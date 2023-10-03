Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода

Заглянуть на тёмную сторону знаменитых городских увеселений

5
1 отзыв
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Ответы на вопросы
Нижегородская ярмарка сверкает на городских открытках. Самый большой торг между Азией и Европой — это действительно наша великая история. Но я предлагаю проникнуть в неё с изнанки. Взглянуть на коммерческий быт через хронику краж, скандалов и буйных криминальных развлечений. Тёмные истории всегда притягательны — не делайте вид, что вам не любопытно!
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
Криминальная ярмарка Нижнего Новгорода
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15
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Описание

Что вас ожидает

Я опишу вам жизнь ночного города с драками и убийствами; жизнь, где в одном помещении проигрывали последний двугривенный и целое состояние. Расскажу о местах, где вместо «Мадам Клико» продавали напитки Тосина, а ямайский ром был ярославского розлива. Раскрою тайны мира крупных капиталов и разврата, где в роли соблазнительниц бывали такие девушки, что милостыню им не подашь. Подробно, но корректно опишу их быт и связи с криминальными элементами.

Вы увидите Главный ярмарочный дом — здание конца 19 века, которое осталось от былого торжища. Мы прогуляемся по современной благоустроенной территории ярмарки и отыщем место, где раньше располагался плашкоутный мост в город. Посмотрим на Александро-Невский Новоярмарочный собор (Собор на плотах) возле слияния Волги и Оки. И поговорим о непростой судьбе пакгаузов на Стрелке — двух красивых зданий из стекла и металла: в одном сейчас находится выставочный комплекс, а в другом — концертный зал.

Организационные детали

Экскурсия проводится для лиц старше 16 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Главного ярмарочного дома
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
3 окт 2023
Прекрасная экскурсия +неспешная прогулка. Очень интересные истории о нашей ярмарке, которые не нагружены цифрами, какой-то статистикой, то есть это сюжеты, рассказы о жизни с весьма пикантными подробностями, которые всегда интересны людям. Это непринужденная беседа с экскурсоводом, это возможность задать вопрос и получить исчерпывающий простой ответ. Нам очень понравилось! Рекомендую!

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