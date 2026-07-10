Нижегородская ярмарка сверкает на городских открытках. Самый большой торг между Азией и Европой — это наша великая история. Но я предлагаю взглянуть на неё с изнанки. Проникнуть в мир крупных ставок и капиталов. Узнать, какие девушки предпочитали путь разврата и почему ямайский ром везли из Ярославля. Тёмные истории притягательны — не делайте вид, что вам не любопытно!
Описание экскурсии
- Я опишу вам жизнь ночного города с драками и убийствами. Жизнь, где в одном помещении проигрывали последний двугривенный и целое состояние.
- Расскажу о местах, где вместо «Мадам Клико» продавали напитки Тосина, а ямайский ром был ярославского розлива.
- Раскрою тайны мира крупных капиталов и разврата, где в роли соблазнительниц бывали такие девушки, что милостыню им не подашь.
- Подробно, но корректно опишу их быт и связи с криминальными элементами.
На прогулке мы:
- Увидим Главный ярмарочный дом — здание конца 19 века, которое осталось от былого торжища
- Пройдёмся по современной благоустроенной территории ярмарки и отыщем место, где раньше располагался плашкоутный мост в город.
- Посмотрим на Александро-Невский Новоярмарочный собор (Собор на плотах) возле слияния Волги и Оки.
- Поговорим о непростой судьбе пакгаузов на Стрелке — двух красивых зданий из стекла и металла: в одном сейчас находится выставочный комплекс, а в другом — концертный зал.
Я отказался от скучных лекций в пользу живого общения. Моя экскурсия — это увлекательный инфотеймент: интересные факты, поданные простым языком, с улыбкой и легким юмором.
Организационные детали
Экскурсия проводится для лиц старше 16 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Студенты
|1400 ₽
|Стандартный
|1600 ₽
|Пенсионеры
|1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1515 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия прошла отлично! Иван очень интересно и увлекательно поведал нам об истории Нижегородской ярмарки. Узнали много нового, окунулись в атмосферу прошлого. Нижний Новгород хранит много секретов-благодаря Ивану мы открыли некоторые из них.
Спасибо!
Спасибо!
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Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого начала экскурсовод зацепил нас мыслью: Нижний Новгород — город торговый, а где торговля, там,
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Л
Какая потрясающе интересная экскурсия!!! Мы в полном восторге! Рекомендуем всем к посещению! Иван шикарно рассказывает, без воды, все факты интересные без занудства! Если сомневаетесь-не сомневайтесь! Вам точно понравится 👍
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Иван шикарный экскурсовод! Обожаю авторские экскурсии! Щедро делился информацией и отвечал на все вопросы очень объемно. Никуда не спешил и по итогу экскурсия была даже больше заявленного времени. Записывали за
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М
Иван потрясающий экскурсовод с отличным багажом знаний по заявленной экскурсии! Рассказал про Нижегородскую ярмарку с абсолютной разной стороны👍🏻 Нам очень понравилось! Рекомендуем, посетите, не подалеетен! 👍🏻
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Шикарная экскурсия. Оправдала ожидания на 100%. Интересные факты, очень живая подача информации, весело и с огоньком. Максимальный респект. Рекомендую!
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