Olga – Гид из Нижнего Новгорода

Знакомство с городом будет приятным, даже если у вас в запасе есть всего лишь пара часов.



За это время я успею показать вам все главные достопримечательности 🏛️ и рассказать городские легенды из истории 📖 Нижнего Новгорода.



Мы посетим Кремль, прогуляемся по Большой Покровской улице и полюбуемся панорамой с видом на Стрелку у слияния Оки и Волги.