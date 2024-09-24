Конная прогулка — это красивая природа, общение с грациозными животными, физическая нагрузка. Мы научим вас правильно держаться в седле, расскажем о характере и повадках лошадей.
А затем отправимся покорять живописную лесную тропу — кульминацией станет красивый вид на песчаном берегу Оки. После этой прогулки вы точно вернётесь опытными всадниками!
А затем отправимся покорять живописную лесную тропу — кульминацией станет красивый вид на песчаном берегу Оки. После этой прогулки вы точно вернётесь опытными всадниками!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Сначала вас ждёт несложный инструктаж — подробно расскажем, как держаться в седле. Всё получится, даже если вы никогда не сидели на лошади!
Наша прогулка пройдёт по лесной тропе — вы полюбуетесь природой и насладитесь тишиной. И наконец, мы выйдём на живописный песчаный берег Оки. А если вы уверенно чувствуете себя в седле, можно будет разнообразить маршрут и отправиться на активную полевую прогулку.
Организационные детали
- Можно взять с собой морковку, чтобы угостить лошадок
- С вами будет опытный инструктор
- Прогулка доступна для детей от 10 лет
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В п. Нагулино
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Я — профессиональный тренер и инструктор по туризму с опытом работы более 30 лет. Наш конный клуб работает с 2002 года — мы с радостью подберём подходящую лошадь для каждого нашего гостя и научим вас всем тонкостям верховой езды.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алена
24 сен 2024
Заказывала подругам прогулку на лошадях в подарок. Девочкам все очень понравилось. Цена демократичная. Лошади красивые, маршрут тоже.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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