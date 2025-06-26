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который старался помогать людям во всем.

Интересно было гулять по улицам города и представлять Алешу Пешкова на них.

Маршрут был очень грамотно выстроен. Конечно шагать приходилось много, но тем интереснее было увидеть Нижний таким разнообразным.

Чего только стоит Квартал Трех Святителей: удивительные дома 19 века, Шаляпинский балкон, мощеные улицы и великолепные истории.

Всем рекомендую отправиться с Ириной на экскурсию. Просто поражает, как много она знает и как интересно рассказывает