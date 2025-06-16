О Ольга Нижний Новгород с воды и пешком - гений места Заказывала экскурсию для сына с женой. Им очень понравилось-попросили написать положительный 5* отзыв. Прекрасный маршрут и конечно интересный рассказ гида. И еще приятное окончание экскурсии: монастырский чай с угощением от Олега

В Валерия Нижний Новгород с воды и пешком - гений места Хорошая экскурсия, все понравилось!

П Полина Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной» Спасибо огромное Виктории за прекрасную экскурсию!!! Было очень увлекательно и познавательно!

О Ольга Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной» Спасибо большое Виктории за отличное времяпровождение! Комфортный маршрут, содержательный и познавательный.