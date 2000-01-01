Экскурсия для искушённых туристов по местам, где некогда била ключом жизнь
Экскурсия для искушённых туристов по местам, где некогда била ключом жизнь.
Где основывались скиты, а лес испокон веков слыл кормильцем.
Где глухо так, что нет связи! И звенящая тишина… Вы увидите множества живописных мест Керженского заповедника и узнаете интересные истории, с ним связанные.
Где основывались скиты, а лес испокон веков слыл кормильцем.
Где глухо так, что нет связи! И звенящая тишина… Вы увидите множества живописных мест Керженского заповедника и узнаете интересные истории, с ним связанные.
Что вы увидите 🤩
- Город Бор
- деревни Борского района
- памятник Шаляпину и Горькому
- деревню Рустай
- реку Керженец
- заповедные тропы и др.
По дороге в заповедник
Автомобилем из Нижнего Новгорода мы доедем до города Бор — одного из самых чистых городов в области. Немного по нему погуляем и снова в путь. По дороге к памятнику Шаляпину и Горькому посмотрим деревни Борского района. Полюбуемся на реку Волгу во всей красе.
Заповедные эко-тропы
После мы отправимся в Керженский заповедник. Тут первозданная природа с её неповторимыми запахами, живностью и растительностью. Мы окажемся на берегу живописной реки Керженец, пройдём через реликтовое болото, а я расскажу интересные истории о старообрядцах, местных поверьях и приключениях, участником которых был сам.
Важно знать:
- Оденьте одежду для похода по лесу: удобную, спортивную. В "комариный" сезон, пожалуйста, возьмите репелленты.
- В стоимость экскурсии не входит питание и билеты в заповедник.
🚩 Начало и место завершения: Гостиница в Нижнем Новгороде
Что входит
- Автомобиль
- Экскурсионное сопровождение
Что не входит
- Питание
- Стоимость билетов
Важная информация
- Оденьте одежду для похода по лесу: удобную
- спортивную. В "комариный" сезон
- пожалуйста
- возьмите репелленты
Время проведения: С понедельника по пятницу, в 9.00
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Борис С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода
Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде
9ч
1 850₽
за 1 чел.
Экскурсия в Керженский заповедник
Автобусная экскурсия в Керженский заповедник, центром экологических путешествий
Смотрите свободные даты
9ч
1 850₽
за 1 чел.
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 590₽
за 1-10 чел.
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Двухчасовая экскурсия на автомобиле и пешком по местам, окутанным легендами и тайнами
По договоренности, в любой свободный день.
2ч
1 300₽
за 1 чел.
"Жмурки" : экскурсия по местам съемок культового фильма
Фильм "Жмурки" - культовый фильм о криминальной жизни в 90-е
Ежедневно по договоренности
13ч
1 950₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
По пушкинским местам в Большое Болдино
Большое Болдино - село, связанное с творчеством Александра Сергеевича Пушкина
Смотрите свободные даты
3ч
400₽
за 1 чел.
Пешеходная экскурсия по Нижнему Новгороду
На нашей неспешной прогулке вы познакомитесь с историей Нижнего Новгорода и сможете своими глазами увидеть...
Пт, сб, вс в 13:00
3ч
650₽
за 1 чел.
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний!
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
ежедневно в 19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Нижнему Новгороду
Экскурсия по Нижнему Новгороду, городу-миллионнику, расположенному при слиянии двух судоходных рек, Оки...
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 000₽
за 1-50 чел.
Парадный город - обзорная экскурсия
Центр Нижнего Новгорода - подарок для любого туриста
По договоренности
12ч
2 300₽
за 1 чел.
Экскурсия в усадьбы Пашковых и Жомини
На экскурсии Вы увидите усадебное ожерелье - усадьбы Пашковых, Жомини
Смотрите свободные даты
3ч
650₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Вечерняя обзорная трёхчасовая автобусная экскурсия по Нижнему Новгороду
Обычно экскурсии проводятся днем
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1 чел.
Экскурсия по Нижнему Новгороду - улица Рождественская
Пешеходная экскурсия по самой красивой улицы Нижнего Новгорода - улицы Рождественской
Ежедневно по договоренности
Борис С. проводит ещё 12 экскурсий
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-10 чел.
Увлекательный маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода
Замечательный пеший маршрут по историческому центру Нижнего Новгорода! Ваш дух захватят сногсшибательные...
Ежедневно 10:00-13:00, 13:30-16:30, летом с 17:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Нижний-Горький-Новгород: главный обзор
На этой экскурсии я познакомлю вас с основными лицами Нижнего Новгорода
Ежедневно 10:00-14:00, 15:00-19:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Экскурсия по знаменитой Нижегородской ярмарке
Экскурсия, в рамках которой я расскажу вам о знаменитой Нижегородской ярмарке
Ежедневно 10:00-13:00, 14:00-17:00
Индивидуальный трансфер
9ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Путешествие по Березополью: три города Нижегородской области
Это настоящее путешествие по юго-западу Нижегородского края, с переменой декораций
С понедельника по пятницу в 9:00
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Эко-экскурсия по пещерам Ичалковского бора
Мы отправимся в Ичалковский бор
С понедельника по пятницу, в 9.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Экскурсия по действующей шахте в Пешелани
Стать настоящими шахтёрами? Легко! Приглашаю вас на экскурсию в действующую шахту, в Пешелань
С понедельника по пятницу, в 9.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-4 чел.
Эко-прогулка по аллеям усадеб Пашковых и Жомини
В путь, друзья мои! Нас ждут необъятные просторы Дикого поля, зеркала изумрудных озёр и ленты неторопливых...
С понедельника по пятницу, в 9.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-4 чел.
"Сталинский Сокол" - поездка на родину Валерия Чкалова
Тот самый самолёт, тот самый дом, тот самый Человек! Друзья, приглашаю вас в Чкаловск - место рождения...
По будням в 9.00
Индивидуальная экскурсия
10ч
12 000₽
за 1-4 чел.
"По следам великого поэта" - поездка в Большое Болдино
За поэтическим, романтическим настроением приглашаю вас, друзья, в Большое Болдино
По будням в 8.00
Индивидуальная экскурсия
7ч
8 000₽
за 1-4 чел.
Заповедный Светлояр - экскурсия на святое озеро
Я приглашаю вас на озеро Светлояр, чтобы оказаться наедине с первозданной природой
По будням в 9.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
8 000₽
за 1-4 чел.
"Старообрядцы и Золотая Хохлома" - поездка в город Семенов
На этой экскурсии, шаг за шагом, я буду раскрывать перед вами тайны
По будням в 9.00
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 000₽
за 1-4 чел.
"В гости к Макарию" - поездка в Макарьевский монастырь
Я зову вас оторваться от цивилизации с её сажей и гарью
В будни в 9.00