Конная прогулка — это красивая природа, общение с грациозными животными, физическая нагрузка. Мы научим вас правильно держаться в седле, расскажем о характере и повадках лошадей. А затем отправимся покорять живописную лесную тропу — кульминацией станет красивый вид на песчаном берегу Оки. После этой прогулки вы точно вернётесь опытными всадниками!

Описание экскурсии

Сначала вас ждёт несложный инструктаж — подробно расскажем, как держаться в седле. Всё получится, даже если вы никогда не сидели на лошади!

Наша прогулка пройдёт по лесной тропе — вы полюбуетесь природой и насладитесь тишиной. И наконец, мы выйдём на живописный песчаный берег Оки. А если вы уверенно чувствуете себя в седле, можно будет разнообразить маршрут и отправиться на активную полевую прогулку.

Организационные детали