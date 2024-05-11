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он живет. Формат отлично заходит после самостоятельной прогулки и/или обзорной экскурсии по центру. Город открылся нам совсем с другой стороны. Без этого впечатления о Нижнем не были бы полными. Также Арина предварительно уточнила, что нам будет интересно узнать, считаю это важным. Смело советуем экскурсовода и эту экскурсию!