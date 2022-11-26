Трогательная экскурсия с вопросами и ответами о нелёгкой жизни и добрых делах Максима Горького в Нижнем Новгороде. Кто такой Иегудиил Хламида? Зачем Алёша Пешков ловил лунный зайчик? Субботние порки от деда, план побега и обваренные руки, нераскрытое убийство в центре города и голодные дети на ёлке, уход от жены к актрисе и, наконец, тайна имени: Алёша Пешков или Максим Горький. Всё это - интересные истории нашей экскурсии. Вы не только прогуляетесь по реальным местам жизни Алеши Пешкова, но и насладитесь видами центральной и исторической части города, которыми гордятся нижегороды: кремль, набережная, центральная пешеходная улица ("Нижегородский Арбат"), старинные дома и переулки. Вы загадаете желание на успешную учёбу около Нижегородского вороьбьишки, местного чижика-пыжика. На экскурсии вам встретятся музей-квартиры Горького - филиалы государственного музея им. А. М. Горького. Их можно посетить, купив билеты: взрослые — 250 рублей, льготные — 150 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. А если захотите перекусить, — кафе и ресторанчиков на маршруте предостаточно. Экскурсия пешеходная, но есть более длинные расстояния между объектами, которые можно проехать на самокате или велосипеде. Их можно взять в прокат, там же, на маршруте. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.

Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).