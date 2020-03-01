Павел проводит ещё 3 экскурсии

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  3. На дне: криминальный Нижний

Отыскать бандитские метки на карте города и пройти по местам съёмок фильма «Жмурки»

Павел
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Павел – ваш гид
У каждого города есть две шкатулки: одну открывают для гостей, чтобы вытаскивать из неё красивые истории и бравировать ими, а другую держат под замком — я познакомлю вас с неприглядным содержимым второй.

Проведу по местам резонансных преступлений, расскажу о событиях с газетных страниц — раскрою криминальную историю Нижнего.
1800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний

«Я думаю, валить нам отсюда надо. Мало ли кто ещё придет. А у меня патроны кончаются»

Что вас ожидает

Нижегородские хроники
Не беспокойтесь, маршрут будет нестрашным, всё это события прошедших лет. Но они имели место в истории города, а значит, помогают до конца понять его характер. У вас по плану следующее:

  • пройти по набережной мимо гостиницы РОССИЯ и узнать о крупном экономическом преступлении 70-х;
  • осмотреть зелёный массив, который горожане зовут «парком самоубийц», и послушать леденящие душу истории;
  • раскрыть личность того, кто навещал «игорный клуб» в одном из домов партийной элиты;
  • пройти по местам съёмок фильма «Жмурки» Балабанова и воспроизвести в голове давно забытые сюжеты;
  • посетить Солдатскую слободу, место «шинков» и скупки краденого в 50-70-е годы прошлого века;
  • увидеть точку, где произошло резонансное нападение на милицейский патруль в 1989 году.

По пути я поделюсь сопутствующими событиям историями и расскажу, как сейчас обстоит дело с криминалом в городе.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.

На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний
На дне: криминальный Нижний

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Павел
Павел
Окончил исторический факультет Мининского Университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
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