Родственник на Кавказе. Экскурсионный тур на 6 дней
Начало: Г. Минеральные Воды
6 июл в 10:00
20 июл в 10:00
от 53 000 ₽ за человека
Кавказские пейзажи. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды
15 июл в 10:00
29 июл в 10:00
от 37 700 ₽ за человека
Горы и ущелья Кабардино-Балкарии
Места показа: Нальчик, Чегемское ущелье, село Верхняя Балкария
26 сен в 10:00
от 51 600 ₽ за человека
-
10%
Осенне-зимние кавказские пейзажи. Экскурсионный тур
Начало: Г. Минеральные Воды/ г. Пятигорск
7 окт в 10:00
21 окт в 10:00
от 33 930 ₽
37 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «6-дневные туры»
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