Василий проводит ещё 5 экскурсий

Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник
Вы погрузитесь в особенную атмосферу усадеб в Большом Болдине и Львовке. Осмотрите подлинные господские дома и воссозданные постройки. Погуляете среди многовековых ив, прудов и церквушек. Посетите музеи пушкинских героев.
Послушаете о самой продуктивной поре в жизни поэта и осознаете, как много дала русской культуре болдинская «самоизоляция» Александра Сергеевича.
По дороге вы услышите главное из истории 800-летнего Нижнего Новгорода, о его истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях из пепла и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана. Арзамас с дивными памятниками архитектуры. Рабочий поселок Шатки и город Лукоянов со своими знаменитостями. И, конечно, истории о приключениях Пушкина в нижегородской губернии.
Усадьба в Большом Болдине
Вы сможете посетить несколько тематических экскурсий. Осмотрите подлинный господский дом, где жил поэт, и восстановленные хозяйственные постройки — вотчинную контору, баньку, конюшню. Погуляете по заповедному парку со старинными прудами и многовековыми ивами. Увидите деревянную церковь Архангела Михаила и каменную церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича и была освящена в год его рождения. Узнаете, какие произведения вышли из-под пушкинского пера в самый плодотворный период его творческой жизни. А в Музее сказок повстречаете знакомых с детства персонажей.
Усадьба во Львовке
Всего в 8 км от Болдина вы побываете в бывшем имении сына поэта. В барском доме открыт Музей литературных героев по «Повестям Белкина». Там же вы сможете прогуляться по аллеям еще одного дивного усадебного парка. Осмотрите деревянную церковь Святого Александра Невского и музей Церковно-приходской школы. А перед экскурсией посетите лиственную рощу «Лучинник» и родник.
Организационные детали
Как проходит поездка
Большое Болдино находится в 240 км от Нижнего Новгорода, дорога в одну сторону займет около 4 часов, все это время будет путевая экскурсия
Экскурсия по усадьбе Пушкиных проводится только местными сотрудниками и длится 1,5 часа
После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и обеда (по желанию)
Далее короткий переезд во Львовку, небольшая прогулка и экскурсия по второй усадьбе (~ 1 час)
Возвращение обратно в Нижний Новгород
Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет
Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем
Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды
Дополнительные расходы
Дополнительно оплачивается питание, билеты в музеи с экскурсионным обслуживанием: Болдино — 850 ₽ с чел. (1,5 часа), Львовка — 700 ₽ с чел. (1 час).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Большая Покровская, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3599 туристов
Я весёлый гид по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец: в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю и живу. Очень люблю свой нежный город.
У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (гид), есть официальная аккредитация на право проведения экскурсий на территории Нижегородского кремля.
Представляю команду аттестованных гидов. Ждём вас в гости — расскажем и покажем всё самое интересное.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
–
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1
–
Ковалева
Большое спасибо. Очень интересный рассказ про историю Нижегородской земли послушали по дороге в
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Светлана
Жувем в Питере и с завидным постоянством бываем в Пушкинских гора. Отдыхая в Нижнем Новгороде, грех не побывать в Болдино, а заодно и во Львовке. Рекомендую экскурсию Василия! Интересная путевая читать дальшеуменьшить
информация, лёгкая подача, много интересных исторических нюансов. Например о братьях Свердловых. Тактично организовано сопровождение на маршруте. Болдино и Львовка вне всяких похвал. Пушкинский дом в Болдино и литературный музей во Львове замечательные! Да, и Болдино- это не обязательно осень! А обратный маршрут по замечательным видовым пейзажам! Очень рекомендую!
+2
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О
Ольга
Василий поехать не смог и порекомендовал прекрасного гида Елену, который хочется сказать большое спасибо за красивый день и крмфортную поездку. Елена очень эрудирована, великолепно владеет материалом и всем сердцем любит читать дальшеуменьшить
свою работу. А еще буквально с первых слов становится понятно, какой Елена добрый и внимательный человек. Лучшего гида и представить себе сложно. Так что спасибо большое Елене за поездку, а Василию за организацию.
+1
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Людмила
Поездка в Болдино с гидом Сергеем была замечательная! Очень приятно, что Сергей начал знакомство с рассказа о том месте, откуда мы выезжали, а именно от музея квартиры Горького. Дорога длинная, читать дальшеуменьшить
но прошла незаметно. Интересные сведения о Пушкине и его семье запомнятся. Рекомендую очень эту поездку всем, прибывшим в Нижний Новгород. Не пожалеете! А Сергей своим чутким и интеллигентным сопровождением сделает поездку комфортной и позитивной!
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Ю
Юлия
Возможно, тому, кто бывал в Михайловском, усадьба Болдино покажется менее атмосферной, но данное место, конечно, обязательно для всех почитателей Пушкина А. С. Приготовьтесь к долгой дороге (4 часа в одну сторону), но Вы точно не пожалеете, тем более в компании прекрасного гида Василия.
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Е
Елена
Спасибо Вам огромное за интересную и познавательную экскурсию, все было на высшем уровне.
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