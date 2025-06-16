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От Речного вокзала – экскурсии в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «От Речного вокзала» в Нижнем Новгороде, цены от 5600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
На велосипеде
2.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, путешествуя на велосипеде вдоль набережной, открывая для себя уникальные достопримечательности и историю города
Начало: Остановка «Речной вокзал»
Завтра в 18:00
10 июл в 09:00
5600 ₽ за всё до 6 чел.
Нижний Новгород с воды и пешком - гений места
На теплоходе
2.5 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Нижний Новгород с воды и пешком - гений места
Полюбоваться городом с теплохода и пройти к монастырю, который отражается в реке более 800 лет
Начало: У Речного вокзала
10 июл в 11:30
12 июл в 11:30
8000 ₽ за всё до 3 чел.
Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)
7.5 часов
Билеты
Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)
Для тех, кто любит народный эпос, промыслы и водные просторы - из Нижнего Новгорода
Начало: На речном вокзале Нижнего Новгорода
10 июл в 12:00
12 июл в 12:00
17 000 ₽ за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «От Речного вокзала»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Велопрогулка «Тайны нижегородской набережной»
  2. Нижний Новгород с воды и пешком - гений места
  3. Речное путешествие в прянично-лубочный Городец (все билеты включены)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Нижегородский Кремль
  3. Чкаловская лестница
  4. Рождественская улица
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Верхневолжская Набережная
  9. Старый город
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июле 2025
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "От Речного вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 5600 до 17 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2025 год по теме «От Речного вокзала», 29 ⭐ отзывов, цены от 5600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь