Индивидуальная фото-прогулка по Нижнему Новгороду предлагает уникальную возможность запечатлеть себя на фоне исторических и живописных мест.
Профессиональный фотограф поможет выглядеть естественно и уверенно перед камерой, а также подберёт лучшие ракурсы.
Фотосессия включает прогулку по набережной Фёдоровского с видами на Канавинский мост и Строгановскую церковь, а также посещение Рождественской улицы. Готовые снимки в цветокоррекции и ретуши будут готовы в течение нескольких дней
Профессиональный фотограф поможет выглядеть естественно и уверенно перед камерой, а также подберёт лучшие ракурсы.
Фотосессия включает прогулку по набережной Фёдоровского с видами на Канавинский мост и Строгановскую церковь, а также посещение Рождественской улицы. Готовые снимки в цветокоррекции и ретуши будут готовы в течение нескольких дней
7 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные кадры на фоне города
- 🌆 Прогулка по живописным местам
- 🎨 Профессиональная обработка фото
- 📷 Съёмка на топовую технику
- 🗺️ Гибкий маршрут по вашему желанию
- 👥 Индивидуальный подход к каждому
- ⏱️ Быстрая обработка и доставка фото
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для фото-прогулки в Нижнем Новгороде. В это время город оживает, и природа радует разнообразием красок, что делает фотографии особенно яркими и живыми. Тёплая погода способствует комфортному проведению времени на свежем воздухе, а обилие солнечных дней позволяет создать великолепные снимки. Март, апрель, октябрь и ноябрь также подходят для фотосессий. В это время можно поймать уникальные кадры, играя с тенями и светом, а также насладиться более спокойной атмосферой города.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Канавинский мост
- Строгановская церковь
- Рождественская улица
Описание фото-прогулки
Каждая фотосессия — это уникальная история, которую мы создаём вместе. Я научу вас выглядеть перед камерой естественно, помогу подобрать удачные ракурсы и постараюсь уловить и передать на снимках эмоции и настроение момента. Такие фото станут украшением альбома или профиля в социальных сетях.
- Мы встретимся на набережной Фёдоровского и прогуляемся по ней. С крутого откоса Оки открываются великолепные виды на Канавинский мост, Строгановскую церковь и заволжские просторы
- Спустимся на старинную Рождественскую улицу, которая вдохновляет на колоритные кадры
- Я расскажу о лучших местах города, которые стоит посетить, порекомендую, где выпить вкусный кофе, а где — сытно пообедать
Организационные детали
- Съёмка проходит на профессиональную полнокадровую камеру Sony a7 iii + объектив tamron 28 75 mm f 2.8
- Дополнительно снимаю фото/видео на айфон 15 pro max
- Готовые кадры вы получите в течении 4х дней: от 50 фотографий в цветокоррекции, 15 фотографий в детальной ретуши. По желанию — весь удачный исходный материал
- Можем скорректировать маршрут, чтобы сделать фотографии в интересных вам местах
- Если вас больше 4 человек, вы хотите расширить маршрут, вам нужен более спокойный темп съёмки, или необходимо снять видео, по договорённости мы увеличим время фотосессии за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Фёдоровского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 39 туристов
Меня зовут Анна, и всю свою жизнь я живу в Нижнем Новгороде. Я знаю его как коренная жительница, ведь все мое детство прошло на главных улицах нашего города. С раннегоЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
18 июн 2025
Отлично погуляли и поснимались, несмотря на дождливую погоду 👍 рекомендую фотопрогулку с Анной если хотите живых красивых фото из Нижнего) Спасибо большое!
Р
Розалия
17 июн 2025
Анна провела отличную фотопрогулку по Нижнему Новгороду!! Она сумела отлично подобрать интересные и значимые объекты города, и во время прогулки не только рассказала интересные факты из истории, но и сделала
Е
Евгения
8 июн 2025
Отличная фотосессия и замечательная прогулка! Рекомендую!
В
Влада
4 июн 2025
Два часа фотосессии с друзьями пролетели незаметно, профессиональная работа фотографа, чудесные виды города. Фотографии получились очень живые, все осталось довольны, спасибо.
Ю
Юлия
22 апр 2025
Спасибо Ане за фотосессию. Всё понравилось. Рекомендую.
А
Антон
24 фев 2025
Заказывал фотосессию в подарок супруге, Анна помогла организовать съемку и все прошло отлично. Большое спасибо!
Гасилов
23 фев 2025
Приятная девушка и отличный мастер своего дела.
Ксения
18 фев 2025
Большое спасибо Ане за прекрасные фото и интересную экскурсию! Места для фотографий были подобраны очень красивые, с фотографом очень легко работать. Помимо фотосессии Аня много интересного рассказала о городе и о местах, которые стоит посетить. С удовольствием бы еще раз провела с Аней фотосессию!
Ю
Юлия
4 янв 2025
Очень отличный фотограф!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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