Квест
до 6 чел.
Прогулка-квест «Рождественская и окрестности»
Погрузитесь в атмосферу Нижнего Новгорода, разгадывая загадки и открывая тайны улиц Рождественской и Кожевенной. Увлекательное приключение ждёт вас
Начало: На улице Рождественской
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
1500 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
Исторический квест «Секреты Большой Покровской»
Погрузитесь в атмосферу старинного Нижнего Новгорода через увлекательный квест по Большой Покровской улице. Узнайте секреты и интересные факты
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
от 9400 ₽ за всё до 50 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулка по улице Ульянова: революционеры, душевнобольные и гении
Увидеть дом, где жил впроголодь первый марксист, и узнать, как готовили уху на шампанском
Начало: На улице Ульянова
Завтра в 10:30
11 авг в 10:30
от 6670 ₽ за всё до 20 чел.
