Вас ждет незабываемая прогулка по Волге и Оке с осмотром исторической части Нижнего Новгорода и промышленной Заречной части на левом берегу Оки.
В ходе экскурсии вы узнаете, как город, основанный в 1221 году, прошёл путь от порубежной крепости Владимиро-Суздальского княжества до важнейшего промышленного, научного и культурного центра СССР.
В ходе экскурсии вы узнаете, как город, основанный в 1221 году, прошёл путь от порубежной крепости Владимиро-Суздальского княжества до важнейшего промышленного, научного и культурного центра СССР.
Описание экскурсииГород Горький: наследие В ходе экскурсии вы узнаете, как город, основанный в 1221 году, прошёл путь от порубежной крепости Владимиро-Суздальского княжества до важнейшего промышленного, научного и культурного центра СССР. В XX веке вместе с новым статусом город получил и новое имя в честь своего знаменитого гражданина Максима Горького. За эти годы (1932-1990) город Горький вырос во всех отношениях — и по территории, и по промышленному потенциалу. На этой экскурсии вы узнаете, что стало причиной этого бурного развития, увидите, как смело город шагнул из исторической, Нагорной части на левый берег Оки. Там, на месте деревень и слобод, началось строительство индустриальных объектов. Услышите, как создавались условия для взращивания своих научно-технических кадров и интеллектуальной элиты. У Нижнего Новгорода крепкие корни. Он помнит свою родословную. И это даёт ему силы жить и развиваться в XXI веке. Наш маршрут В пути вы сможете насладиться изумительными пейзажами и увидеть Канавинский мост, Метромост, Молитовский мост, Стрелку, Чкаловскую лестницу. На борту нашего теплохода работает профессиональный экскурсовод. Важная информация:
- Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа. Посадка на теплоходы Москва-143, Москва-198 осуществляется у входа №1.
- Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот): - детей от 6 до 12 лет (включительно); - студентов, при предъявлении студенческого билета; - членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения; -пенсионеров, при предъявлении удостоверения; - сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников); - участников СВО, при предъявлении удостоверения.
- Бесплатно на прогулки допускаются: - дети до 5 лет включительно; - ветераны ВОВ 1930 г. р. и старше по предъявлении удостоверения.
- Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются.
- К перевозке не допускаются: - пассажиры, не предъявившие билет; - пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу; - дети до 14 лет без сопровождающих; - животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению.
- Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди.
- Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства.
- Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Канавинский мост
- Метромост
- Молитовский мост
- Стрелка
- Чкаловская лестница
Что включено
- Прогулка на теплоходе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6, вход № 1
Завершение: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Важная информация
- Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа. Посадка на теплоходы Москва-143, Москва-198 осуществляется у входа №1
- Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот):
- Детей от 6 до 12 лет (включительно)
- Студентов, при предъявлении студенческого билета
- Членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения
- Пенсионеров, при предъявлении удостоверения
- Сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников)
- Участников СВО, при предъявлении удостоверения
- Бесплатно на прогулки допускаются:
- Дети до 5 лет включительно
- Ветераны ВОВ 1930 Г. Р. и старше по предъявлении удостоверения
- Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются
- К перевозке не допускаются:
- Пассажиры, не предъявившие билет
- Пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу
- Дети до 14 лет без сопровождающих
- Животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению
- Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди
- Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства
- Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Все понравилось, по времени отлично, информация интересная, без лишней воды
Н
Всё понравилось. Экскурсовод очень интересно рассказывала про город "Горький". Экскурсия длилась всего лишь 1 час и этот час просто пролетел. Мы выбрали время, когда был закат. Классно. Но был вечер, стало прохладно и т. к. мы находились на открытой палубе, то хотелось бы накинуть плед на плечи. Моя рекомендация к руководству, положите пледы на палубу. Будет здорово.
О
Хорошая экскурсия на воде. Великолепные виды на город.
А
Хорошая экскурсия, интересная информация о городе и прекрасные виды. Рекомендую!
В
Н
Всё было хорошо
Е
Экскурсия очень понравилась!
Е
Е
С
О
В
М
Нам очень понравилось! Спасибо!
В
Небольшая экскурсия, но интересно и живописно. Экскурсовод вела с душой! будем рекомендовать.
О
Хорошая обзорная экскурсия. Узнали больше о нашем прекрасном городе. Спасибо экскурсоводу за интересный, живой рассказ. А также благодарю компанию за помощь в переоформлении билетов🙏.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии на «Город Горький ": экскурсионный рейс на теплоходах"Москва-143 "/" Москва-198»
Групповая
до 20 чел.
Кто такой Максим Горький?
Погрузитесь в мир Максима Горького, пройдя по его жизненному пути в Нижнем Новгороде. Узнайте, как он стал символом эпохи и вдохновением для многих
Начало: На площади Горького
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Групповая
Экскурсионный рейс "Вечерний Нижний" на теплоходе "Москва-198"
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
800 ₽ за человека
Групповая
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
1100 ₽ за человека
Групповая
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
1000 ₽ за человека
800 ₽ за человека