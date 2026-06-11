Василий проводит ещё 5 экскурсий

Вы погрузитесь в особенную атмосферу усадеб в Большом Болдине и Львовке. Осмотрите подлинные господские дома и воссозданные постройки. Погуляете среди многовековых ив, прудов и церквушек. Посетите музеи пушкинских героев. Послушаете о самой продуктивной поре в жизни поэта и осознаете, как много дала русской культуре болдинская «самоизоляция» Александра Сергеевича.

Описание экскурсии

Беседы о нижегородском крае

По дороге вы услышите главное из истории 800-летнего Нижнего Новгорода, о его истоках и отцах-основателях, чудесных возрождениях из пепла и личностях, прославивших город. Проезжая древний Арзамасский тракт, узнаете о первых стоянках людей и мордовских племенах, проживавших здесь, когда на эти земли пришли русские. Далее по пути село Богоявление с церковью по проекту самого Монферрана. Арзамас с дивными памятниками архитектуры. Рабочий поселок Шатки и город Лукоянов со своими знаменитостями. И, конечно, истории о приключениях Пушкина в нижегородской губернии.

Усадьба в Большом Болдине

Вы сможете посетить несколько тематических экскурсий. Осмотрите подлинный господский дом, где жил поэт, и восстановленные хозяйственные постройки — вотчинную контору, баньку, конюшню. Погуляете по заповедному парку со старинными прудами и многовековыми ивами. Увидите деревянную церковь Архангела Михаила и каменную церковь Успения, которая строилась еще дедом Александра Сергеевича и была освящена в год его рождения. Узнаете, какие произведения вышли из-под пушкинского пера в самый плодотворный период его творческой жизни. А в Музее сказок повстречаете знакомых с детства персонажей.

Усадьба во Львовке

Всего в 8 км от Болдина вы побываете в бывшем имении сына поэта. В барском доме открыт Музей литературных героев по «Повестям Белкина». Там же вы сможете прогуляться по аллеям еще одного дивного усадебного парка. Осмотрите деревянную церковь Святого Александра Невского и музей Церковно-приходской школы. А перед экскурсией посетите лиственную рощу «Лучинник» и родник.

Организационные детали

Как проходит поездка

Большое Болдино находится в 240 км от Нижнего Новгорода, дорога в одну сторону займет около 4 часов, все это время будет путевая экскурсия

Экскурсия по усадьбе Пушкиных проводится только местными сотрудниками и длится 1,5 часа

После у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки и обеда (по желанию)

Далее короткий переезд во Львовку, небольшая прогулка и экскурсия по второй усадьбе (~ 1 час)

Возвращение обратно в Нижний Новгород

Экскурсию можно посещать с детьми, рекомендуемый возраст — старше 7 лет

Транспорт входит в стоимость экскурсии: для 1-4 человек — легковой автомобиль (гид за рулём), для 5-6 человек — минивэн (гид за рулём), для 7 и более — микроавтобус с водителем

Я могу организовать поездку для большего количества участников на арендованном транспорте. Стоимость уточняйте, пожалуйста, в переписке

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов моей команды

Дополнительные расходы