Вы хотели бы познакомить детей с главной достопримечательностью Нижнего Новгорода — Кремлем, но на классической обзорной экскурсии ребята скучают? Именно поэтому мы разработали интерактивный сценарий, доступный детям от 5 лет и интересный ребятам до 12 лет. Участников квеста встретит ведущий — хранитель ключей от Древнего Кремля.

Он поделится с участниками своей бедой — перепутались все ключи от замк

Ов кремля. Ведущий пригласит участников помочь ему собрать разноцветные ключи. Выполняя задания, ребята получают ключи и собирают их на единой связке с замками. 10 интерактивных заданий познакомят участников с самыми главными фактами о Нижегородском Кремле — основателе города, особенностях строительства Кремля, архитекторах, секретах башен, их функции и принципах обороны. Все задания увлекательные и чередуют интеллектуальную и двигательную активности. Маршрут выбран так, что половина квеста пройдет в очень тихой и мало посещаемой части Кремля — здесь раздолье для игр! Вторая половина маршрута пройдет по территории с красивейшей смотровой площадкой и ключевыми достопримечательностями Кремля. Важная информация: Длительность квеста — 80-90 минут. Он проходит в любое время года и в любую погоду. Рекомендуем надеть на один слой одежды больше, чем вы привыкли при данной температуре. В зимнее время детям лучше взять непромокаемые перчатки или рукавицы. Желательно, чтобы и остальная одежда и обувь были непромокаемые. Если вы хотите, чтобы дети получили какие-то конкретные подарки по вашему желанию (книги, паззлы с Нижегородским Кремлем, игрушки) — укажите, пожалуйста, это при бронировании, и мы приобретем дополнительные подарки по согласованию с вами.