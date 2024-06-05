Экскурсии по воде в Нижнем Новгороде

Найдено 14 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Нижнем Новгороде, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
79 отзывов
Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
Идеальное решение для девичника, мальчишника или романтического вечера. Водное путешествие на катере Аргонавт подарит незабываемые впечатления
Начало: В яхт-клубе Лето
«Приглашаю вас в небольшое водное путешествие на комфортабельном катере Аргонавт»
11 июня в 11:00
12 июня в 10:00
5 890 за всё до 7 чел.
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
20 отзывов
По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
Приглашаем на увлекательное путешествие по Нижнему Новгороду на яхте. Вы увидите кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского и стадион с воды
Начало: На Гребном канале
«Заход солнца особенно красив на стрелке, где мы сможем покататься под парусом»
Завтра в 16:30
10 июня в 14:00
11 000 за всё до 5 чел.
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
Услышать нескучные истории города, отведать уху по старинному рецепту и пройти посвящение в матросы
Начало: В районе остановки «пл. Ленина»
«А также отведаете на борту яхты купеческую уху с пряностями по классическому нижегородскому рецепту, послушаете анекдоты и предания, которые ценили горожане, и примете участие в церемонии посвящения в речные матросы»
Завтра в 14:00
10 июня в 13:00
24 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Вечерняя прогулка на яхте для двоих
Насладиться уединением среди природы и сохранить тёплые воспоминания в виде фото
Начало: На остановке Стрелка
«В понравившемся месте вы сможете искупаться, а также поужинать: мы поставим столик со свечами на берегу или прямо на яхте»
Сегодня в 18:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 4 чел.
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
8 отзывов
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«Прогулка на теплоходе включена в стоимость»
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
13 отзывов
Мастер-класс по управлению парусной яхтой
Освоить азы яхтинга под руководством опытного капитана
Начало: У нашего яхт-клуба
«), чтобы вы ориентировались в названиях парусов и верёвок и смогли отличить грото-фал от стаксель-шкота»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
🛥 На яхте
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Исторический центр с парусника + дегустация ухи по купеческому рецепту
Начало: Улица Советская, 12
«2,5 часовой маршрут на парусной яхте у кремля Нижнего Новгорода, векового Канавинского моста, нового стадиона и места слияния Волги и Оки с дегустацией купеческой ухи из ценных сортов рыбы по старинному рецепту на фоне захватывающих историй»
Расписание: Индивидуальная экскурсия
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
26 000 за всё до 6 чел.
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
31 отзыв
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
«Речная прогулка Теплоходная прогулка по Волге – это прекрасная возможность насладиться красотами одного из самых живописных городов России с необычного ракурса»
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
Завтра в 13:30
16 июня в 13:30
1 300 за человека
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
🏄 SUP-прогулки
Мини-группа
1.5 часа
6 отзывов
Идём на закат! Групповая прогулка на сап-сёрфах
Прокатиться по живописным водным просторам в компании опытного инструктора
Начало: В районе Гребного канала
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
2 000 за человека
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Нижний Новгород с воды: прогулка на яхте
Насладиться лучшими ракурсами Нижнего, увидеть слияние рек и пополнить копилку городских историй
«) или на катамаране «Медуза» (до 10 человек, стоимость 28 тыс»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
22 000 за всё до 4 чел.
Панорамы древнего Нижнего
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
4 отзыва
Панорамы древнего Нижнего
Начало: Площадь. Ленина, Нижний Новгород
«Речная прогулка на теплоходе продолжительностью 1,5 часа Речная прогулка 1,5 часа для желающих посмотреть на город со стороны реки»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 10:00
15 июня в 10:00
2 150 за человека
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
🚣 Прогулки на каяках
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Сплав на каяках по реке Линде в окрестностях Нижнего
Любоваться природой, купаться и никуда не спешить
Начало: в селе Кантаурово, городской округ Бор
Расписание: в субботу в 11:00
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
4 500 за человека
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Свято-Троицкий Желтоводский Макарьевский монастырь и Лысково
Начало: Нижний Новгород по требованию
«Свято-Троицкий Макарьевский Желтоводский монастырь Для многих невоцерковлённых людей, путешествующих на теплоходах, здесь начинается знакомство с православием и с монастырской жизнью»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.
На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
На морских каяках по центру Нижнего Новгорода
Начало: Сергея Акимова 59
Расписание: По воскресениям в 11:00
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Прогулка на катере прошла замечательно. Сын в восторге! Спасибо!
  • И
    Ирина
    3 июня 2024
    На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
    Спасибо огромное организаторам такого прекрасного путешествия!!! Супер Петр!!!
  • И
    Инна
    3 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Совершили небольшое плаванье по Волге с Сергеем и это - незабываемые впечатления! Чудесные виды, прекрасная атмосфера, созданная капитаном, и много
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    замечательных фотографий!!! Сергей не только подробно рассказывал о том, что делает команда на парусной яхте, но и позволил побыть в роли капитана каждому члену нашей команды. Очень понравилось, спасибо большое!

  • О
    Оксана
    2 июня 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    Супер!
  • Н
    Наталья
    1 июня 2024
    Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
    Лучшая водная экскурсия в нашей жизни) спасибо большое Сергею! Обязательно вернемся и повторим
  • А
    Александра
    1 июня 2024
    Вечерняя прогулка на яхте для двоих
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы))) настоящая романтика и возможность побыть вдвоём и насладиться окружением и компанией)) два часа пролетели незаметно))
    Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))Спасибо огромное Сергею за прекрасный вечер! Получили удовольствие от прогулки и видов города, реки и природы)))
  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Рождественская сторона и теплоходная прогулка
    Добрый день. Всё понравилось. Экскурсовод Ольга вела экскурсию очень интересно. Многое узнали. Далее на теплоходе экскурсия была 1.5 часа. По Оке и Волге. На палубе установлены колонки, из которых приятный голос рассказывал историю….
  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
    Спасибо большое за экскурсию, было интересно и познавательно!!! Еще не раз обратимся))
  • А
    Александр
    27 мая 2024
    По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
    пример неожиданного качества! выше всяких похвал! капитан с клиентоцентричностью 200%
  • А
    Александра
    27 мая 2024
    Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
    Благодарю за отличную, легкую и познавательную экскурсию Экскурсовод замечательная! Очень интересно рассказала об истории города, народном ополчении и улице рождественской Теплоходная прогулка была с экскурсией, с воды на город просто потрясающий вид
    Благодарю за отличную, легкую и познавательную экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нижнем Новгороде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Прогулка на частном катере в Нижнем Новгороде
  2. По Нижнему Новгороду - под парусом яхты
  3. На парусной яхте вдоль Нижнего Новгорода
  4. Вечерняя прогулка на яхте для двоих
  5. Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Нижнем Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 300 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 191 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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