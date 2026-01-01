Найдено 3 тура в категории « Новогодние туры 2026 » в Нальчике, цены от 54 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности Джиппинг На автобусе Джип-туры 4 дня Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус на Рождество Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик от 54 500 ₽ за человека Пешая Джиппинг Джип-туры 4 дня 1 отзыв Новогодние огни Эльбруса Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Нальчик «После активного дня, насыщенного восхитительными панорамами и свежим горным воздухом, вы возвращаетесь в Нальчик, чтобы встретить Новый год в отеле» от 57 500 ₽ за человека На автобусе 5 дней 1 отзыв Новый год по-кавказски Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды «Новогодние праздники — это прекрасное время для поездки на Эльбрус, ледяных водопадов и расслабляющего отдыха в горячих источниках с полезной водой для вашей кожи и здоровья» 55 000 ₽ за человека Все туры Нальчика

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Новогодние туры 2026» Самые популярные туры этой рубрики в Нальчике Три ущелья Кабардино-Балкарии и величественный Эльбрус на Рождество; Новогодние огни Эльбруса; Новый год по-кавказски. В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Какие места ещё посмотреть в Нальчике Чегемское ущелье; Эльбрус. 2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле: Сколько стоит тур в Нальчике в июле 2026 Сейчас в Нальчике в категории "Новогодние туры 2026" можно забронировать 3 тура от 54 500 до 57 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Думаете где отметить новый год 2026? Проведите свой отдых в Нальчике в многодневном новогоднем туре с проживанием в отеле, ужином, развлечением, турми по Нальчику с гидом, который решит главный вопрос "Куда поехать праздновать?!" за Вас!