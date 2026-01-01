Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус на Рождество
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
1 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 54 500 ₽ за человека
Новогодние огни Эльбруса
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик
«После активного дня, насыщенного восхитительными панорамами и свежим горным воздухом, вы возвращаетесь в Нальчик, чтобы встретить Новый год в отеле»
29 дек в 10:00
от 57 500 ₽ за человека
Новый год по-кавказски
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Новогодние праздники — это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяных водопадов и расслабляющего отдыха в горячих источниках с полезной водой для вашей кожи и здоровья»
3 янв в 10:00
55 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Новогодние 2026»
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