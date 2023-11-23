Мы отправимся в маленький, красочный, тихий и нарядный город, где вы услышите рассказы о русских князьях и купцах, а также познакомитесь с народными промыслами и ремеслами.
Мы пройдем по Городецкому валу, заедем в монастырь и храм, пройдемся по старинным купеческим улочкам, прогуляемся по набережной и заглянем в музеи.
Мы пройдем по Городецкому валу, заедем в монастырь и храм, пройдемся по старинным купеческим улочкам, прогуляемся по набережной и заглянем в музеи.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Городецкий вал
- Феодоровский монастырь
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы
- Памятник Александру Невскому
- Городецкие шлюзы
- Музеи Городца
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждетВас ждет маленький, красочный, тихий и нарядный город, рассказы о русских князьях и купцах, а также знакомство с народными промыслами и ремеслами. Посетим пряничный магазин и при желании заедем в магазин при сыроварне в селе Курцево. По дороге в Городец вы узнаете, как заселялись «заволжские земли», об Александре Невском, о фаворите Екатерины II. Куда исчезла Князья гора, что такое "Чка", чем отличается пропильная резьба от глухой и многое другое узнаем, прогуливаясь по улочкам города. Наш маршрут пройдет по Городецкому валу — древнейшему памятнику архитектуры XII века. Заедем в Феодоровский монастырь и храм Покрова Пресвятой Богородицы. Пройдемся по старинным купеческим улочкам и с деревянным кружевом наличников, железными коваными крылечками. Прогуляемся по набережной, где увидим памятник Александру Невскому, Городецкие шлюзы и бескрайние заволжские дали. Городец — не только город-музей, но еще и город музеев. Мы обязательно зайдем в некоторые из них. Например, в музей Александра Невского, в «Терем русского самовара», где вы узнаете о традициях русского чаепития, а также в «Город-мастеров», «Городец на Волге» и т. д.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт (для группы от 1 до 4 человек)
- Что не входит
- Доплата за микроавтобус или минивен (для группы 5-18 человек)
- Билеты в музеи
- Дегустация в сыроварне Курцево (по желанию)
- Обед
- Место начала и завершения?
- пл. Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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