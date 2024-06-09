Нижегородский кремль: оживляя памятник

По-новому взглянуть на главную достопримечательность Нижнего Новгорода и раскрыть её тайны
Монументальные стены кремля молча хранят память о прошлом. Ведь он не всегда был памятником! Мы с вами попробуем его оживить.

Что было в стенах крепости раньше и что появилось совсем недавно? Какой путь прошёл кремль от боевой службы до фестивалей на траве? Какие белые пятна есть в истории города и что же в них скрыто? Узнаете на экскурсии!
Нижегородский кремль: оживляя памятник
Нижегородский кремль: оживляя памятник
Нижегородский кремль: оживляя памятник

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Здания в кремле меняли свою функцию, да и сам кремль имел разное значение — большую часть своего существования он, на самом деле, не был оборонной крепостью. А что же тогда было в его башнях? На экскурсии вас ждёт много открытий о первом в городе музее — от подвижнической истории его создания до современной реконструкции.

Во время прогулки вы увидите все архитектурные стили: и редкий для Нижнего классицизм, и лучший пример конструктивизма — дом-самолёт, и даже современную архитектуру. А также выйдете на откос, с которого открывается панорама на весь Нижний.

Приходите, чтобы по полной ощутить всю мощь и красоту кремлёвской истории и получить эстетическое удовольствие!

Достопримечательности по маршруту

Кремлёвские башни и стены — памятник Чкалову и Чкаловская лестница — площадь Минина и Пожарского —Художественный музей — Музей современного искусства — Дом-самолёт — собор Михаила Архангела — здание администрации — здание правительства — откос.

Организационные детали

  • Программа будет интересна взрослым и детям от 6 лет
  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи. Внутрь заходим только в собор Михаила Архангела.
  • В Нижнем часто бывают сильные ветра, одевайтесь теплее!

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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