покататься на снегоходах за доп плату. На них можно при желании подняться на высоту 5100 метров! На каждой станции можно сделать красивые фотографии, посидеть в кафе с согревающим чаем или глинтвейном с видом на Эльбрус и попробовать местную кухню. На этой канатной дороге даем три часа, этого времени вполне достаточно, чтобы успеть погулять и насладиться этими потрясающими видами. После поедем на знаменитую Поляну Нарзанов, где выпьем самую полезную и известную на Кавказе минеральную воду, бьющую из под самого Эльбруса, после чего заедем на обед.
Вкусно пообедав, мы отправимся на вторую канатную дорогу - Чегет. Тут мы прокатимся на кресельной канатной дороге, которая позволяет насладиться потрясающими видами на Эльбрус и ледник Семерка. Эта канатная дорога считается более видовой на Эльбрус, чем основная Азау.
Вернемся в отель примерно в 17 часов. Вечером можно прогуляться в окрестностях отеля, в ясную погоду тут красивейшее горное звездное небо.
Озеро Гижгит. Тызыльское ущелье
Проснувшись вновь в сказочном Приэльбрусье, позавтракав, выезжаем сразу с чемоданами в 9:30.
Сегодня первой нашей локацией будет озеро Гижгит - невероятное по составу и имеющее ярко-бирюзовый цвет. Окружённое горными утёсами, это одно из самых красивых мест не только Кавказа, но и всей страны. Чистый воздух и потрясающие горные пейзажи на фоне красивого озера наполняют душу спокойствием и умиротворением.
После озера мы еще посетим Тызыльское ущелье - живописное и загадочное природное образование в Кабардино-Балкарии с нетронутой первозданной природой. Заедем на Плато Тызыл, как его называем мы - Балкарские джунгли. Место очень впечатляет своей необычной красотой. Затем доедем до водопада Тызыл-Су, спрятанного среди величественных скал, который падает с высоты более 100 метров и превращается в облако водяной пыли.
Приэльбрусье не оставит равнодушным никого, не зря местные считают его жемчужиной региона!
Обязательно заедем на обед по дороге в аэропорт. Далее едем в аэропорт и на жд-вокзал. Вылет/выезд можно брать из Минеральных вод, Нальчика или Владикавказа. В Мин Воды прибудем в 17:00 (вылет брать не ранее 19:00, выезд не ранее 17:30). В Нальчике будем в 18:00 (вылет брать не ранее 19:30, выезд не ранее 18:30). Во Владикавказе будем в 19:00 (Вылет брать не ранее 20:30, выезд не ранее 19:30). Если удобный или единственный подходящий вам рейс в этот день с вылетом раньше этого времени, просим вас заранее обсудить это с нами.
Пришло время прощаться. Всем легкого полета и мягкой посадки друзья! А тех, кто решил остаться и провести побольше времени на Кавказе, мы развезем по гостиницам.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание две ночи в Нальчике Бизнес отель Нальчик или равный ему отель
- Проживание две ночи в горах в Приэльбрусье, отель Снежный барс либо Маша и Медведь
- Путешествия на комфортабельных джипах Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero
- Завтраки
- Трансфер из/в аэропорт
- Наше полное сопровождение
- Работа сертифицированного гида
- Классные фотографии и видео на память
- Национальная кухня
- Рекомендации в выборе кафе/ресторанов для ужина
- Если планируете приехать в путешествие раньше начала тура или же задержаться после тура, посоветуем классные однодневные экскурсии (Осетия, Чечня, Ингушетия), и также многодневные программы в Осетию и в Грузию
- Любовь и забота гида
- Самая лучшая компани
Что не входит в цену
- Входные билеты (около 3100 рублей за все дни) - канатная дорога на Эльбрусе 2700 руб. Въезд к замку Шато-Эркен 100 руб. Входные на горячие источники Аушигер 300 руб
- Дополнительные развлечения: полет на параплане (7т. руб.), катание на снегоходе
- Обеды (средний чек на человека - 700 руб.)
- Ужины
- Одноместное проживание - 12000 руб. (Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если вдруг так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать)
О чём нужно знать до поездки
Это комфортный авторский тур по Кабардино-Балкарии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Все передвижения на комфортном и подготовленном для горных дорог транспорте. Практически до всех наших локаций и достопримечательностей мы доедем на подготовленных автомобилях. Максимальный набор высоты - 2500 метров над уровнем моря (на автомобиле), и 3850 метров на канатной дороге.
!Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!
!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках Lexus Gx, Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Pajero!
!Проживать будем две ночи в комфортабельном Бизнес отель Нальчик либо равном ему отеле и две ночи в горах Приэльбрусья (отель Снежный барс либо отель Маша и Медведь)
По объективным причинам (рекомендации Мчс, возникновение опасности проезда к определенной локации, угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Вы можете приехать в тур как с ручной кладью, так и с чемоданом. На протяжении всего тура вам будет достаточно небольшого рюкзака (не берите чемоданы больших размеров, они вам ни к чему на экскурсии). Прилететь можете с чемоданом любого размера.
На протяжении всего тура и на всех локациях мы вас будем полностью сопровождать.
В тур можно приехать одному или одной, очень часто наши гости приезжают по одному; Одноместное размещение не обязательно. Если Вы один/одна прилетели в тур, вы можете подселиться к другому участнику тура, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами. Но если так получилось, что вас не с кем объединить в один номер, то одноместное размещение нужно будет брать.
Завтраки очень вкусные и сытные, при отеле. Обеды самостоятельные, по каждый день мы будем обязательно заезжать в горные кафе с вкуснейшей национальной кухней. Ужин не входит в тур, кто то хочет вечером поужинать вкусной бараниной, кто то речной форелью, а кто то и вовсе после очень сытных обедов не хочет ужинать. Мы вам дадим все рекомендации по самым вкусным заведениям в окрестности гостиниц.
Тур не требует специальной подготовки и подойдет любому активному человеку.
Если вы молоды душой, открыты новым знакомствам и этому миру, готовы весело проводить время в сопровождении таких же единомышленников, а так же знакомиться с самыми топовыми локациями нашей удивительной земли, погружаться в традиции и культуру народа Кабардино - Балкарии, то этот тур точно для вас.
К сожалению, для людей с ограниченными физическими возможностями данный тур вряд ли подойдет.
Девушки могут взять с собой красивые платья для фото в горах.
Список всего, что рекомендуем вам взять с собой в путешествие, вы можете посмотреть в следующем разделе Пожелания к гостю. За 3-4 дня до старта путешествия, в вотсапе и телеграмме создается общий чат, куда эту информацию также отправим.
Пожелания к путешественнику
Возьмите с собой в горы что нибудь теплое вне зависимости от времени года, куртки или толстовки по сезону (по вечерам в горах прохладно).
Не забудьте взять купальные принадлежности на горячие источники (купальник, полотенце и тапочки). Лишними не будут солнцезащитные очки и солнцезащитный крем.
Мы рекомендуем в горы одевать удобную обувь (кроссовки), желательно закрытые и не сеточные. Треккинговая обувь в этом туре не обязательна. И воздержаться от коротких шорт и мини юбок, во-первых для личного удобства на туристических тропах, во-вторых это уважение к местным жителям, к их традициям и обычаям.
На всякий случай возьмите также дождевики.