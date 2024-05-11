Экскурсии по заповедникам из Нижнего Новгорода

Найдено 3 экскурсии в категории «Заповедники» в Нижнем Новгороде, цены от 2 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Затерянный мир Нижнего Новгорода
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
29 отзывов
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 10 чел.
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
18 отзывов
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Начало: площадь Ленина
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
3 500 за человека
Эко-путешествие в Керженский заповедник
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
«Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
2 100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Затерянный мир Нижнего Новгорода
    Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про город, фишки и чем
    читать дальше

    он живет. Формат отлично заходит после самостоятельной прогулки и/или обзорной экскурсии по центру. Город открылся нам совсем с другой стороны. Без этого впечатления о Нижнем не были бы полными. Также Арина предварительно уточнила, что нам будет интересно узнать, считаю это важным. Смело советуем экскурсовода и эту экскурсию!

  • Т
    Татьяна
    14 января 2024
    Затерянный мир Нижнего Новгорода
    Очень в восторге от этой экскурсии. Арина отличный рассказчик, знает и любит свой город. Не смотря на морозы под 30 градусов, отлично провели время! С удовольствием прошлись по улочкам Нижнего, увидели много интересного! Однозначно не пожалеете! Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Заповедники»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Затерянный мир Нижнего Новгорода
  2. По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
  3. Эко-путешествие в Керженский заповедник
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Заповедники», 47 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам