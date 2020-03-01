Павел проводит ещё 3 экскурсии

«Я думаю, валить нам отсюда надо. Мало ли кто ещё придет. А у меня патроны кончаются»
Что вас ожидает
Нижегородские хроники Не беспокойтесь, маршрут будет нестрашным, всё это события прошедших лет. Но они имели место в истории города, а значит, помогают до конца понять его характер. У вас по плану следующее:
пройти по набережной мимо гостиницы РОССИЯ и узнать о крупном экономическом преступлении 70-х;
осмотреть зелёный массив, который горожане зовут «парком самоубийц», и послушать леденящие душу истории;
раскрыть личность того, кто навещал «игорный клуб» в одном из домов партийной элиты;
пройти по местам съёмок фильма «Жмурки» Балабанова и воспроизвести в голове давно забытые сюжеты;
посетить Солдатскую слободу, место «шинков» и скупки краденого в 50-70-е годы прошлого века;
увидеть точку, где произошло резонансное нападение на милицейский патруль в 1989 году.
По пути я поделюсь сопутствующими событиям историями и расскажу, как сейчас обстоит дело с криминалом в городе.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — обзорная прогулка
Во время этой экскурсии вы познакомитесь с многовековой историей славного поволжского города, посетите наиболее значимые места. Сможете увидеть, как жил Нижний эти семь с половиной столетий, узнать о судьбах великих, связанных с ним. Древность и новь, героизм и криминал, купеческий Нижний и индустриальный Горький — вот неполный перечень того, что нам предстоит увидеть.
Проникнуться историей и духом крупнейшего праздника старинной русской торговли
Мы окажемся на слиянии двух рек — Оки и Волги. Здесь, на древних берегах, шумело и кипело великое торжище — Нижегородская Ярмарка. Сотни известных персонажей истории, литературных героев побывали здесь. Все они проникались ярмарочных духом, вносили свою лепту в бурную жизнь этого праздника торговли и русского предпринимательства. Проникнемся этим духом и мы.
Погулять по дивной усадьбе Пушкина, погрузиться в прошлое и лучше узнать Нижегородский край
«Я в Болдине писал, как давно уже не писал». Родовое имение, где Пушкин провел три осени, вдохновило его на известнейшие произведения. Приглашаю вас прогуляться по аллеям усадьбы, заглянуть в господский дом и церковь на берегу пруда, узнать о роде Пушкиных и о жизни поэта. Дополнят день знаковые места по пути и рассказы о народе Мордовии.
Все самые важные достопримечательности города на дружеской обзорной экскурсии
Нижний Новгород начался с крепости на окраине Руси, а в XIX веке стал центром мировой торговли. Вы посетите места, где находилась крупнейшая ярмарка Российской империи, услышите историю зданий кремлевского ансамбля, увидите «дом на миллион» и раскроете городские тайны и легенды.
Раскрыть удивительные загадки прошлого и насладиться шикарными панорамными видами
Вы погуляете по исторической части города: старинному району Започаинье и улице Рождественской. Услышите неожиданные интерпретации прошлой и современной жизни Нижнего Новгорода, раскроете архитектурные особенности кремля и узнаете, как влияет на местный уклад Большой речной порт.
Экскурсия по историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям города
Нижний Новгород — один из самых древних и живописных городов России. Расположен на горах на слиянии двух крупнейших рек Европы — Оки и Волги. Потрясающие виды, глубочайший след в истории, а также теплота и уют провинции не оставят никого равнодушным.
Живой рассказ о городе и людях, которые на него повлияли, на прогулке по знаковым местам
Эта пешеходная экскурсия нацелена на знакомство с самыми знаковыми достопримечательностями, памятниками и видами города. Исторический центр Нижнего Новгорода полон выдающихся архитектурных сооружений, волнующих городских и природных пейзажей, интересных примеров уличной скульптуры и искусства. При этом живой рассказ о городском пространстве невозможен без истории отдельных людей, которые сделали Нижний таким, каков он есть.
Увидеть главные достопримечательности города и узнать о них интересные факты на обзорной экскурсии
Вы увидите старинные улицы, площади, дома и дворики Нижнего. Услышите историю города от основания до наших дней, местные легенды и анекдоты. Я сделаю все, чтобы наша встреча была не только познавательной, но и веселой!