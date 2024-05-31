Экскурсии в Городец из Нижнего Новгорода

Найдено 15 экскурсий в категории «Городец» в Нижнем Новгороде, цены от 2 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легендарный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
51 отзыв
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700 за всё до 6 чел.
Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
38 отзывов
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 600 за всё до 4 чел.
В древний Городец
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
28 отзывов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670 за всё до 4 чел.
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
16 отзывов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400 за человека
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
14 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800 за человека
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
10 отзывов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000 за всё до 3 чел.
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Посетить древний город мастеров и столицу золотой хохломы
18 июня в 08:00
6 июля в 08:00
14 000 за всё до 3 чел.
Городец - жемчужина Поволжья
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
345 отзывов
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
2 400 за человека
Городец легендарный и древний
Индивидуальная
6 часов
38 отзывов
Городец легендарный и древний
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день, кроме понедельника
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 12 500 за всё до 4 чел.
Древний город Городец
Индивидуальная
8 часов
9 отзывов
Древний город Городец
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000 за всё до 4 чел.
Городец - из глубины веков к настоящему
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Городец - из глубины веков к настоящему
Начало: Пл. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 600 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Легендарный Городец
    Если вы хотите окунуться в разные исторические эпохи, в том числе через легенды и притчи, узнать нетривиальные факты из жизни
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    как выдающихся, так и малоизвестных людей, задуматься о причинно-следственных связях событий и явлений и просто насладиться грамотной речью экскурсовода, то выбирайте для экскурсий по Нижнему Новгороду и его окрестностям Василия. Большое спасибо, Василий, за яркие впечатления! Мы обязательно вернемся.

  • В
    Виктория
    29 мая 2024
    Легендарный Городец
    Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы погрузились в историческую ретроспективу
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    здешних мест. И взрослые, и ребёнок слушали заиаиа дыхание. Много нового узнали для себя. Дорога занимает около часа. В Городце посетили места старинных крепостных укреплений, Святое озеро, Феодоровский монастырь, проехали через старинные кварталы города, прогулялись по ремесленной улице и набережной, зашли в музей. Поездка получилась насыщенной информацией и впечатлениями. Тем не менее, есть некоторые пожелания к организации. Во время экскурсии выделяется время на посещение только одного музея, а хотелось бы заглянуть и в другие. При бронировании экскурсии на Трипстере открытыми являются в том числе недоступные фактически интервалы времени и даты. Этот вводит в заблуждение и потом приходится спешно переиграть другие планы. Занятые дни и часы не должны отображаться. Обычно организаторы следят за этим…

    Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мыБыли на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы
  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
    Рекомендую. Отличный экскурсовод, глубокие знания истории.
  • Б
    Блинова
    29 мая 2024
    Городец - жемчужина Поволжья
    Красивые улочки с домами с резными наличниками, музей самовара самый красивый дом. Экскурсоводу в этом музее отдельное спасибо, историю рассказала
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    самовара и спела, и всё это с чувством юмора. Городок мастеров тоже поразил своим величием и красотой,многие в том числе и я приобрели от туда сувениры ручной работы. Когда было свободное время мы ещё сходили на выставку мотоциклов советского производствапроизводства (НВ Городецка). Прошлись по Аллее памяти детям ВОВ. Экскурсией довольна, водитель автобуса хотелось бы пожелать вести людей не как дрова и соблюдать скоростной режим

  • Т
    Татьяна
    27 мая 2024
    Городец - жемчужина Поволжья
    Всё понравилось, кроме того, что группа была очень большая 52 человека. Если ты идёшь где-то в конце или даже в середине, экскурсовода вообще не слышно. Нужны индивидуальные приёмники с наушниками, чтобы не упустить всю информацию!
  • С
    Сергей
    26 мая 2024
    Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
    Экскурсия всевозрастная, очень интересная и совершенно неутомительная. Посещение музеев Городца - однозначно с музейным экскурсоводом! Не проблема - настройка программы под Ваши вкусы (кстати - на выезде из Городца хорошая пивоварня). Наталье - большое спасибо от нашей компании!
  • Е
    Евгения
    26 мая 2024
    Легендарный Городец
    Интересная экскурсия, все понравилось! Спасибо!!!
  • К
    Ксения
    24 мая 2024
    Городец сквозь века: путешествие из Нижнего Новгорода
    Удивительнейшая экскурсия! И исторические факты, и случаи из жизни, и легенды, и народные ьайки - Надежда так всë филигранно преподносит
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    слушателю, что время пролетает незаметно. Огромное спасибо! А каков Музей Самовара в Городце!!! Особое почтение и уважение экскурсоврдам данного музея. Речь, словно реченька, так и льéтся, так и журчит. Всем советую данную экскурсию с ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ посещением Музея Самовара. Он того стоит. Всем огромное спасибо!

    Удивительнейшая экскурсия! И исторические факты, и случаи из жизни, и легенды, и народные ьайки - НадеждаУдивительнейшая экскурсия! И исторические факты, и случаи из жизни, и легенды, и народные ьайки - Надежда
  • А
    Артём
    23 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
    Экскурсия была проведена была очень информативной и познавательной,за день были показаны все обозначенные в программе музеи. Конечно,как и полагается при
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    групповых экскурсиях,в своём темпе достопримечательности посмотреть не получится,так как во всех музеях вас будут подгонять. Это надо учитывать при выборе именно этой экскурсии. Но с другой стороны, нам попался очень опытный и эрудированный экскурсовод Маргарита,которая во время дороги в Городец и обратно пыталась,чтобы группа не заскучала и рассказывала об истории города и людях,связанных с этими местами. Но качество обеда в кафе,которое выбирали организаторы экскурсии, оставляет желать лучшего:если винегрет и курица со спагетти были более менее приемлемыми,то щи были отвратными. Поэтому рекомендую самим искать кафе для обеда в городе

  • Ю
    Юлия
    23 мая 2024
    Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
    Прекрасная экскурсия. Маргарита - один из лучших гидов, с которыми мы когда-либо были на экскурсии. Организовано всё тоже отлично. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Городец»

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  4. Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
  5. Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Рождественская улица
  3. Нижегородский Кремль
  4. Чкаловская лестница
  5. Большая Покровская улица
  6. Набережная
  7. Кремль
  8. Старый город
  9. Верхневолжская Набережная
  10. Усадьба Рукавишниковых
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