1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Легендарный Городец: индивидуальная экскурсия
Городец, основанный в 1152 году, приглашает вас окунуться в его древнюю историю. Посетите знаковые места, узнайте о ремеслах и легендах города
Начало: От вашего отеля в историческом центре Нижнего Новг...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 12 700₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Городец сквозь века: уникальное путешествие из Нижнего Новгорода
Откройте для себя древний Городец: его историю, архитектуру и музеи в увлекательной индивидуальной экскурсии
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
10 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Городец: путешествие в древнейший город Нижегородской области
Приглашаем на увлекательное путешествие по Городцу, где каждый уголок хранит истории веков и культурные традиции
17 июня в 08:00
22 июня в 08:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Нижегородская глубинка: Чкаловск, Балахна, Городец
Погрузитесь в историю и культуру Нижегородчины, посетив Чкаловск, Балахну и Городец. Узнайте о великих людях и традиционных промыслах
Начало: По договоренности с туристом
18 июня в 08:00
21 июня в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Автобусная экскурсия «Самобытный Городец»
Погулять по древнему городу, посетить Феодоровский монастырь, музеи самовара и деревянного зодчества
Начало: На площади Ленина
Расписание: в среду и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Групповая
8 часов
Из Нижнего Новгорода в Городец - ремесла Приволжья
Прогуляться по городу-музею и познакомиться с промыслами на автобусной экскурсии
Начало: на площади Ленина
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Из Нижнего Новгорода - в самобытный Городец
Богатая история, главные достопримечательности и народные ремесла старинного русского города
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Популярное предложение
Групповая экскурсия в город-пряник Городец
Познакомиться со старинными ремеслами и полюбоваться сказочной архитектурой
Начало: В районе станции метро «Горьковская»
18 июня в 09:00
25 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
7.5 часов
Путешествие по Нижегородскому краю: Чкаловск и Городец
Посетить два старинных русских города и раскрыть их богатую историю с профессиональным гидом
Начало: По договоренности
11 июня в 08:30
12 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Нижнего Новгорода - в Городец и Семёнов
Посетить древний город мастеров и столицу золотой хохломы
18 июня в 08:00
6 июля в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Городец - жемчужина Поволжья
Начало: Площадь Ленина, Нижний Новгород
Расписание: Смотрите свободные даты
Завтра в 08:45
12 июня в 08:45
2 400₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Городец легендарный и древний
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности, в любой свободный день, кроме понедельника
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Древний город Городец
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Городец и Семёнов: хохлома, росписи, пряники + канатная дорога
Начало: Ваша гостиница
Расписание: Ежедневно в 8:30
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Городец - из глубины веков к настоящему
Начало: Пл. Ленина
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
11 600₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 мая 2024Если вы хотите окунуться в разные исторические эпохи, в том числе через легенды и притчи, узнать нетривиальные факты из жизни
- ВВиктория29 мая 2024Были на экскурсии с гидом Василием 29.05.24. Василий - замечательный рассказчик. С самых первых минут мы погрузились в историческую ретроспективу
- ООльга29 мая 2024Рекомендую. Отличный экскурсовод, глубокие знания истории.
- ББлинова29 мая 2024Красивые улочки с домами с резными наличниками, музей самовара самый красивый дом. Экскурсоводу в этом музее отдельное спасибо, историю рассказала
- ТТатьяна27 мая 2024Всё понравилось, кроме того, что группа была очень большая 52 человека. Если ты идёшь где-то в конце или даже в середине, экскурсовода вообще не слышно. Нужны индивидуальные приёмники с наушниками, чтобы не упустить всю информацию!
- ССергей26 мая 2024Экскурсия всевозрастная, очень интересная и совершенно неутомительная. Посещение музеев Городца - однозначно с музейным экскурсоводом! Не проблема - настройка программы под Ваши вкусы (кстати - на выезде из Городца хорошая пивоварня). Наталье - большое спасибо от нашей компании!
- ЕЕвгения26 мая 2024Интересная экскурсия, все понравилось! Спасибо!!!
- ККсения24 мая 2024Удивительнейшая экскурсия! И исторические факты, и случаи из жизни, и легенды, и народные ьайки - Надежда так всë филигранно преподносит
- ААртём23 мая 2024Экскурсия была проведена была очень информативной и познавательной,за день были показаны все обозначенные в программе музеи. Конечно,как и полагается при
- ЮЮлия23 мая 2024Прекрасная экскурсия. Маргарита - один из лучших гидов, с которыми мы когда-либо были на экскурсии. Организовано всё тоже отлично. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Нижнему Новгороду в категории «Городец»
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