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Love story на улицах Нижнего

Вспомним пассий Дмитрия Донского, Александра Невского, Пушкина, Анненкова, Николая I, Островского, Горького, Шаляпина и Высоцкого. Поговорим о том, кем были музы этих легендарных личностей и как складывались судьбы знаменитых пар. Кроме того, вы узнаете о давних традициях признания в любви и о тех, которым следуют современные нижегородские мужчины.

Адреса любви

Около Ромодановского вокзала я расскажу о ярких эпизодах кинематографической жизни в Нижнем и возлюбленных «красного графа» Алексея Толстого. На уютных набережных покажу, как увековечили в памяти имена российских императриц. А у дома, где жила чета Анненковых, вы погрузитесь в атмосферу 19 века и поразитесь истории их жизни и любви.

В нашей программе: кремль, площади Минина, Маркина и Рождественская, улицы Большая Печерская, Семашко, Белинского и Ильинская, Верхне- и Нижне-Волжская набережные, метромост, ярмарка, а также памятник Жюлю Верну.

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