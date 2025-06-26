Экскурсия по Нижнему Новгороду предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством Максима Горького.
Участники посетят памятник на одноимённой площади, дом купца Порхунова, где начинался трудовой путь писателя, и усадьбу Лемке,
Участники посетят памятник на одноимённой площади, дом купца Порхунова, где начинался трудовой путь писателя, и усадьбу Лемке,
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю через личность Горького
- 🏛️ Посещение знаковых мест писателя
- 🗺️ Увлекательный маршрут по центральным улицам
- 👨🏫 Интересные факты о жизни и творчестве
- 🎭 Визит в театр, построенный по инициативе Горького
Что можно увидеть
- Памятник Горькому
- Дом купца Порхунова
- Усадьба Лемке
- Парк им. Кулибина
- Тюремный замок
- Усадьба Каширина
- Дом Киршбаума
- Театр оперы и балета
Описание экскурсии
Вы увидите
- Памятник Горькому на одноимённой площади
- Дом купца Порхунова, где Алёша начал свой трудовой путь
- Усадьбу Лемке, куда будущий писатель принёс свое первое произведение
- Парк им. Кулибина, где находится мемориал, посвящённый любимой бабушке писателя
- Тюремный замок, где писатель в общей сложности провёл 2 месяца своей жизни
- Усадьбу Каширина, где родился будущий писатель
- Дом Киршбаума, где сейчас находится музей-квартира Горького
- Театр оперы и балета (бывший Народный дом), построенный по инициативе писателя
И узнаете
- Где жил и кем работал писатель в разные годы
- Кого любил и о чём страдал
- О чём писал и как приобрёл популярность
- Горький — «буревестник революции» или защитник интеллигенции?
- Почему Горького в родном городе буквально носят на руках
Организационные детали
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
ежедневно в 10:00 и 14:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 115 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я представляю команду профессиональных гидов по Нижнему Новгороду и области. С радостью покажем вам самые красивые и интересные места родного города. Вам точно захочется к нам вернуться. А может быть, и остаться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
26 июн 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, все прошло замечательно, главное, внуку (10 лет) было интересно. Только одно пожелание: включать в маршрут экскурсии о Горьком домик деда Каширина. Пришлось потом отдельно топать до него. Мы приехали в Нижний Новгород как раз после прочтения книги Горького "Детство" и посмотреть домик очень хотелось.
Л
Людмила
27 апр 2025
Благодаря прогулке с Ириной, я смогла иначе взглянуть на пролетарского писателя. Оказалось, что он человек, обычный человек: ребенок с раненой душой, подросток с трудным выживанием, писатель начинающий и маститый. Человек,
Ольга
25 дек 2024
Экскурсия с гидом Ириной очень понравилась. Ирина замечательный рассказчик, тема интересная. Я узнала Горького совсем с другой стороны, посмотрела замечательные места. Однозначно рекомендую экскурсию гостям города и местным жителям))) Ирина, так держать, спасибо за чудесно проведенный день.
С
Светлана
25 дек 2024
24 декабря побывала на экскурсии Ирины" Кто такой Максим Горький". После экскурсии осталось чувство удовлетворения. Экскурсовод полностью смог погрузить в эпоху того времени, в том числе благодаря грамотно выстроенному маршруту,
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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