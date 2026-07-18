Павел проводит ещё 3 экскурсии

У каждого города есть две шкатулки: одну открывают для гостей, чтобы вытаскивать из неё красивые истории и бравировать ими, а другую держат под замком — я познакомлю вас с неприглядным содержимым второй. Проведу по местам резонансных преступлений, расскажу о событиях с газетных страниц — раскрою криминальную историю Нижнего.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

«Я думаю, валить нам отсюда надо. Мало ли кто ещё придет. А у меня патроны кончаются»

Что вас ожидает

Нижегородские хроники

Не беспокойтесь, маршрут будет нестрашным, всё это события прошедших лет. Но они имели место в истории города, а значит, помогают до конца понять его характер. У вас по плану следующее:

пройти по набережной мимо гостиницы РОССИЯ и узнать о крупном экономическом преступлении 70-х;

осмотреть зелёный массив, который горожане зовут «парком самоубийц», и послушать леденящие душу истории;

раскрыть личность того, кто навещал «игорный клуб» в одном из домов партийной элиты;

пройти по местам съёмок фильма «Жмурки» Балабанова и воспроизвести в голове давно забытые сюжеты;

посетить Солдатскую слободу, место «шинков» и скупки краденого в 50-70-е годы прошлого века;

увидеть точку, где произошло резонансное нападение на милицейский патруль в 1989 году.

По пути я поделюсь сопутствующими событиям историями и расскажу, как сейчас обстоит дело с криминалом в городе.

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится.