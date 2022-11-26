Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького

Aудиоэкскурсия по городу Максима Горького: истории, виды и музеи
4
3 отзыва
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького

Описание аудиогида

Трогательная экскурсия с вопросами и ответами о нелёгкой жизни и добрых делах Максима Горького в Нижнем Новгороде. Кто такой Иегудиил Хламида? Зачем Алёша Пешков ловил лунный зайчик? Субботние порки от деда, план побега и обваренные руки, нераскрытое убийство в центре города и голодные дети на ёлке, уход от жены к актрисе и, наконец, тайна имени: Алёша Пешков или Максим Горький. Всё это - интересные истории нашей экскурсии. Вы не только прогуляетесь по реальным местам жизни Алеши Пешкова, но и насладитесь видами центральной и исторической части города, которыми гордятся нижегороды: кремль, набережная, центральная пешеходная улица ("Нижегородский Арбат"), старинные дома и переулки. Вы загадаете желание на успешную учёбу около Нижегородского вороьбьишки, местного чижика-пыжика. На экскурсии вам встретятся музей-квартиры Горького - филиалы государственного музея им. А. М. Горького. Их можно посетить, купив билеты: взрослые — 250 рублей, льготные — 150 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. А если захотите перекусить, — кафе и ресторанчиков на маршруте предостаточно. Экскурсия пешеходная, но есть более длинные расстояния между объектами, которые можно проехать на самокате или велосипеде. Их можно взять в прокат, там же, на маршруте. Как проходит аудиоэкскурсия 1. После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии.
Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение We

Go

Trip (доступно в App Store и Google Play). 3. Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. 4. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах. 5. Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид. 6. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).

Вы можете выбрать любое удобное время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Горького
  • Памятник Горькому
  • Домик Кашириных
  • Дома детства Горького
  • Улица Горького
  • Улица Короленко
  • Дом Короленко
  • Улица Большая Покровская
  • Театр Драмы
  • Дом Порхунова
  • Музей Горького
  • Площадь Минина
  • Улица Ильинскую
  • Литературный музей
  • Звездинка
  • Скульптура «Воробьишко»
  • Скульптура Городового
Что включено
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит в цену
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены - необходимо взять свои
  • Билеты в музеи по маршруту
  • Аренда самокатов, транспорта для длинных переходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дом детства Алеши Пешкова (ул. Короленко, 42)
Завершение: Музей Горького (ул. Минина, 26)
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
О
Экскурсия очень познавательная и интересная. Но, к сожалению, целиком пройти не удалось из-за погодных условий.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Экскурсия очень познавательная и интересная. Но, к сожалению, целиком пройти не удалось из-за погодных условий.
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M
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