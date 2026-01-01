Описание тура

Добро пожаловать в самый высокогорный регион России, Кабардино - Балкарскую Республику! В этом путешествии по самым знаковым местам региона вы увидите лучшие уголки природы - горные озёра, теснину, водопады и знаменитую Безенгийскую стену пятитысячников. А также увидите башни и некрополь в селении Эльтюбю, и его величество Эльбрус - самую высокую вершину Европы, узнаете историю этих мест и насладитесь вкуснейшей кавказской кухней! И на протяжении всего путешествия по Кабардино - Балкарии мы будем вас знакомить с местными традициями, культурой и обычаями. Путешествуем на комфортных внедорожниках, благодаря чему посетим самые красивые и захватывающие дух локации, а они как правило в таких местах, куда только на джипе. Ждём вас в гости, друзья!

!Тур гарантирован от одного человека, даже если не набирается полная группа на удобные вам даты!

!Путешествуем на комфортабельных внедорожниках Lexus Gx, Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Pajero!

!Путешествуем в небольшой компании до 8 человек, это отличное количество человек в группе! Также можем организовать этот тур для любой компании до 100 человек.

!Проживание две ночи в комфортабельном Бизнес отель Нальчик (или равном ему отеле) и две ночи в Приэльбрусье, отель Маша и Медведь либо Снежный Барс.

Покажем вам самые лучшие локации республики, расскажем вам самые интересные факты и истории о ней.

Вас ждут лучшие гиды, все гиды нашей команды сертифицированы; Это комфортный авторский тур по Кабардино-Балкарии, подойдёт для людей с любой физической подготовкой. Он создан для спокойного знакомства с культурой и невероятной природой региона. Сделаем вам самые лучшие фото и видео на память (девушки могут взять с собой красивые платья для фото)

Мы с вами на связи 24/7, вас ждет наше полное сопровождение.