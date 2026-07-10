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Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода

Взглянуть на знаменитый праздник жизни через хронику буйств, убийств и грабежей
Нижегородская ярмарка сверкает на городских открытках. Самый большой торг между Азией и Европой — это наша великая история. Но я предлагаю взглянуть на неё с изнанки. Проникнуть в мир крупных ставок и капиталов. Узнать, какие девушки предпочитали путь разврата и почему ямайский ром везли из Ярославля. Тёмные истории притягательны — не делайте вид, что вам не любопытно!
5
16 отзывов
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода

Описание экскурсии

  • Я опишу вам жизнь ночного города с драками и убийствами. Жизнь, где в одном помещении проигрывали последний двугривенный и целое состояние.
  • Расскажу о местах, где вместо «Мадам Клико» продавали напитки Тосина, а ямайский ром был ярославского розлива.
  • Раскрою тайны мира крупных капиталов и разврата, где в роли соблазнительниц бывали такие девушки, что милостыню им не подашь.
  • Подробно, но корректно опишу их быт и связи с криминальными элементами.

На прогулке мы:

  • Увидим Главный ярмарочный дом — здание конца 19 века, которое осталось от былого торжища
  • Пройдёмся по современной благоустроенной территории ярмарки и отыщем место, где раньше располагался плашкоутный мост в город.
  • Посмотрим на Александро-Невский Новоярмарочный собор (Собор на плотах) возле слияния Волги и Оки.
  • Поговорим о непростой судьбе пакгаузов на Стрелке — двух красивых зданий из стекла и металла: в одном сейчас находится выставочный комплекс, а в другом — концертный зал.

Я отказался от скучных лекций в пользу живого общения. Моя экскурсия — это увлекательный инфотеймент: интересные факты, поданные простым языком, с улыбкой и легким юмором.

Организационные детали

Экскурсия проводится для лиц старше 16 лет.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Студенты1400 ₽
Стандартный1600 ₽
Пенсионеры1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1515 туристов
Создатель и автор сообщества о Нижнем Новгороде, в котором я рассказываю историю моего города в маленьких сюжетах. Моя цель — показать, что находилось раньше на привычных всем местах. А на экскурсиях я описываю, как жили нижегородцы много лет назад.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дата посещения: 9 июл 2026
Экскурсия прошла отлично! Иван очень интересно и увлекательно поведал нам об истории Нижегородской ярмарки. Узнали много нового, окунулись в атмосферу прошлого. Нижний Новгород хранит много секретов-благодаря Ивану мы открыли некоторые из них.
Спасибо!
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Сергей
Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого начала экскурсовод зацепил нас мыслью: Нижний Новгород — город торговый, а где торговля, там,
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как гласит старинная пословица, «не обманешь — не продашь». При этом мы поняли, что были, конечно, и честные купцы, но и аферистов хватало — а знать и светлую, и тёмную сторону истории, безусловно, важно.
Гид увлекательно рассказал о хитростях и ухищрениях, которые использовали и купцы, и всевозможные авантюристы на ярмарке: от ловких манипуляций с весами и мерами до изощрённых афер с товарами и деньгами. Было поразительно осознать, что многие приёмы, хоть и в обновлённом виде, действуют и сегодня — кто вооружён, тот предупреждён!
Прекрасная часть экскурсии — прогулка по Стрелке. Это действительно отличное место для неспешного променада и фото: мы с удовольствием сфотографировались у надписи «Стрелка». Там же увидели часть манежа, который один купец привёз с Ходынского поля — всего сохранилось 2 части из 7–8. Узнали и трагическую связь этого манежа с событиями во время коронации Николая II: ямы из-под фундамента, демонтированнного манежа с Ходынки, повлияли на большое число несчастных случаев в тот день. Ощущение, будто прикоснулся к живой истории, — непередаваемое!
Отдельно хочется отметить кофейню, открытую РПЦ на Стрелке: кофе там действительно божественный — отличное завершение прогулки.
Экскурсия получилась познавательной, атмосферной и очень запоминающейся. Благодаря интересному рассказу экскурсовода история ожила, а город открылся с новой, неожиданной стороны. Однозначно рекомендуем «Криминальную ярмарку» всем, кто любит необычные маршруты и хочет глубже понять характер Нижнего Новгорода!

Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого
Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого
Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого
Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого
Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого
Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого
Недавно побывали на экскурсии «Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода» — и остались в полном восторге! С самого
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Л
Какая потрясающе интересная экскурсия!!! Мы в полном восторге! Рекомендуем всем к посещению! Иван шикарно рассказывает, без воды, все факты интересные без занудства! Если сомневаетесь-не сомневайтесь! Вам точно понравится 👍
Какая потрясающе интересная экскурсия!!! Мы в полном восторге! Рекомендуем всем к посещению! Иван шикарно рассказывает, без
Какая потрясающе интересная экскурсия!!! Мы в полном восторге! Рекомендуем всем к посещению! Иван шикарно рассказывает, без
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Людмила
Иван шикарный экскурсовод! Обожаю авторские экскурсии! Щедро делился информацией и отвечал на все вопросы очень объемно. Никуда не спешил и по итогу экскурсия была даже больше заявленного времени. Записывали за
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ним интересную литературу, которую можно почитать дополнительно, чтобы еще больше углубиться в материал 😍Порекомендовал места, куда можно сходить и отведать явства по рецептам того времени. посетили самоварню в главном торговом доме - остались в восторге! благодарю 😇 и думаю вернемся еще, но уже с родителями

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М
Иван потрясающий экскурсовод с отличным багажом знаний по заявленной экскурсии! Рассказал про Нижегородскую ярмарку с абсолютной разной стороны👍🏻 Нам очень понравилось! Рекомендуем, посетите, не подалеетен! 👍🏻
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Сергей
Шикарная экскурсия. Оправдала ожидания на 100%. Интересные факты, очень живая подача информации, весело и с огоньком. Максимальный респект. Рекомендую!
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