Василий проводит ещё 5 экскурсий

Беседы о нижегородском крае
По дороге вы услышите главное из истории 800-летнего Нижнего Новгорода, о его истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях из пепла и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана. Арзамас с дивными памятниками архитектуры. Рабочий поселок Шатки и город Лукоянов со своими знаменитостями. И, конечно, истории о приключениях Пушкина в нижегородской губернии.
Усадьба в Большом Болдине
Вы сможете посетить несколько тематических экскурсий. Осмотрите подлинный господский дом, где жил поэт, и восстановленные хозяйственные постройки — вотчинную контору, баньку, конюшню. Погуляете по заповедному парку со старинными прудами и многовековыми ивами. Увидите деревянную церковь ⛪ Архангела Михаила и каменную церковь ⛪ Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича и была освящена в год его рождения. Узнаете, какие произведения вышли из-под пушкинского пера в самый плодотворный период его творческой жизни. А в Музее сказок повстречаете знакомых с детства персонажей.
Усадьба во Львовке
Всего в 8 км от Болдина вы побываете в бывшем имении сына поэта. В барском доме открыт Музей 🖼 литературных героев по «Повестям Белкина». Там же вы сможете прогуляться по аллеям еще одного дивного усадебного парка. Осмотрите деревянную церковь ⛪ Святого Александра Невского и музей 🖼 Церковно-приходской школы. А перед экскурсией посетите лиственную рощу «Лучинник» и родник.
Как проходит поездка
Дополнительные расходы
Экскурсию ⛳ для вас проведу я или один из гидов моей команды.