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Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду

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23 отзыва
Olga
Olga – Гид из Нижнего Новгорода
Знакомство с городом будет приятным, даже если у вас в запасе есть всего лишь пара часов.

За это время я успею показать вам все главные достопримечательности 🏛️ и рассказать городские легенды из истории 📖 Нижнего Новгорода.

Мы посетим Кремль, прогуляемся по Большой Покровской улице и полюбуемся панорамой с видом на Стрелку у слияния Оки и Волги.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • 2 200 ₽ за экскурсию

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Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду

Что вы увидите

  • Памятник Валерию Чкалову
  • Нижегородский кремль
  • Собор Михаила Архангела
  • Здание Государственного банка
  • Прекрасные нижегородские панорамы
  • Большая Покровская
  • Стрелка
Пожалуй, лучший вариант для знакомства с городом — неторопливая прогулка 👣 с изучением всех его уголков и закоулков. Кому будет интересно на нашей экскурсии:• В городе проездом, и у вас совсем мало времени, а город 🏙️ посмотреть хочется;
  • Вы приехали в командировку, освободились пораньше и не знаете, чем заняться;
  • На улице очень холодно/дождливо и вы не готовы гулять три часа и больше;
  • Вы приехали всей семьей и не уверены, что ваши дети смогут долго слушать даже очень энергичного и опытного экскурсовода;
  • Вы хотите подарить экскурсию ⛳ родителям, но боитесь, что им будет тяжело долго ходить пешком. Выберите экспресс-экскурсию по Нижнему Новгороду • Самое главное в городе за 2 часа;
  • Посетим Кремль, где сосредоточена вся история 📖 города от основания до наших дней;
  • Услышим о подвиге ополчения 1612 года и увидим памятники тем событиям;
  • Прогуляемся по главной улице города — Большой Покровской — улица кафе и ресторанов, уличных музыкантов и отдыхающей публики;
  • Узнаем о Максиме Горьком, Николае Добролюбове, Федоре Шаляпине и других известных людях, бывавших здесь;
  • Полюбуемся знаменитыми заволжскими далями и заречной частью города с той самой Стрелкой;
  • Успеем всё, но не успеем устать! Важная информация:Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь, а в холодное время года — ещё один свитер и теплые носки.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Верхне-Волжская наб., 1, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Большая Покровская 57, Нижний Новгород
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду
Экспресс-экскурсия по Нижнему Новгороду

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Olga
Olga
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23 отзыва оставили туристы

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