Взглянуть на достопримечательности Нижнего Новгорода через романтические сюжеты из его жизни

Старинные улочки города на Волге богаты не только историей и архитектурой: здесь живут удивительные любовные приключения князей, императоров, писателей и музыкантов.

Гуляя по знаковым местам и слушая о сентиментальных эпизодах Нижнего, вы прикоснетесь к его душе, откроете любопытные факты из биографии известных личностей и по-новому взглянете на культовые достопримечательности.
Любовь в большом городе NN
Любовь в большом городе NN
Любовь в большом городе NN
Любовь в большом городе NN
Любовь в большом городе NN
Любовь в большом городе NN
Любовь в большом городе NN
Любовь в большом городе NN

Что вас ожидает

Love story на улицах Нижнего

Вспомним пассий Дмитрия Донского, Александра Невского, Пушкина, Анненкова, Николая I, Островского, Горького, Шаляпина и Высоцкого. Поговорим о том, кем были музы этих легендарных личностей и как складывались судьбы знаменитых пар. Кроме того, вы узнаете о давних традициях признания в любви и о тех, которым следуют современные нижегородские мужчины.

Адреса любви

Около Ромодановского вокзала я расскажу о ярких эпизодах кинематографической жизни в Нижнем и возлюбленных «красного графа» Алексея Толстого. На уютных набережных покажу, как увековечили в памяти имена российских императриц. А у дома, где жила чета Анненковых, вы погрузитесь в атмосферу 19 века и поразитесь истории их жизни и любви.

В нашей программе: кремль, площади Минина, Маркина и Рождественская, улицы Большая Печерская, Семашко, Белинского и Ильинская, Верхне- и Нижне-Волжская набережные, метромост, ярмарка, а также памятник Жюлю Верну.

Организационные детали

  • В стоимость входит поездка на автомобиле типа «седан»
  • Возможно организация экскурсии на эксклюзивном транспорте, подробности уточняйте в сообщении гиду
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на площади Минина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Татьяна
Татьяна
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждем вас в гости, друзья!
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