Заглянуть на тёмную сторону знаменитых городских увеселений
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Описание
Что вас ожидает
Я опишу вам жизнь ночного города с драками и убийствами; жизнь, где в одном помещении проигрывали последний двугривенный и целое состояние. Расскажу о местах, где вместо «Мадам Клико» продавали напитки Тосина, а ямайский ром был ярославского розлива. Раскрою тайны мира крупных капиталов и разврата, где в роли соблазнительниц бывали такие девушки, что милостыню им не подашь. Подробно, но корректно опишу их быт и связи с криминальными элементами.
Вы увидите Главный ярмарочный дом — здание конца 19 века, которое осталось от былого торжища. Мы прогуляемся по современной благоустроенной территории ярмарки и отыщем место, где раньше располагался плашкоутный мост в город. Посмотрим на Александро-Невский Новоярмарочный собор (Собор на плотах) возле слияния Волги и Оки. И поговорим о непростой судьбе пакгаузов на Стрелке — двух красивых зданий из стекла и металла: в одном сейчас находится выставочный комплекс, а в другом — концертный зал.
Организационные детали
Экскурсия проводится для лиц старше 16 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Главного ярмарочного дома
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.