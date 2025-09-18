Экскурсионный рейс «Царственно поставленный город» на катамаране ЭкоходЪ

Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве, чтобы раскрыть тайны «давно минувших дней», рассказать легенды и были.

С борта теплохода открываются лучшие виды на знаменитую Стрелку, древний Кремль, промышленное Заречье, гигантскую Чкаловскую лестницу и легендарные Дятловы горы.
4.8
51 отзыв
Описание экскурсии

Восемь веков истории Нижнего Новгорода На слиянии двух великих рек возник Нижний Новгород — город, которому суждено было пройти путь от небольшой крепости на окраине русских земель до «третьей столицы» и крупного промышленного, инновационного и культурного центра России. Мы приглашаем вас в увлекательное путешествие во времени и пространстве, чтобы раскрыть тайны «давно минувших дней», рассказать легенды и были. С борта теплохода открываются лучшие виды на знаменитую Стрелку, древний Кремль, промышленное Заречье, гигантскую Чкаловскую лестницу и легендарные Дятловы горы. Наш маршрут Вы увидите: Окское устье, три окских моста, Стрелку и собор Александра Невского, все Волжские набережные, Чкаловскую лестницу, канатную дорогу и Печерский монастырь. На борту нашего теплохода работает профессиональный экскурсовод. В пути вы сможете насладиться изумительными пейзажами, а также принять участие в развлекательно-познавательных программах. Важная информация:
  • Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание! У причала №6 два входа.
  • Посадка на электрический катамаран Экоход.
  • Ъ 3 осуществляется у входа №2.
  • Льготы распространяются на (возьмите с собой документы для предоставления льгот): - детей от 6 до 12 лет (включительно); - студентов, при предъявлении студенческого билета; - членов многодетных семей при предъявлении соответствующего удостоверения; -пенсионеров, при предъявлении удостоверения; - сопровождающих школьных групп (1 сопровождающий на 10 школьников); - участников СВО, при предъявлении удостоверения.
  • Бесплатно на прогулки допускаются: - дети до 5 лет включительно; - ветераны ВОВ 1930 г. р. и старше по предъявлении удостоверения.
  • Обращаем ваше внимание, что дети до 5 лет без оформленных на них бесплатных билетов на рейс не допускаются.
  • К перевозке не допускаются: - пассажиры, не предъявившие билет; - пассажиры, не предъявившие право проезда по льготному тарифу; - дети до 14 лет без сопровождающих; - животные, кроме собак-поводырей, сопровождающих инвалидов по зрению.
  • Посадка начинается за 15 минут и заканчивается за 5 минут до отправления судна в рейс в порядке общей очереди.
  • Билет при посадке можно предъявить как в распечатанном виде, так и с экрана мобильного устройства.
  • Билет действует только на рейс, дату и время, указанные в нем. Сохраняйте билет до конца поездки.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Окское устье
  • Три окских моста
  • Волжские набережные
  • Стрелка
  • Собор Александра Невского
  • Чкаловская лестница
  • Канатная дорога
  • Печерский монастырь
Что включено
  • Прогулка на катамаране
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6, вход № 2
Завершение: Нижний Новгород, Речной вокзал, площадь Маркина, 15А, причал № 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 130 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
43
4
4
3
3
2
1
1
А
Удобный пароходик, хороший гид - всё понравилось. Ещё нам повезло с погодой, было тепло и солнечно, думаю, в пасмурную погоду виды были бы не столь красивы.
И
Очень понравился катамаран! Идет тихо, плывет по воде, все новое. Прекрасный экскурсовод
С
Комфортно и интересно!
А
Экскурсия супер экскурсовод замечательный 👍
Ш
Благодарю за доставленное удовольствие от экскурсии. Прекрасный гид Ирина, знающая и любящая свой город. Я первый раз в городе, много нового узнала.
Е
Д
Благодарю за доставленное удовольствие от экскурсии. Прекрасный гид Ирина, знающая и любящая свой город. Я первый раз в городе, много нового узнала.
Ю
Комфортабельный катер, все хорошо, кроме:
Были с маленьким ребенком, погода была ветреная и холодная, не успели занять места снизу, пришлось идти на верхнюю открытую палубу, попросили плед, сказали такой услуги нет
Хотелось бы, чтобы маленьким пассажирам находилось свободное место хотя бы в холодную погоду на нижней закрытой палубе, ну или хотя бы выдавали пледы
В
Увидели достопримечательности Нижнего Новгорода, всё понравилось, единственное было очень ветренно,можно было бы пледики выдавать)))
О
Р
Замечательный экскурсовод 23.08.25г., интересная подача материала, комфортный ход, наслаждались поездкой в 18.30, несмотря на дождливую погоду. Организаторам респект.
О
С
Экскурсия понравилась. Салон новый, эскурсовод опытный. Один минус: кондиционеры. Было холодно. Ещё можно удоиннить маршрут.
Е
Т
Очень приятное впечатление. Экскурсия понравилась, очень интересно. Катамаран новый, отличная мебель, можно перекусить. Виды на прогулке прекрасные.

