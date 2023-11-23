Мы отправимся в маленький, красочный, тихий и нарядный город, где вы услышите рассказы о русских князьях и купцах, а также познакомитесь с народными промыслами и ремеслами. Мы пройдем по Городецкому валу, заедем в монастырь и храм, пройдемся по старинным купеческим улочкам, прогуляемся по набережной и заглянем в музеи.

Описание