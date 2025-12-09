Приглашаем вас в увлекательное путешествие по историческому центру Нижнего Новгорода, где каждая улица и каждый камень дышат легендами.
Эта прогулка — идеальный способ понять душу города, объединившего великую историю, мощь волжских просторов и неповторимый рельеф.
Эта прогулка — идеальный способ понять душу города, объединившего великую историю, мощь волжских просторов и неповторимый рельеф.
Описание экскурсииОт Чкалова до Кремля Наша экскурсия начинается у памятника Валерию Чкалову — символу отваги и дерзкой мечты. Отсюда нам откроется захватывающий вид на грандиозную Чкаловскую лестницу — уникальное архитектурное сооружение, и вы услышите историю ее создания. Мы рассмотрим величественный архитектурный ансамбль: памятник Чкалову, каскад лестницы, спускающейся к Волге, и знаменитый катер «Герой». Площадь-история и сердце города Далее мы пройдем вдоль древней кремлевской стены к главной площади города — площади Минина и Пожарского. Вы узнаете, как зарождался центр Нижнего и какую роль в судьбе России сыграли его героические покровители. Мы войдем в Нижегородский Кремль — неприступную каменную крепость и живую легенду. В рамках экскурсии мы посетим все лучшие смотровые площадки и панорамные точки, откуда вам откроются потрясающие виды на стрелку Волги и Оки, заречную часть и старинные районы. Дорогами предков Из Кремля мы выйдем по исторической княжьей дороге на главную пешеходную улицу — Большую Покровскую. Это путь, по которому веками ходили правители и купцы. Наш маршрут продолжится к Театральной площади, а затем — к зданию Центробанка, уникальному памятнику архитектуры, напоминающему средневековый замок. На этой экскурсии вы окунетёсь в древнюю историю и полюбуетесь видами нижегородского уникального ландшафта. Важная информация: Возьмите с собой хорошее настроение, бутылочку воды и оденьтесь по погоде!
Ежедневно с 9:00. По запросу.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Исторический центр Нижнего Новгорода
- Нижегородский Кремль
- Улица Большая Покровская
- Центробанк
- Драматический театр
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Нижний Новгород, пл. Минина и Пожарского у памятника В. Чкалову
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00. По запросу.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой хорошее настроение
- Бутылочку воды и оденьтесь по погоде
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 25 чел.
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Начало: У Главного ярмарочного дома
14 дек в 10:00
20 дек в 10:00
от 5556 ₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Романтическая экскурсия Любовь в большом городе NN
Исследуйте романтическую атмосферу Нижнего Новгорода, открывая истории великих любовных пар
Начало: На площади Минина
14 дек в 08:00
15 дек в 17:00
7700 ₽ за всё до 3 чел.
Квест
до 20 чел.
Стрит-арт Нижнего Новгорода: искусство на улицах
Погрузитесь в мир уличного искусства Нижнего Новгорода, открыв для себя уникальные работы знаменитых художников
Начало: В районе сквера им. Свердлова
22 дек в 08:00
2200 ₽ за человека