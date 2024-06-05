1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
«Приглашаю вас в небольшое водное путешествие на комфортабельном катере Аргонавт»
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
«Заход солнца особенно красив на стрелке, где мы сможем покататься под парусом»
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
«А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
«В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3 часа
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«Прогулка на теплоходе включена в стоимость»
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
«), чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3 часа
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
«Речная прогулка Теплоходная прогулка по Волге – это прекрасная возможность насладиться красотами одного из самых живописных городов России с необычного ракурса»
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
«) или на катамаране «Медуза» (до 10 человек, стоимость 28 тыс»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6.5 часов
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
«Речная прогулка на теплоходе продолжительностью 1,5 часа Речная прогулка 1,5 часа для желающих посмотреть на город со стороны реки»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Начало: Нижний Новгород по требованию
«Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь Для многих невоцерковлённых людей, путешествующих на теплоходах, здесь начинается знакомство с православием и с монастырской жизнью»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
Начало: Сергея Акимова 59
Расписание: По воскресениям в 11:00
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
- ИИрина3 июня 2024Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
- ИИнна3 июня 2024Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
- ООксана2 июня 2024Супер!
- ННаталья1 июня 2024Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
- ААлександра1 июня 2024Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
- ВВиктория29 мая 2024Добрый день. Всё понравилось. Экскурсовод Ольга вела экскурсию очень интересно. Многое узнали. Далее на теплоходе экскурсия была 1.5 часа. По Оке и Волге. На палубе установлены колонки, из которых приятный голос рассказывал историю….
- ЕЕвгения27 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, было интересно и познавательно!!! Еще не раз обратимся))
- ААлександр27 мая 2024пример неожиданного качества! выше всяких похвал! капитан с клиентоцентричностью 200%
- ААлександра27 мая 2024Благодарю за отличную, легкую и познавательную экскурсию Экскурсовод замечательная! Очень интересно рассказала об истории города, народном ополчении и улице рождественской Теплоходная прогулка была с экскурсией, с воды на город просто потрясающий вид
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Водные развлечения»
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Водные экскурсии в Нижнем Новгороде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024