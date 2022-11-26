Описание аудиогида
Трогательная экскурсия с вопросами и ответами о нелёгкой жизни и добрых делах Максима Горького в Нижнем Новгороде. Кто такой Иегудиил Хламида? Зачем Алёша Пешков ловил лунный зайчик? Субботние порки от деда, план побега и обваренные руки, нераскрытое убийство в центре города и голодные дети на ёлке, уход от жены к актрисе и, наконец, тайна имени: Алёша Пешков или Максим Горький. Всё это - интересные истории нашей экскурсии. Вы не только прогуляетесь по реальным местам жизни Алеши Пешкова, но и насладитесь видами центральной и исторической части города, которыми гордятся нижегороды: кремль, набережная, центральная пешеходная улица ("Нижегородский Арбат"), старинные дома и переулки. Вы загадаете желание на успешную учёбу около Нижегородского вороьбьишки, местного чижика-пыжика. На экскурсии вам встретятся музей-квартиры Горького - филиалы государственного музея им. А. М. Горького. Их можно посетить, купив билеты: взрослые — 250 рублей, льготные — 150 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. А если захотите перекусить, — кафе и ресторанчиков на маршруте предостаточно. Экскурсия пешеходная, но есть более длинные расстояния между объектами, которые можно проехать на самокате или велосипеде. Их можно взять в прокат, там же, на маршруте. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We
Go
Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Вы можете выбрать любое удобное время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Горького
- Памятник Горькому
- Домик Кашириных
- Дома детства Горького
- Улица Горького
- Улица Короленко
- Дом Короленко
- Улица Большая Покровская
- Театр Драмы
- Дом Порхунова
- Музей Горького
- Площадь Минина
- Улица Ильинскую
- Литературный музей
- Звездинка
- Скульптура «Воробьишко»
- Скульптура Городового
Что включено
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного гида
Что не входит в цену
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены - необходимо взять свои
- Билеты в музеи по маршруту
- Аренда самокатов, транспорта для длинных переходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дом детства Алеши Пешкова (ул. Короленко, 42)
Завершение: Музей Горького (ул. Минина, 26)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия очень познавательная и интересная. Но, к сожалению, целиком пройти не удалось из-за погодных условий.
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О
Экскурсия очень познавательная и интересная. Но, к сожалению, целиком пройти не удалось из-за погодных условий.
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M
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