С помощью приложения на смартфоне вы отправитесь по маршруту, который проведёт вас по интересным закоулкам в центре города. Вы отыщете католический храм в глубине старинного дворика. Откроете тайны, которые хранит здание Госбанка. Рассмотрите неординарное строение, похожее на домик хоббита. Погуляете по двум набережным на высоких берегах. И это далеко не всё!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание аудиогида
На аудиопрогулке вы услышите нижегородские секреты, о которых порой не знают даже местные жители. Увидите автограф архитектора, который точно не заметили бы сами. Раскроете историю спрятанного готического собора. Рассмотрите домики Студёной улицы с их богатой историей.
В нашей программе:
- Большая Покровская улица. Главная улица города, которая связывает четыре ключевые площади: Минина и Пожарского, Театральную, Горького и Лядова. Одна из самых длинных пешеходных улиц в России
- Лыкова Дамба. Уютная аллея в самом сердце города, но скрытая от глаз прохожих. С этой улочки открываются захватывающие виды на историческую часть Нижнего Новгорода, кремль и Волгу
- Здание Государственного банка. Памятник архитектуры, построенный из серого финляндского гранита и белого уральского камня
- Купеческая усадьба А. В. Маркова. Яркий пример неоренессанса с элементами декоративного модерна
- Канавинский мост. Не только важная транспортная артерия, соединяющая две части города, но и популярная достопримечательность. С моста открывается потрясающий вид на слияние Оки и Волги, а также на Стрелку — место, где они соединяются
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|890 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Нижнем Новгороде
Провёл экскурсии для 10220 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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