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как гласит старинная пословица, «не обманешь — не продашь». При этом мы поняли, что были, конечно, и честные купцы, но и аферистов хватало — а знать и светлую, и тёмную сторону истории, безусловно, важно.

Гид увлекательно рассказал о хитростях и ухищрениях, которые использовали и купцы, и всевозможные авантюристы на ярмарке: от ловких манипуляций с весами и мерами до изощрённых афер с товарами и деньгами. Было поразительно осознать, что многие приёмы, хоть и в обновлённом виде, действуют и сегодня — кто вооружён, тот предупреждён!

Прекрасная часть экскурсии — прогулка по Стрелке. Это действительно отличное место для неспешного променада и фото: мы с удовольствием сфотографировались у надписи «Стрелка». Там же увидели часть манежа, который один купец привёз с Ходынского поля — всего сохранилось 2 части из 7–8. Узнали и трагическую связь этого манежа с событиями во время коронации Николая II: ямы из-под фундамента, демонтированнного манежа с Ходынки, повлияли на большое число несчастных случаев в тот день. Ощущение, будто прикоснулся к живой истории, — непередаваемое!

Отдельно хочется отметить кофейню, открытую РПЦ на Стрелке: кофе там действительно божественный — отличное завершение прогулки.

Экскурсия получилась познавательной, атмосферной и очень запоминающейся. Благодаря интересному рассказу экскурсовода история ожила, а город открылся с новой, неожиданной стороны. Однозначно рекомендуем «Криминальную ярмарку» всем, кто любит необычные маршруты и хочет глубже понять характер Нижнего Новгорода!