По дороге в заповедник

Автомобилем из Нижнего Новгорода мы доедем до города Бор — одного из самых чистых городов в области. Немного по нему погуляем и снова в путь. По дороге к памятнику Шаляпину и Горькому посмотрим деревни Борского района. Полюбуемся на реку Волгу во всей красе.

Заповедные эко-тропы

После мы отправимся в Керженский заповедник. Тут первозданная природа с её неповторимыми запахами, живностью и растительностью. Мы окажемся на берегу живописной реки Керженец, пройдём через реликтовое болото, а я расскажу интересные истории о старообрядцах, местных поверьях и приключениях, участником которых был сам.

Важно знать: