Пожалуй, лучший вариант для знакомства с городом — неторопливая прогулка 👣 с изучением всех его уголков и закоулков. Кому будет интересно на нашей экскурсии:• В городе проездом, и у вас совсем мало времени, а город 🏙️ посмотреть хочется;
Вы приехали в командировку, освободились пораньше и не знаете, чем заняться;
На улице очень холодно/дождливо и вы не готовы гулять три часа и больше;
Вы приехали всей семьей и не уверены, что ваши дети смогут долго слушать даже очень энергичного и опытного экскурсовода;
Вы хотите подарить экскурсию ⛳ родителям, но боитесь, что им будет тяжело долго ходить пешком. Выберите экспресс-экскурсию по Нижнему Новгороду • Самое главное в городе за 2 часа;
Посетим Кремль, где сосредоточена вся история 📖 города от основания до наших дней;
Услышим о подвиге ополчения 1612 года и увидим памятники тем событиям;
Прогуляемся по главной улице города — Большой Покровской — улица кафе и ресторанов, уличных музыкантов и отдыхающей публики;
Узнаем о Максиме Горьком, Николае Добролюбове, Федоре Шаляпине и других известных людях, бывавших здесь;
Полюбуемся знаменитыми заволжскими далями и заречной частью города с той самой Стрелкой;
Успеем всё, но не успеем устать! Важная информация:Экскурсия пешеходная. Пожалуйста, надевайте удобную обувь, а в холодное время года — ещё один свитер и теплые носки.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы (еда, напитки, сувениры и др. )
Начало
🚩 Верхне-Волжская наб., 1, Нижний Новгород
Место завершения
🏁 ул. Большая Покровская 57, Нижний Новгород
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.