Мои заказы

Город Горький ": экскурсионный рейс на теплоходах"Москва-143 "/" Москва-198

Вас ждет незабываемая прогулка по Волге и Оке с осмотром исторической части Нижнего Новгорода и промышленной Заречной части на левом берегу Оки.

В ходе экскурсии вы узнаете, как город, основанный в 1221 году, прошёл путь от порубежной крепости Владимиро-Суздальского княжества до важнейшего промышленного, научного и культурного центра СССР.
4.6
30 отзывов
Город Горький ": экскурсионный рейс на теплоходах"Москва-143 "/" Москва-198
Город Горький ": экскурсионный рейс на теплоходах"Москва-143 "/" Москва-198
Город Горький ": экскурсионный рейс на теплоходах"Москва-143 "/" Москва-198

Описание экскурсии

Город Горький: наследие В ходе экскурсии вы узнаете, как город, основанный в 1221 году, прошёл путь от порубежной крепости Владимиро-Суздальского княжества до важнейшего промышленного, научного и культурного центра СССР. В XX веке вместе с новым статусом город получил и новое имя в честь своего знаменитого гражданина Максима Горького. За эти годы (1932-1990) город Горький вырос во всех отношениях — и по территории, и по промышленному потенциалу. На этой экскурсии вы узнаете, что стало причиной этого бурного развития, увидите, как смело город шагнул из исторической, Нагорной части на левый берег Оки. Там, на месте деревень и слобод, началось строительство индустриальных объектов. Услышите, как создавались условия для взращивания своих научно-технических кадров и интеллектуальной элиты. У Нижнего Новгорода крепкие корни. Он помнит свою родословную. И это даёт ему силы жить и развиваться в XXI веке. Наш маршрут В пути вы сможете насладиться изумительными пейзажами и увидеть Канавинский мост, Метромост, Молитовский мост, Стрелку, Чкаловскую лестницу. На борту нашего теплохода работает профессиональный экскурсовод. Важная информация:
  • Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа. Посадка на теплоходы Москва-143, Москва-198 осуществляется у входа №1.
  • Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот): - детей от 6 до 12 лет (включительно); - студентов, при предъявлении студенческого билета; - членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения; -пенсионеров, при предъявлении удостоверения; - сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников); - участников СВО, при предъявлении удостоверения.
  • Бесплатно на прогулки допускаются: - дети до 5 лет включительно; - ветераны ВОВ 1930 г. р. и старше по предъявлении удостоверения.
  • Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются.
  • К перевозке не допускаются: - пассажиры, не предъявившие билет; - пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу; - дети до 14 лет без сопровождающих; - животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению.
  • Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди.
  • Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства.
  • Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Канавинский мост
  • Метромост
  • Молитовский мост
  • Стрелка
  • Чкаловская лестница
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6, вход № 1
Завершение: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 120 человек.
Важная информация
  • Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа. Посадка на теплоходы Москва-143, Москва-198 осуществляется у входа №1
  • Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот):
  • Детей от 6 до 12 лет (включительно)
  • Студентов, при предъявлении студенческого билета
  • Членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения
  • Пенсионеров, при предъявлении удостоверения
  • Сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников)
  • Участников СВО, при предъявлении удостоверения
  • Бесплатно на прогулки допускаются:
  • Дети до 5 лет включительно
  • Ветераны ВОВ 1930 Г. Р. и старше по предъявлении удостоверения
  • Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются
  • К перевозке не допускаются:
  • Пассажиры, не предъявившие билет
  • Пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу
  • Дети до 14 лет без сопровождающих
  • Животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению
  • Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди
  • Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства
  • Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
3
1
2
1
1
1
Д
Все понравилось, по времени отлично, информация интересная, без лишней воды
Н
Всё понравилось. Экскурсовод очень интересно рассказывала про город "Горький". Экскурсия длилась всего лишь 1 час и этот час просто пролетел. Мы выбрали время, когда был закат. Классно. Но был вечер, стало прохладно и т. к. мы находились на открытой палубе, то хотелось бы накинуть плед на плечи. Моя рекомендация к руководству, положите пледы на палубу. Будет здорово.
О
Хорошая экскурсия на воде. Великолепные виды на город.
А
Хорошая экскурсия, интересная информация о городе и прекрасные виды. Рекомендую!
В
Н
Всё было хорошо
Е
Экскурсия очень понравилась!
Е
Е
С
О
В
М
Нам очень понравилось! Спасибо!
В
Небольшая экскурсия, но интересно и живописно. Экскурсовод вела с душой! будем рекомендовать.
О
Хорошая обзорная экскурсия. Узнали больше о нашем прекрасном городе. Спасибо экскурсоводу за интересный, живой рассказ. А также благодарю компанию за помощь в переоформлении билетов🙏.

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

Похожие экскурсии на «Город Горький ": экскурсионный рейс на теплоходах"Москва-143 "/" Москва-198»

Кто такой Максим Горький?
Пешая
2.5 часа
10 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Кто такой Максим Горький?
Погрузитесь в мир Максима Горького, пройдя по его жизненному пути в Нижнем Новгороде. Узнайте, как он стал символом эпохи и вдохновением для многих
Начало: На площади Горького
Расписание: ежедневно в 10:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
2000 ₽ за человека
Экскурсионный рейс "Вечерний Нижний" на теплоходе "Москва-198"
На теплоходе
1 час
46 отзывов
Групповая
Экскурсионный рейс "Вечерний Нижний" на теплоходе "Москва-198"
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
800 ₽ за человека
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Канатная дорога
На катамаране
1 час
51 отзыв
Групповая
Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
1100 ₽ за человека
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
На катамаране
1 час
24 отзыва
Групповая
Прогулочный рейс на катамаране ЭкоходЪ
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 1...
1000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Нижнем Новгороде
800 ₽ за человека