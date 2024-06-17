1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Рождественская улица и теплоходная прогулка за 1 день
Раскрыть тайны старинной пешеходной улицы и полюбоваться видами города с воды
Начало: На пл. Народного Единства
«Прогулка на теплоходе включена в стоимость»
30 июня в 13:30
7 июля в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Рождественская сторона и теплоходная прогулка
Начало: Площадь Народного Единства
«Речная прогулка Теплоходная прогулка по Волге – это прекрасная возможность насладиться красотами одного из самых живописных городов России с необычного ракурса»
Расписание: По воскресеньям в 13:30, и отдельные даты в праздничные дни в соответствии с расписанием
30 июня в 13:30
7 июля в 13:30
1 300₽ за человека
Групповая
1 час
Речная прогулка на теплоходе Сура по Волге
Начало: Пл. Маркина, 15A, Нижний Новгород
«Что вас ждет Отправьтесь на небольшую теплоходную прогулку по матушке-Волге»
Расписание: Ежедневно
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга17 июня 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
- ЮЮлия17 июня 2024Экскурсия понравилась.
- ИИрина12 июня 2024Очень понравилось. Интересно, познавательно, эмоционально, хочется гордиться родным городом!
- ВВиктория29 мая 2024Добрый день. Всё понравилось. Экскурсовод Ольга вела экскурсию очень интересно. Многое узнали. Далее на теплоходе экскурсия была 1.5 часа. По Оке и Волге. На палубе установлены колонки, из которых приятный голос рассказывал историю….
- ЕЕвгения27 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, было интересно и познавательно!!! Еще не раз обратимся))
- ННаталья23 мая 2024Спасибо! За душевное, и познавательное, лёгкое мпутешествие.
- AAle.suko2 августа 2023Все отлично! Побольше бы времени на прогулку, вместо 1 часа, сделать бы 2.
- ННаталья1 августа 2023Прекрасные виды Нижнего Новгорода с теплохода. Классная прогулка по Волге
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «На теплоходе»
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Забронируйте экскурсию в Нижнем Новгороде на 2024 год на теплоходе, 54 ⭐ отзыва, цены от 700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август