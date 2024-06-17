О Ольга Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Экскурсия очень понравилась, рекомендую!

Ю Юлия Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Экскурсия понравилась.

И Ирина Рождественская сторона и теплоходная прогулка Очень понравилось. Интересно, познавательно, эмоционально, хочется гордиться родным городом!

В Виктория Рождественская сторона и теплоходная прогулка Добрый день. Всё понравилось. Экскурсовод Ольга вела экскурсию очень интересно. Многое узнали. Далее на теплоходе экскурсия была 1.5 часа. По Оке и Волге. На палубе установлены колонки, из которых приятный голос рассказывал историю….

Е Евгения Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день Спасибо большое за экскурсию, было интересно и познавательно!!! Еще не раз обратимся))

Н Наталья Рождественская сторона и теплоходная прогулка Спасибо! За душевное, и познавательное, лёгкое мпутешествие.

A Ale.suko Речная прогулка на теплоходе Сура по Волге Все отлично! Побольше бы времени на прогулку, вместо 1 часа, сделать бы 2.