Приглашаем детей на уникальную экскурсию по Нижегородскому Кремлю! Ребят ждет увлекательный квест: они помогут Хранителю подобрать ключи от древних замков.
Выполняя интересные задания, юные исследователи в игровой форме узнают историю крепости, ее башен и тайны обороны. Маршрут сочетает тихие уголки для игр и знаменитые виды со смотровой площадки.
Описание квеста
Вы хотели бы познакомить детей с главной достопримечательностью Нижнего Новгорода — Кремлем, но на классической обзорной экскурсии ребята скучают? Именно поэтому мы разработали интерактивный сценарий, доступный детям от 5 лет и интересный ребятам до 12 лет. Участников квеста встретит ведущий — хранитель ключей от Древнего Кремля.
Он поделится с участниками своей бедой — перепутались все ключи от замк
Ов кремля. Ведущий пригласит участников помочь ему собрать разноцветные ключи. Выполняя задания, ребята получают ключи и собирают их на единой связке с замками. 10 интерактивных заданий познакомят участников с самыми главными фактами о Нижегородском Кремле — основателе города, особенностях строительства Кремля, архитекторах, секретах башен, их функции и принципах обороны. Все задания увлекательные и чередуют интеллектуальную и двигательную активности. Маршрут выбран так, что половина квеста пройдет в очень тихой и мало посещаемой части Кремля — здесь раздолье для игр! Вторая половина маршрута пройдет по территории с красивейшей смотровой площадкой и ключевыми достопримечательностями Кремля. Важная информация: Длительность квеста — 80-90 минут. Он проходит в любое время года и в любую погоду. Рекомендуем надеть на один слой одежды больше, чем вы привыкли при данной температуре. В зимнее время детям лучше взять непромокаемые перчатки или рукавицы. Желательно, чтобы и остальная одежда и обувь были непромокаемые. Если вы хотите, чтобы дети получили какие-то конкретные подарки по вашему желанию (книги, паззлы с Нижегородским Кремлем, игрушки) — укажите, пожалуйста, это при бронировании, и мы приобретем дополнительные подарки по согласованию с вами.
Мы проведем наш в квест-экскурсию в любое доступное в расписании время. В зимнее время самое позднее время начала - 15:00. Можно начать и позднее по вашему запросу, но учитывайте, что естественного освещения не будет. В Кремле есть искусственное освещение, но для детских глаз комфортнее проводить квест при дневном свете. Кроме того, самые лучшие фото на память - также при дневном свете.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нижегородский Кремль - уникальное фортификационное сооружение начала XVI века и его башни (Никольская, Коромыслова, Часовая и Северная - снаружи)
- Собор во имя Архангела Михаила - самый старинный храм в Нижнем Новгороде (1631 г.)
- Памятник основателю города благоверному князю Георгию Всеволодовичу и его наставнику Святителю Симону
- Смотровая площадка, открывающая обзор на стрелку Оки и Волги
- Главная площадь Кремля с сооружениями XVIII века
- Здания Фуникулера, Манежа и Нижегородской Филармонии
- Макет дореволюционного Нижнего Новгорода
Что включено
- Услуги экскурсовода
- Реквизит и сувениры детям на память
Что не входит в цену
- Дополнительных трат нет
Место начала и завершения?
Никольская башня
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
- Длительность квеста - 80-90 минут. Он проходит в любое время года и в любую погоду
- Рекомендуем надеть на один слой одежды больше, чем вы привыкли при данной температуре. В зимнее время детям лучше взять непромокаемые перчатки или рукавицы. Желательно, чтобы и остальная одежда и обувь были непромокаемые
- Если вы хотите, чтобы дети получили какие-то конкретные подарки по вашему желанию (книги, паззлы с Нижегородским Кремлем, игрушки) - укажите, пожалуйста, это при бронировании, и мы приобретем дополнительные подарки по согласованию с вами
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
