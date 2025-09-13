Н Наталья

Всё понравилось. Экскурсовод очень интересно рассказывала про город "Горький". Экскурсия длилась всего лишь 1 час и этот час просто пролетел. Мы выбрали время, когда был закат. Классно. Но был вечер, стало прохладно и т. к. мы находились на открытой палубе, то хотелось бы накинуть плед на плечи. Моя рекомендация к руководству, положите пледы на палубу. Будет здорово.