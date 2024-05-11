1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный мир Нижнего Новгорода
Отыскать архитектурный заповедник 19-20 вв. в двух шагах от главной улицы города
Начало: на Б. Покровской
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
По пушкинским местам: поездка в Большое Болдино
Авто-путешествие из Нижнего Новгорода в музей-заповедник, где жил писатель, и в село Львовка
Начало: площадь Ленина
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
3 500₽ за человека
Групповая
9 часов
Эко-путешествие в Керженский заповедник
Увидеть редких птиц и животных, пойменные озера и болота и узнать о флоре Нижегородской области
Начало: На площади Ленина
«Услышите интересные факты об обитателях Керженца и пойменных озер, узнаете о роли заповедника в сохранении и восстановлении редких видов, а также увидите поселение бобров»
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
2 100₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 мая 2024Большое спасибо Арине за прекрасную экскурсию! Мы получили настоящее удовольствие от прогулки. Узнали много интересного про город, фишки и чем
- ТТатьяна14 января 2024Очень в восторге от этой экскурсии. Арина отличный рассказчик, знает и любит свой город. Не смотря на морозы под 30 градусов, отлично провели время! С удовольствием прошлись по улочкам Нижнего, увидели много интересного! Однозначно не пожалеете! Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Заповедники»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Заповедники" можно забронировать 3 экскурсии от 2 100 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год по теме «Заповедники», 47 ⭐ отзывов, цены от 2100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август