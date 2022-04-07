Кино готово, осталось только снять

Нас ждет пеший маршрут протяженностью около 2 км

Индивидуальная
Нас ждет пеший маршрут протяженностью около 2 км.

по старинным и атмосферным кварталам Нижнего, связанным с жизнью и творчеством Балабанова.

Я расскажу о нижегородском этапе жизни режиссера, покажу его тропы и любимые места, подробно расскажу о том, как Балабанов снимал свои фильмы.
Кино готово, осталось только снять
Кино готово, осталось только снять
Кино готово, осталось только снять
Кино готово, осталось только снять
Кино готово, осталось только снять

Что вас ожидает 🤩

  • Места, где жил, учился и проводил досуг Балабанов
  • Места съемок фильма Жмурки
  • Штаб-квартиру и гостиницу, где он жил во время съемок
  • Места, которые повлияли на жизнь и творчество Балабанова

Что вас ждет

Экскурсия для почитателей режиссера Алексея Балабанова, автора культовых «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Война», «Груз 200», человека, открывшего и закрывшего для зрителей эпоху 90-х!
За время проведения экскурсии Жмурки у меня накопилось очень много материала о Балабанове, его творчестве, съемках, жизни, его друзьях и коллегах, интересных моментах съемок! И я просто не в состоянии всем этим поделиться в рамках одной экскурсии!
Поэтому «Кино готово, осталось только снять!» — это можно считать и логическим продолжением экскурсии «Жмурки», но и абсолютно самостоятельной экскурсией, в которой основная программа построена именно вокруг Балабанова!
Даже если вы были на «Жмурках», то 90-95% информации будет для вас новой!
На ней я расскажу о нижегородском этапе жизни Балабанова, покажу его тропы и любимые места, подробно расскажу о том, как Балабанов снимал свои фильмы, откуда взялся «Брат», и кто был его крестным отцом, что он думал о своих фильмах, узнаем каким он был человеком в быту и на работе!
Все подробно, с множеством уникальных фото/видеоматериалов, которые демонстрируются впервые!
В апреле 2021 года в Нижнем Новгороде снимали документальный фильм о Балабанове и мне довелось быть одним из его консультантов и даже в нем участвовать!
Этот фильм и его материалы так же в основе моей экскурсии!
Маршрут частично (5 объектов из 9 на маршруте) совпадает с маршрутом «Жмурок», но по информации абсолютно отличается, и в одном и том же месте я буду говорить совершенно о другом!

Во время экскурсии вы узнаете:

  • как и почему Балабанов оказался в Нижнем Новгороде,
  • как и какие Нижегородские объекты повлияли на жизнь и творчество Балабанова,
  • как Балабанов снимал свои фильмы, выбирал актеров, как с актерами работал, и почему они потом становились звездами,
  • история знакомства с Бодровым, Сельяновым, Сухоруковым и другими, важными в его судьбе людьми,
  • кто и почему писал музыку к его фильмам,
  • что он дарил своей жене, как отмечал дни рождения, как писал свои сценарии,
  • что он думал о бомжах и профессиональных актерах,
  • как Балабанова вспоминают его педагоги и те, с кем он учился,
  • что с ним произошло в Будапеште и почему,
  • что такого сделал Балабанов во время учебы в Нижнем, что для советского человека приравнивалось к полету в космос,
  • что за личное наследие использовал Балабанов в своих фильмах,
  • его любимые «пасхалки» и тайные шифры в кино и многое другое.
Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида,
  • фото/видеоматериалы, иллюстрирующие экскурсию.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Фото/видеоматериалы, иллюстрирующие экскурсию
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ул. Горького 262
Завершение: Верхне-Волжская набережная 4
Когда и сколько длится
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

по договоренности

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