Василий проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Беседы о нижегородском крае

По дороге вы услышите главное из истории 800-летнего Нижнего Новгорода, о его истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях из пепла и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана. Арзамас с дивными памятниками архитектуры. Рабочий поселок Шатки и город Лукоянов со своими знаменитостями. И, конечно, истории о приключениях Пушкина в нижегородской губернии.

Усадьба в Большом Болдине

Вы сможете посетить несколько тематических экскурсий. Осмотрите подлинный господский дом, где жил поэт, и восстановленные хозяйственные постройки — вотчинную контору, баньку, конюшню. Погуляете по заповедному парку со старинными прудами и многовековыми ивами. Увидите деревянную церковь ⛪ Архангела Михаила и каменную церковь ⛪ Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича и была освящена в год его рождения. Узнаете, какие произведения вышли из-под пушкинского пера в самый плодотворный период его творческой жизни. А в Музее сказок повстречаете знакомых с детства персонажей.

Усадьба во Львовке

Всего в 8 км от Болдина вы побываете в бывшем имении сына поэта. В барском доме открыт Музей 🖼 литературных героев по «Повестям Белкина». Там же вы сможете прогуляться по аллеям еще одного дивного усадебного парка. Осмотрите деревянную церковь ⛪ Святого Александра Невского и музей 🖼 Церковно-приходской школы. А перед экскурсией посетите лиственную рощу «Лучинник» и родник.

Организационные детали

Как проходит поездка

Большое Болдино находится в 240 км от Нижнего Новгорода, дорога в одну сторону займет около 4 часов, все это время будет путевая экскурсия ⛳

Экскурсия ⛳ по усадьбе Пушкиных проводится только местными сотрудниками и длится 1, 5 часа

После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и обеда (по желанию)

Далее короткий переезд во Львовку, небольшая прогулка и экскурсия ⛳ по второй усадьбе (~ 1 час).

Возвращение обратно в Нижний Новгород

Дополнительные расходы

Транспорт: 5500 руб. за легковой автомобиль для 1-4 человек, 6500 руб. за минивэн для 5-6 человек. О поездке для больших групп уточняйте у гида.

Дополнительно также оплачивается питание 🍽️, билеты в музеи и экскурсии 🧭 по территории музея-заповедника: Болдино — 300-400 руб. /человека, Львовка — 200-250 руб. /человека

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов моей команды.