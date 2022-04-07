Что вас ждет

Экскурсия для почитателей режиссера Алексея Балабанова, автора культовых «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Война», «Груз 200», человека, открывшего и закрывшего для зрителей эпоху 90-х!

За время проведения экскурсии Жмурки у меня накопилось очень много материала о Балабанове, его творчестве, съемках, жизни, его друзьях и коллегах, интересных моментах съемок! И я просто не в состоянии всем этим поделиться в рамках одной экскурсии!

Поэтому «Кино готово, осталось только снять!» — это можно считать и логическим продолжением экскурсии «Жмурки», но и абсолютно самостоятельной экскурсией, в которой основная программа построена именно вокруг Балабанова!

Даже если вы были на «Жмурках», то 90-95% информации будет для вас новой!

На ней я расскажу о нижегородском этапе жизни Балабанова, покажу его тропы и любимые места, подробно расскажу о том, как Балабанов снимал свои фильмы, откуда взялся «Брат», и кто был его крестным отцом, что он думал о своих фильмах, узнаем каким он был человеком в быту и на работе!

Все подробно, с множеством уникальных фото/видеоматериалов, которые демонстрируются впервые!

В апреле 2021 года в Нижнем Новгороде снимали документальный фильм о Балабанове и мне довелось быть одним из его консультантов и даже в нем участвовать!

Этот фильм и его материалы так же в основе моей экскурсии!

Маршрут частично (5 объектов из 9 на маршруте) совпадает с маршрутом «Жмурок», но по информации абсолютно отличается, и в одном и том же месте я буду говорить совершенно о другом!

Во время экскурсии вы узнаете:

как и почему Балабанов оказался в Нижнем Новгороде,

как и какие Нижегородские объекты повлияли на жизнь и творчество Балабанова,

как Балабанов снимал свои фильмы, выбирал актеров, как с актерами работал, и почему они потом становились звездами,

история знакомства с Бодровым, Сельяновым, Сухоруковым и другими, важными в его судьбе людьми,

кто и почему писал музыку к его фильмам,

что он дарил своей жене, как отмечал дни рождения, как писал свои сценарии,

что он думал о бомжах и профессиональных актерах,

как Балабанова вспоминают его педагоги и те, с кем он учился,

что с ним произошло в Будапеште и почему,

что такого сделал Балабанов во время учебы в Нижнем, что для советского человека приравнивалось к полету в космос,

что за личное наследие использовал Балабанов в своих фильмах,

его любимые «пасхалки» и тайные шифры в кино и многое другое.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида,

фото/видеоматериалы, иллюстрирующие экскурсию.

Туристы оплачивают самостоятельно: