Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, путешествуя на велосипеде вдоль набережной, открывая для себя уникальные достопримечательности и историю города
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Завтра в 18:00
10 июл в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Нижний Новгород с воды и пешком - гений места
Полюбоваться городом с теплохода и пройти к монастырю, который отражается в реке более 800 лет
Начало: У Речного вокзала
10 июл в 11:30
12 июл в 11:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Билеты
Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)
Для тех, кто любит народный эпос, промыслы и водные просторы - из Нижнего Новгорода
Начало: На речном вокзале Нижнего Новгорода
10 июл в 12:00
12 июл в 12:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга16 июня 2025Заказывала экскурсию для сына с женой. Им очень понравилось-попросили написать положительный 5* отзыв. Прекрасный маршрут и конечно интересный рассказ гида. И еще приятное окончание экскурсии: монастырский чай с угощением от Олега
- ВВалерия13 июня 2025Хорошая экскурсия, все понравилось!
- ППолина8 июля 2024Спасибо огромное Виктории за прекрасную экскурсию!!! Было очень увлекательно и познавательно!
- ООльга26 июня 2024Спасибо большое Виктории за отличное времяпровождение! Комфортный маршрут, содержательный и познавательный.
- ООльга23 апреля 2024Нам очень понравилось. Содержательная экскурсия, интересный рассказчик. Пешком бы столько НИКОГДА не прошли)))).
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От Речного вокзала»
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