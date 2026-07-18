Павел проводит ещё 3 экскурсии

У каждого города есть две шкатулки: одну открывают для гостей, чтобы вытаскивать из неё красивые истории и бравировать ими, а другую держат под замком — я познакомлю вас с неприглядным содержимым второй.
Проведу по местам резонансных преступлений, расскажу о событиях с газетных страниц — раскрою криминальную историю Нижнего.
Проведу по местам резонансных преступлений, расскажу о событиях с газетных страниц — раскрою криминальную историю Нижнего.
Описание экскурсии
«Я думаю, валить нам отсюда надо. Мало ли кто ещё придет. А у меня патроны кончаются»
Что вас ожидает
Нижегородские хроники
Не беспокойтесь, маршрут будет нестрашным, всё это события прошедших лет. Но они имели место в истории города, а значит, помогают до конца понять его характер. У вас по плану следующее:
- пройти по набережной мимо гостиницы РОССИЯ и узнать о крупном экономическом преступлении 70-х;
- осмотреть зелёный массив, который горожане зовут «парком самоубийц», и послушать леденящие душу истории;
- раскрыть личность того, кто навещал «игорный клуб» в одном из домов партийной элиты;
- пройти по местам съёмок фильма «Жмурки» Балабанова и воспроизвести в голове давно забытые сюжеты;
- посетить Солдатскую слободу, место «шинков» и скупки краденого в 50-70-е годы прошлого века;
- увидеть точку, где произошло резонансное нападение на милицейский патруль в 1989 году.
По пути я поделюсь сопутствующими событиям историями и расскажу, как сейчас обстоит дело с криминалом в городе.
Организационные детали
Дополнительных расходов не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 11114 туристов
Окончил исторический факультет Мининского университета. Краевед, знаток города прошлого и позапрошлого веков, могу составить индивидуальные маршруты для каждого.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень увлекательная и захватывающая экскурсия Павел с энтузиазмом и вовлечённостью рассказывал о маргинальной стороне Нижнего. Детали преступлений, подача материала и артистичность Павла перенесли в описываемые им события. И даже проливной дождь не испортил полученные впечатления и эмоции
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Нам выпала большая удача побывать на потрясающей авторской экскурсии "На дне: криминальный Нижний" с талантливым экскурсоводом, высокообразованным историком и невероятно харизматичным организатором Павлом! Это воспоминания на всю жизнь, это настоящее
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Хорошо погуляли. Я рада, что застала "уходящий" Нижний. Строится метро и все домушки, с криминальными (и не только) историями снесут. Построят небоскрёбы и уже не возможно будет прочувствовать всю драму и трагедию криминального Нижнего.
Сходите, захватите старый Нижний. Потому что скоро он изменится координально.
Сходите, захватите старый Нижний. Потому что скоро он изменится координально.
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А
Очень атмосферная и необычная экскурсия с Гидом, знающим не только фасад города, но и его закулисье и задворки. Было очень интересно как и местным, так и гостям города - Павел провел буквально по следам преступников, и рассказывал так красочно, что мы ощущали себя частью банды. Огромное спасибо за впечатления.
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Н
Небанальная авторская экскурсия от местного образованного, интересного, эрудированного гида. Подача материала практически актерская, живая. Рекомендую гида и данную экскурсию, мы не пожалели, что после экскурсии, знакомящей с городом, прошли и по данному маршруту.
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С
Павел, отличный, грамотный, гид и собеседник. Увлечён темой, хорошо знает историю России, множество фактов и мифов о проживавших и посещавших в своё время Нижний Новгород/Горький известных личностей. Очень рекомендую!
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