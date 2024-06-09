Монументальные стены кремля молча хранят память о прошлом. Ведь он не всегда был памятником! Мы с вами попробуем его оживить. Что было в стенах крепости раньше и что появилось совсем недавно? Какой путь прошёл кремль от боевой службы до фестивалей на траве? Какие белые пятна есть в истории города и что же в них скрыто? Узнаете на экскурсии!

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Здания в кремле меняли свою функцию, да и сам кремль имел разное значение — большую часть своего существования он, на самом деле, не был оборонной крепостью. А что же тогда было в его башнях? На экскурсии вас ждёт много открытий о первом в городе музее — от подвижнической истории его создания до современной реконструкции.

Во время прогулки вы увидите все архитектурные стили: и редкий для Нижнего классицизм, и лучший пример конструктивизма — дом-самолёт, и даже современную архитектуру. А также выйдете на откос, с которого открывается панорама на весь Нижний.

Приходите, чтобы по полной ощутить всю мощь и красоту кремлёвской истории и получить эстетическое удовольствие!

Достопримечательности по маршруту

Кремлёвские башни и стены — памятник Чкалову и Чкаловская лестница — площадь Минина и Пожарского —Художественный музей — Музей современного искусства — Дом-самолёт — собор Михаила Архангела — здание администрации — здание правительства — откос.

Организационные детали