Что вас ждет
Экскурсия для почитателей режиссера Алексея Балабанова, автора культовых «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Война», «Груз 200», человека, открывшего и закрывшего для зрителей эпоху 90-х!
За время проведения экскурсии Жмурки у меня накопилось очень много материала о Балабанове, его творчестве, съемках, жизни, его друзьях и коллегах, интересных моментах съемок! И я просто не в состоянии всем этим поделиться в рамках одной экскурсии!
Поэтому «Кино готово, осталось только снять!» — это можно считать и логическим продолжением экскурсии «Жмурки», но и абсолютно самостоятельной экскурсией, в которой основная программа построена именно вокруг Балабанова!
Даже если вы были на «Жмурках», то 90-95% информации будет для вас новой!
На ней я расскажу о нижегородском этапе жизни Балабанова, покажу его тропы и любимые места, подробно расскажу о том, как Балабанов снимал свои фильмы, откуда взялся «Брат», и кто был его крестным отцом, что он думал о своих фильмах, узнаем каким он был человеком в быту и на работе!
Все подробно, с множеством уникальных фото/видеоматериалов, которые демонстрируются впервые!
В апреле 2021 года в Нижнем Новгороде снимали документальный фильм о Балабанове и мне довелось быть одним из его консультантов и даже в нем участвовать!
Этот фильм и его материалы так же в основе моей экскурсии!
Маршрут частично (5 объектов из 9 на маршруте) совпадает с маршрутом «Жмурок», но по информации абсолютно отличается, и в одном и том же месте я буду говорить совершенно о другом!
Во время экскурсии вы узнаете:
- как и почему Балабанов оказался в Нижнем Новгороде,
- как и какие Нижегородские объекты повлияли на жизнь и творчество Балабанова,
- как Балабанов снимал свои фильмы, выбирал актеров, как с актерами работал, и почему они потом становились звездами,
- история знакомства с Бодровым, Сельяновым, Сухоруковым и другими, важными в его судьбе людьми,
- кто и почему писал музыку к его фильмам,
- что он дарил своей жене, как отмечал дни рождения, как писал свои сценарии,
- что он думал о бомжах и профессиональных актерах,
- как Балабанова вспоминают его педагоги и те, с кем он учился,
- что с ним произошло в Будапеште и почему,
- что такого сделал Балабанов во время учебы в Нижнем, что для советского человека приравнивалось к полету в космос,
- что за личное наследие использовал Балабанов в своих фильмах,
- его любимые «пасхалки» и тайные шифры в кино и многое другое.
Важно знать
В стоимость экскурсии включено:
- услуги гида,
- фото/видеоматериалы, иллюстрирующие экскурсию.
Туристы оплачивают самостоятельно: