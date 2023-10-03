Нижегородская ярмарка сверкает на городских открытках. Самый большой торг между Азией и Европой — это действительно наша великая история. Но я предлагаю проникнуть в неё с изнанки. Взглянуть на коммерческий быт через хронику краж, скандалов и буйных криминальных развлечений. Тёмные истории всегда притягательны — не делайте вид, что вам не любопытно!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Я опишу вам жизнь ночного города с драками и убийствами; жизнь, где в одном помещении проигрывали последний двугривенный и целое состояние. Расскажу о местах, где вместо «Мадам Клико» продавали напитки Тосина, а ямайский ром был ярославского розлива. Раскрою тайны мира крупных капиталов и разврата, где в роли соблазнительниц бывали такие девушки, что милостыню им не подашь. Подробно, но корректно опишу их быт и связи с криминальными элементами.

Вы увидите Главный ярмарочный дом — здание конца 19 века, которое осталось от былого торжища. Мы прогуляемся по современной благоустроенной территории ярмарки и отыщем место, где раньше располагался плашкоутный мост в город. Посмотрим на Александро-Невский Новоярмарочный собор (Собор на плотах) возле слияния Волги и Оки. И поговорим о непростой судьбе пакгаузов на Стрелке — двух красивых зданий из стекла и металла: в одном сейчас находится выставочный комплекс, а в другом — концертный зал.

Организационные детали

Экскурсия проводится для лиц старше 16 лет.