Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького

Горькие истории

Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького
Горькие истории: аудиоэкскурсия по местам Максима Горького

Что вы увидите 🤩

  • площадь Горького
  • памятник Горькому
  • домик Кашириных
  • дома детства Горького
  • улица Горького
  • улица Короленко
  • дом Короленко
  • улица Большая Покровская
  • театр Драмы
  • дом Порхунова
  • музей Горького
  • площадь Минина
  • улица Ильинскую
  • Литературный музей
  • Звездинка
  • скульптура "Воробьишко"
  • скульптура Городового
Трогательная экскурсия с вопросами и ответами о нелёгкой жизни и добрых делах Максима Горького в Нижнем Новгороде.
Кто такой Иегудиил Хламида? Зачем Алёша Пешков ловил лунный зайчик? Субботние порки от деда, план побега и обваренные руки, нераскрытое убийство в центре города и голодные дети на ёлке, уход от жены к актрисе и, наконец, тайна имени: Алёша Пешков или Максим Горький. Всё это - интересные истории нашей экскурсии.
Вы не только прогуляетесь по реальным местам жизни Алеши Пешкова, но и насладитесь видами центральной и исторической части города, которыми гордятся нижегороды: кремль, набережная, центральная пешеходная улица ("Нижегородский Арбат"), старинные дома и переулки. Вы загадаете желание на успешную учёбу около Нижегородского вороьбьишки, местного чижика-пыжика.
На экскурсии вам встретятся музей-квартиры Горького - филиалы государственного музея им. А. М. Горького. Их можно посетить, купив билеты: взрослые — 250 рублей, льготные — 150 рублей, дети до 7 лет проходят бесплатно. А если захотите перекусить, — кафе и ресторанчиков на маршруте предостаточно. Экскурсия пешеходная, но есть более длинные расстояния между объектами, которые можно проехать на самокате или велосипеде. Их можно взять в прокат, там же, на маршруте.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Аудиоэкскурсия в приложении
590 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
  • Захватывающие истории от местного гида
Что не входит
  • Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
  • Наушники не включены — необходимо взять свои
  • Билеты в музеи по маршруту
  • Аренда самокатов, транспорта для длинных переходов
Где начинаем и завершаем
Начало: Дом детства Алеши Пешкова (ул. Короленко, 42)
Завершение: Музей Горького (ул. Минина, 26)
Важная информация
  • Инструкция по установке аудиогида
  • 1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
  • 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
  • 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
  • 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
  • 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
  • Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Вы можете выбрать любое удобное время

WeGoTrip
WeGoTrip
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

👥Групповые👣Пешком🧒Можно с детьми👩‍🏫Для школьников⚙️Необычные📚Литература и искусство🎧Аудиогиды

Еще несколько похожих предложений в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород Максима Горького
Индивидуальная экскурсия
4.6
21
3 200
за 1-6 чел.
Нижний Новгород Максима Горького
Ожившие сюжеты повести М. Горького «Детство»
Мистика и история Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
4.9
465
2ч 30м
2 000
за 1-10 чел.
Мистика и история Нижнего Новгорода
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Мир Горького
Индивидуальная экскурсия
5
5
2 600
за 1-15 чел.
Мир Горького
Узнать больше о писателе и понять, чем жил Нижний в его эпоху
Максим Горький - человек и пароход
Индивидуальная экскурсия
5
4
2 500
за 1-15 чел.
Максим Горький - человек и пароход
Любите ли вы Горького так, как люблю его я
По договоренности, в любой свободный день.
Душа Рождественской
5
4
500
за 1 чел.
Душа Рождественской
Я покажу все знаковые места старинного города на Рождественской, расскажу правдивые истории,...
по договорённости
Влюбиться в Нижний
Индивидуальная экскурсия
4.5
6
2ч 30м
2 700
за 1-5 чел.
Влюбиться в Нижний
Город князя, город писателя, город промышленник - Нижний Новгород был затронут всеми веками истории...
По договоренности, в любой свободный день.
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Индивидуальная экскурсия
5
13
4 590
за 1-10 чел.
Путешествие по памятным местам Нижнего Новгорода (обзорная экскурсия)
Двухчасовая экскурсия на автомобиле и пешком по местам, окутанным легендами и тайнами
По договоренности, в любой свободный день.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Индивидуальная экскурсия
4.8
101
2 470
за 1-10 чел.
Нижегородский Кремль: от истории к мифологии и обратно
Подробный и живой рассказ о стенах, башнях и главных памятниках Нижегородского Кремля
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Индивидуальная экскурсия
5
22
2ч 30м
3 800
за 1-4 чел.
Нижний Новгород: история на каждом шагу
Узнать самое интересное о людях и зданиях старинного города на авто-пешеходной обзорной экскурсии
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Индивидуальная экскурсия
5
8
12ч
6 500
за 1-10 чел.
По святым местам: в Дивеево и Арзамас
Открыть православное наследие Нижегородской земли
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
Индивидуальная экскурсия
4.9
275
4 550
за 1-15 чел.
История Нижнего Новгорода​ за 3 часа на авто
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Индивидуальная экскурсия
5
72
4 590
за 1-3 чел.
Автомобильное путешествие по главным местам Нижнего Новгорода
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии

WeGoTrip проводит ещё 3 экскурсии

Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Индивидуальная экскурсия
5
2
990
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия «Нижегородская Ярмарка»: яркие моменты золотого времени
Эта экскурсия-прогулка по бывшей территории знаменитой Нижегородской Ярмарки, золотой век которой...
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия-квест в приложении: Тайны Рождественской улицы
Индивидуальный квест
4.5
2
590
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия-квест в приложении: Тайны Рождественской улицы
Совершите самостоятельную экскурсию по старинной улице Нижнего Новгорода и раскройте все её секреты
Вы можете выбрать любое удобное время
Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
Индивидуальная экскурсия
5
6
890
за 1 чел.
Аудиоэкскурсия с приложением: Необычная прогулка по Нижнему Новгороду
Отправляйтесь на самостоятельную экскурсию по маршруту в стиле «микроурбанизма» связывает любопытные...
Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
У нас ещё много экскурсий 😎 в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Нижнем Новгороде
🇷🇺