Василий проводит ещё 5 экскурсий

Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина

Отправиться за вдохновением и историями из жизни поэта в литературный музей-заповедник

Василий
Василий – представитель из Нижнего Новгорода
Вы погрузитесь в особенную атмосферу усадеб в Большом Болдине и Львовке.

Осмотрите подлинные господские дома и воссозданные постройки.

Погуляете среди многовековых ив, прудов и церквушек.

Посетите музеи 🖼 пушкинских героев.

Послушаете о самой продуктивной поре в жизни поэта и осознаете, как много дала русской культуре болдинская «самоизоляция» Александра Сергеевича.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 5 900 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина

Что вас ожидает

Беседы о нижегородском крае
По дороге вы услышите главное из истории 800-летнего Нижнего Новгорода, о его истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях из пепла и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана. Арзамас с дивными памятниками архитектуры. Рабочий поселок Шатки и город Лукоянов со своими знаменитостями. И, конечно, истории о приключениях Пушкина в нижегородской губернии.

Усадьба в Большом Болдине
Вы сможете посетить несколько тематических экскурсий. Осмотрите подлинный господский дом, где жил поэт, и восстановленные хозяйственные постройки — вотчинную контору, баньку, конюшню. Погуляете по заповедному парку со старинными прудами и многовековыми ивами. Увидите деревянную церковь ⛪ Архангела Михаила и каменную церковь ⛪ Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича и была освящена в год его рождения. Узнаете, какие произведения вышли из-под пушкинского пера в самый плодотворный период его творческой жизни. А в Музее сказок повстречаете знакомых с детства персонажей.

Усадьба во Львовке
Всего в 8 км от Болдина вы побываете в бывшем имении сына поэта. В барском доме открыт Музей 🖼 литературных героев по «Повестям Белкина». Там же вы сможете прогуляться по аллеям еще одного дивного усадебного парка. Осмотрите деревянную церковь ⛪ Святого Александра Невского и музей 🖼 Церковно-приходской школы. А перед экскурсией посетите лиственную рощу «Лучинник» и родник.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Большое Болдино находится в 240 км от Нижнего Новгорода, дорога в одну сторону займет около 4 часов, все это время будет путевая экскурсия ⛳
  • Экскурсия ⛳ по усадьбе Пушкиных проводится только местными сотрудниками и длится 1, 5 часа
  • После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и обеда (по желанию)
  • Далее короткий переезд во Львовку, небольшая прогулка и экскурсия ⛳ по второй усадьбе (~ 1 час).
  • Возвращение обратно в Нижний Новгород

Дополнительные расходы

  • Транспорт: 5500 руб. за легковой автомобиль для 1-4 человек, 6500 руб. за минивэн для 5-6 человек. О поездке для больших групп уточняйте у гида.
  • Дополнительно также оплачивается питание 🍽️, билеты в музеи и экскурсии 🧭 по территории музея-заповедника: Болдино — 300-400 руб. /человека, Львовка — 200-250 руб. /человека

Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов моей команды.

Начало и место завершения
🚩 от вашего отеля в Нижнем Новгороде или по договорённости.
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина
Болдинские этюды: поездка в родовое имение Пушкина

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Василий
Василий
Меня зовут Василий. Я весёлый гид, экскурсовод по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Коренной нижегородец, в Нижнем Новгороде я родился, учился, учусь, работаю, живу. Очень люблю свой нежный город. У меня два образования: техническое (инженер-физик) и гуманитарное (экскурсовод), я имею официальную аккредитацию на право проведения экскурсий на территории Нижегородского Кремля. Жду вас в гости. Расскажу, покажу всё самое интересное.
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