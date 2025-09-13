Экскурсионный рейс "Вечерний Нижний" на теплоходе "Москва-198"

Приглашаем вас отправиться на прогулку по Волге и Оке в вечернее время с экскурсией и осмотром достопримечательностей Нижнего Новгорода.

В пути вы сможете насладиться изумительными пейзажами, увидеть Канавинский мост, Метромост, Молитовский мост, Стрелку, Чкаловскую лестницу. Откройте для себя «Столицу закатов»!
4.6
46 отзывов
Описание экскурсии

Вечер на борту прогулочного теплохода Нижний Новгород стоит на слиянии Оки и Волги. Значительные перепады в высоте правых и левых берегов рек — его главные географические особенности. Реки играют большую роль в жизни города. Именно они стали причиной появления в XIII веке новой русской крепости на речном «перекрестье». Они украшают город, создают неповторимо живописные пейзажи и освежают воздушное пространство. К рекам Ока и Волга, на набережные, люди выходят отдохнуть, проводить заходящее солнце. Мы приглашаем вас провести вечер на борту прогулочного теплохода. В ходе экскурсии мы расскажем, как возник город и как он развивался в течение 8-ми веков, пройдем вдоль пяти набережных. Вы увидите, как гармонично сочетаются памятники архитектуры с современной застройкой на Дятловых горах и на Стрелке, полюбуетесь самыми знаменитыми видами «Столицы закатов». Красивому городу всё – к лицу! И лучи закатного солнца, и вечерние сумерки, и яркие ночные огни. Важная информация:
  • Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа. Посадка на теплоход Москва-198 осуществляется у входа №1.
  • Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот): - детей от 6 до 12 лет (включительно); - студентов, при предъявлении студенческого билета; - членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения; -пенсионеров, при предъявлении удостоверения; - сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников); - участников СВО, при предъявлении удостоверения.
  • Бесплатно на прогулки допускаются: - дети до 5 лет включительно; - ветераны ВОВ 1930 г. р. и старше по предъявлении удостоверения.
  • Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются.
  • К перевозке не допускаются: - пассажиры, не предъявившие билет; - пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу; - дети до 14 лет без сопровождающих; - животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению.
  • Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди.
  • Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства.
  • Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Канавинский мост
  • Метромост
  • Молитовский мост
  • Стрелка
  • Чкаловская лестница
Что включено
  • Прогулка на теплоходе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6, вход № 1
Завершение: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 112 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Все отлично
Хорошая экскурсия. Интересное сопровождение гидом водной прогулки. Замечательные виды вечернего Нижнего. Качественная организация.
Хорошая экскурсия
Минус - пахло соляркой
Очень приятно провели время на теплоходе. Красивые окрестности, интересный рассказ экскурсовода. И мне, и детям очень понравилось, спасибо организаторам!
Экскурсия очень понравилась. Обязательно стоит потратить время и увидеть Нижний Новгород с воды!!!
Во время морской прогулки посмотрели Стрелку, набережную Федоровского в подсветке, метромост и Канавинский мост, Чкаловскую лестницу и др. достопримечательности вдоль набережной Оки.
С удовольствием послушали интересные факты из истории города, рассказанные гидом.
Время пролетело незаметно!
Чудесный экскурсовод. Чёткая, поставленная речь, без слов "паразитов", приятно слушать. Всё понятно.
Корабль чистый, приятный. Внутри тепло. Идёт плавно, без шума.
