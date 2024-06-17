Прогулки на теплоходе в Нижнем Новгороде

Найдено 3 экскурсии в категории «На теплоходе» в Нижнем Новгороде, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
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Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
10 отзывов
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«Прогулка на теплоходе включена в стоимость»
30 июня в 13:30
7 июля в 13:30
1 300 за человека
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
🚶 Пешая
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
33 отзыва
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
«Речная прогулка Теплоходная прогулка по Волге – это прекрасная возможность насладиться красотами одного из самых живописных городов России с необычного ракурса»
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
30 июня в 13:30
7 июля в 13:30
1 300 за человека
Речная прогулка на теплоходе Сура по Волге
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час
11 отзывов
Речная прогулка на теплоходе Сура по Волге
Начало: Пл. Маркина, 15A, Нижний Новгород
«Что вас ждет Отправьтесь на небольшую теплоходную прогулку по матушке-Волге»
Расписание: Ежедневно
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На теплоходе»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
Сколько стоит экскурсия по Нижнему Новгороду в июне 2024
Сейчас в Нижнем Новгороде в категории "На теплоходе" можно забронировать 3 экскурсии от 700 до 1 300. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год на теплоходе, 54 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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