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Кто такой Максим Горький?

Погрузитесь в мир Максима Горького, пройдя по его жизненному пути в Нижнем Новгороде. Узнайте, как он стал символом эпохи и вдохновением для многих
Экскурсия по Нижнему Новгороду предлагает уникальную возможность познакомиться с жизнью и творчеством Максима Горького.

Участники посетят памятник на одноимённой площади, дом купца Порхунова, где начинался трудовой путь писателя, и усадьбу Лемке,
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куда он принёс своё первое произведение. Прогулка включает посещение парка им.

Кулибина и мемориала, посвящённого его бабушке, а также тюремного замка, где Горький провёл два месяца.

Усадьба Каширина и дом Киршбаума также станут частью маршрута, раскрывая тайны его жизни и творчества

5
4 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю через личность Горького
  • 🏛️ Посещение знаковых мест писателя
  • 🗺️ Увлекательный маршрут по центральным улицам
  • 👨‍🏫 Интересные факты о жизни и творчестве
  • 🎭 Визит в театр, построенный по инициативе Горького
Кто такой Максим Горький?
Кто такой Максим Горький?
Кто такой Максим Горький?
Ближайшие даты:
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июл
Время начала: 10:00, 14:00

Что можно увидеть

  • Памятник Горькому
  • Дом купца Порхунова
  • Усадьба Лемке
  • Парк им. Кулибина
  • Тюремный замок
  • Усадьба Каширина
  • Дом Киршбаума
  • Театр оперы и балета

Описание экскурсии

Вы увидите

  • Памятник Горькому на одноимённой площади
  • Дом купца Порхунова, где Алёша начал свой трудовой путь
  • Усадьбу Лемке, куда будущий писатель принёс свое первое произведение
  • Парк им. Кулибина, где находится мемориал, посвящённый любимой бабушке писателя
  • Тюремный замок, где писатель в общей сложности провёл 2 месяца своей жизни
  • Усадьбу Каширина, где родился будущий писатель
  • Дом Киршбаума, где сейчас находится музей-квартира Горького
  • Театр оперы и балета (бывший Народный дом), построенный по инициативе писателя

И узнаете

  • Где жил и кем работал писатель в разные годы
  • Кого любил и о чём страдал
  • О чём писал и как приобрёл популярность
  • Горький — «буревестник революции» или защитник интеллигенции?
  • Почему Горького в родном городе буквально носят на руках

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.

ежедневно в 10:00 и 14:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Н
26 июн 2025
Добрый день! Экскурсия очень понравилась, все прошло замечательно, главное, внуку (10 лет) было интересно. Только одно пожелание: включать в маршрут экскурсии о Горьком домик деда Каширина. Пришлось потом отдельно топать до него. Мы приехали в Нижний Новгород как раз после прочтения книги Горького "Детство" и посмотреть домик очень хотелось.
Л
27 апр 2025
Благодаря прогулке с Ириной, я смогла иначе взглянуть на пролетарского писателя. Оказалось, что он человек, обычный человек: ребенок с раненой душой, подросток с трудным выживанием, писатель начинающий и маститый. Человек,
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который старался помогать людям во всем.
Интересно было гулять по улицам города и представлять Алешу Пешкова на них.
Маршрут был очень грамотно выстроен. Конечно шагать приходилось много, но тем интереснее было увидеть Нижний таким разнообразным.
Чего только стоит Квартал Трех Святителей: удивительные дома 19 века, Шаляпинский балкон, мощеные улицы и великолепные истории.
Всем рекомендую отправиться с Ириной на экскурсию. Просто поражает, как много она знает и как интересно рассказывает

Ольга
25 дек 2024
Экскурсия с гидом Ириной очень понравилась. Ирина замечательный рассказчик, тема интересная. Я узнала Горького совсем с другой стороны, посмотрела замечательные места. Однозначно рекомендую экскурсию гостям города и местным жителям))) Ирина, так держать, спасибо за чудесно проведенный день.
С
25 дек 2024
24 декабря побывала на экскурсии Ирины" Кто такой Максим Горький". После экскурсии осталось чувство удовлетворения. Экскурсовод полностью смог погрузить в эпоху того времени, в том числе благодаря грамотно выстроенному маршруту,
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связанному с Максимом Горьким и передать образ великого незаурядного человека, писателя и деятеля. Экскурсия дает возможность ответить на многие вопросы возникающие в связи с этой личностью, узнать новые факты из биографии известного человека.
Стройный, логичный рассказ с прекрасным изложением экскурсовода увлекает и экскурсия проходит незаметно.
В любом случае, тех кого волнует фигура Максима Горького получат полную информацию о становлении будущего Горького в родном городе, как личности, а так же узнать о том, что способствовало успешной писательской карьере и его популярности.
Ирина отвечает полно на любой заданный вопрос, демонстрируя знание темы экскурсии.
Очень рекомендую данную экскурсию.

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