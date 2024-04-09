Экскурсии по Назрани на машине с гидом

Найдено 4 экскурсии в категории «На машине» в Назрани, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Путешествие навстречу незабываемым пейзажам, истории и преданиям республики
Завтра в 09:00
18 июня в 09:00
10 670 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Добро пожаловать в Ингушетию
Посетить старинную Назрань и современную столицу республики Магас на обзорной экскурсии
Завтра в 08:00
14 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Голубые озера Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Голубые озера Кабардино-Балкарии
Вдохновляющая поездка из Ингушетии к знаменитым карстовым озерам и термальным источникам
Завтра в 08:30
14 июня в 08:30
13 340 за всё до 4 чел.
Из Назрани - в Горную Ингушетию
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Из Назрани - в Горную Ингушетию
Средневековая башенная архитектура, величественные горные пейзажи и древняя история края за 1 день
Начало: у гостиницы Асса
12 июня в 09:00
17 июня в 09:00
10 670 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кира
    9 апреля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Были на экскурсии с подругой. Эта поездка стала для нас настоящим приключением! Никогда мы не видели подобных видов, не были
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    в таких местах. Остались в полном восторге и от гида Бориса. Он невероятный рассказчик и приятный человек. Получили удовольствие от всего путешествия. Мы забирались к водопадам, ездили в заповедную зону, увидели невероятной красоты природу и старинные крепости. Также Борис сделал нам красивые фотографии. Но все это нужно, конечно, пережить вживую. Однозначно будем рекомендовать!!!

  • С
    Сауле
    5 апреля 2024
    Голубые озера Кабардино-Балкарии
    Все была очень хорошо, благодарны гиду за все. Всем буду его рекомендавать.
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    24 марта мы посетили с Рамзаном в горную Ингушетию. Нам очень понравился тур. Мы увидели потрясающие пейзажи в этой горной
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    части республики, узнали, почему строились родовые башни, увидели много башенных комплексов, разбросанных в горах. Рамзан - историк, хорошо владеет информацией, ответил на все наши вопросы. И конечно, Цей-Лоамский перевал оставил у нас неизгладимое впечатление. Красота неописуемая. Мы приехали из Крыма, где тоже горы, и горы очень разные. Думали, что горами нас не удивить. Но панорама на перевале никого не оставит равнодушным. Очень благодарны Рамзану за экскурсионный день, проведенный в горной Ингушетии.

  • И
    Инга
    14 марта 2024
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    Огромное спасибо Рамзану за интересную экскурсию! Человек знает буквально всё о своей Родине, терпеливо отвечает на любые вопросы. Всем рекомендую!
  • О
    Ольга
    26 февраля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Посетили экскурсию по горной Ингушетии. Благодарны гиду Борису, вовремя забрал в экскурсию, интересно рассказывал про историю Ингушетии и о создании, значении башен. Хорошо составлен маршрут, увидели самые красивые локации, даже побывали внутри одной из родовых башен.
  • Е
    Елена
    9 февраля 2024
    Горная Ингушетия - страна башен и легенд
    Борис - прекрасный гид, это была не просто поездка по красивейшим местам, но и очень интересный рассказ! Мифы, легенды, история,
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    прекрасно все! Спасибо! Нашла посоветованные книги, рассказ так заинтересовал, что хочется почитать еще и снова прикоснуться к чуду Ингушетии! Это ли не лучший комплимент гиду, с душой рассказывающему о родных краях)

  • Е
    Екатерина
    18 января 2024
    Голубые озера Кабардино-Балкарии
    Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но при этом качество экскурсии не пострадает. Провели прекрасный насыщенный день. Спасибо большое!!! Однозначно всем советую и саму экскурсию и Бориса как гида.
    Какая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, ноКакая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, ноКакая же красота!!! Море фоток и удовольствия. Борис прекрасный гид! Учтет все пожелания и возможности, но
  • А
    Анна
    4 ноября 2023
    Голубые озера Кабардино-Балкарии
    Не могу представить экскурсии лучше. Борис провел по супер-красивым местам, всю дорогу болтали. Довез даже до дальнего места для фотосессий,
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    хотя это не входило в экскурсию - он просто заметил, что мы всюду фотографировались 😅 Успели пособирать грецкие орехи, купить местные яблоки, незабываемая атмосфера 🥰 Летом надеюсь проехать с Борисом по тому же маршруту еще раз! Хватит читать отзывы - эта экскурсия того стоит! P.s. Борис еще таааак хорошо фоткает!

  • Д
    Денис
    19 октября 2023
    Из Назрани - в Горную Ингушетию
    Я не ожидал от этой поездки ничего, а получил буквально всё! Абсолютная красота республики дополняется яркими и живыми рассказами гида. Гида Рамзана
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    я бы назвал ещё одной достопримечательностью Ингушетии. Такого тщательного и интересного рассказа о своей родине я не слышал ни от одного гида и с уверенностью могу сказать что Рамзан задаёт настоящий стандарт для всех представителей своей профессии. Любого гида я теперь буду сравнивать с ним. Тур рекомендуется всем кто не уверен ехать ли ему в Ингушетию. Это место потрясающей красоты природы, невероятного разнообразия исторических локаций и уникальной архитектуры. Я остался в полном восторге! Рекомендую всем и каждому!

  • О
    Олег
    10 июня 2021
    Добро пожаловать в Ингушетию
    Багауддин замечательный гид, который обладает огромным багажом знаний. Экскурсия не только открывает Ингушетию, но погружает в историю и культуру республики.
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    Наша поездка длилась более пяти часов, но пролетела незаметно. Мы, люди связанные, с искусством, были в восторге, когда Багауддин организовал нам (в рамках этой экскурсии) теплую встречу с представителями ансамбля народного танца Ингушетия. Мы очень благодарны и всем рекомендуем этого прекрасного человека и профессионала своего дела.

Ответы на вопросы от путешественников по Назрани в категории «На машине»

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Сколько стоит экскурсия по Назрани в июне 2024
Сейчас в Назрани в категории "На машине" можно забронировать 4 экскурсии от 6 670 до 13 340. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Назрани на 2024 год на машине, 45 ⭐ отзывов, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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