Индивидуальная фото-прогулка по Нижнему Новгороду предлагает уникальную возможность запечатлеть себя на фоне исторических и живописных мест.



Профессиональный фотограф поможет выглядеть естественно и уверенно перед камерой, а также подберёт лучшие ракурсы.



Фотосессия включает прогулку по набережной Фёдоровского с видами на Канавинский мост и Строгановскую церковь, а также посещение Рождественской улицы. Готовые снимки в цветокоррекции и ретуши будут готовы в течение нескольких дней

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Май, июнь, июль, август и сентябрь идеально подходят для фото-прогулки в Нижнем Новгороде. В это время город оживает, и природа радует разнообразием красок, что делает фотографии особенно яркими и живыми. Тёплая погода способствует комфортному проведению времени на свежем воздухе, а обилие солнечных дней позволяет создать великолепные снимки. Март, апрель, октябрь и ноябрь также подходят для фотосессий. В это время можно поймать уникальные кадры, играя с тенями и светом, а также насладиться более спокойной атмосферой города.

Сейчас июнь — это идеальное время.