Познакомьтесь с Нижегородским кремлем, его величественными стенами и башнями. Исследуйте площади, храмы и памятники, узнайте об истории крепости и её строительстве.
Пройдите через Дмитриевскую башню, полюбуйтесь панорамой Волги и Оки, посетите площадь с Вечным огнем и Часовую башню. Оцените выставку военной техники и узнайте о связи Александра Дюма с одним из зданий. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
7 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Величие древних стен
- 🕍 Исторические храмы
- 🌳 Панорамы Волги и Оки
- 🕰 Уникальные истории
- 🚶♂️ Прогулка по кремлю
- 🗺 Тайны башен
- 🎖 Военная техника
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Дмитриевская башня
- Спасская часовня
- Мининский сад
- Стелла Минина и Пожарского
- Часовая башня
- Храм Михаила Архангела
- Памятник Георгию Всеволодовичу
- Памятник святителю Симону Суздальскому
Описание экскурсии
Что вас ожидает
На экскурсии вы:
Зайдёте на территорию кремля через главный вход — Дмитриевскую башню, которую построили в 1896 году. Её венчает символ города — благородный олень.
Пройдя мимо зданий городской и областной администрации, увидите новую Спасскую часовню, чей циферблат просматривается далеко за пределами стен кремля.
Через Мининский сад и стеллу Минина и Пожарского выйдете на Кремлёвский откос. Полюбуетесь перепадом старинных каменных стен и панорамой Стрелки Волги и Оки.
Посетите площадь с Вечным огнем и выйдете к самой высокой башне кремля — Часовой. Недалеко от неё есть ещё одна видовая площадка.
Прогуляетесь по центральной площади кремля и увидите памятник основателю города Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому.
Осмотрите действующий храм Михаила Архангела 17 века — самый старый храм Нижнего Новгорода.
Оцените выставку военной техники под открытым небом, где представлены настоящие экспонаты, сделанные на предприятиях города в 20 веке.
Я расскажу:
- в чём уникальность природного расположения кремля.
- почему ни разу за историю он не был взят.
- какие тайны хранят Часовая и Никольская башни.
- почему в Нижнем Новгороде хотел поселиться Николай I.
- как связан Александр Дюма с одним из зданий.
- где стоит «дом-самолёт».
- почему в советское время хотели снести часть стен кремля.
Организационные детали
- После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить музеи кремля или пройти по его стене. Я обязательно расскажу, как это сделать.
- Я готова провести экскурсию для любого количества человек.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В начале Большой Покровской улицы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 111 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Анастасия, я коренная нижегородка, люблю родной город и стараюсь показывать его путешественникам как своим друзьям. Работа гидом — это моя основная работа уже долгое время.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алена
12 окт 2025
Огромное спасибо Анастасии за великолепную экскурсию!!! Были двое взрослых и двое детей 16 и 11 лет. ВСЕ остались очень довольны! Экскурсовод ведет экскурсию с удовольствием, интересно, чувствует аудиторию, сразу отвечает
Мария
7 авг 2025
Прогулялись по территории Кремля с очень интересным рассказчиком и глубоко и преданно любящим свой город гидом Анастасией. Очень понравилась экскурсия: прекрасно составлен маршрут (необычно, и что порадовало, посмотрели и сфотографировали
Татьяна
26 июл 2025
Спасибо огромное Анастасии, это было интересное путешествие по Нижегородскому кремлю! Мы были с детьми 11 лет, и им очень понравилась эта экскурсия! Они задавали вопросы и получали доступные, грамотные и интересные ответы! Всем рекомендую Анастасию, ещё раз огромное вам спасибо!!!
О
Ольга
19 июл 2025
Спасибо большое Анастасии. Наша семья была на экскурсии "Величественный Нижегородский Кремль" вечером в 20.00. Это было прекрасно! Увлекательный, живой рассказ со множеством исторических фактов, деталей, репродукций, цитат. Для знакомства с городом то, что надо: виды с Кремля и прогулка в компании человека знающего и любящего Нижний Новгород
Е
Елена
2 июн 2025
Анастасия, спасибо большое! Очень понравилось! Интересно и познавательно! Мне нравится, когда гид увлечён своим делом, экскурсия проводится в дружелюбной обстановке, на позитиве. Вы любите свой город, теперь и мы любим ваш город!
Евгения
29 мая 2025
Были на экскурсии с Анастасией 28 мая 2025 г. Нам очень понравилась и Анастасия, и экскурсия, которую она подготовила. Благодаря ее рассказу о Кремле, удалось прочувствовать атмосферу города, насыщенную и
Е
Елена
25 мая 2025
Спасибо Анастасии за экскурсию. Получили массу эмоций и с удовольствием провели время, гуляя по Кремлю.
Элина
26 мар 2025
Анастасия отлично отвела экскурсию, незаметно прошло время, гид много что знает, будем рекомендовать!)
О
Ольга
26 мар 2025
Как нам повезло попасть к Анастасии! Удивительный человек, увлечённый своим родным краем. Рассказывает без воды, очень интересно, хочется слушать и погружаться-погружаться))
С огромным удовольствием приедем снова, чтобы познакомиться с городом двух Н с другой стороны!
Анастасии желаю больших успехов, а тем, кто сейчас это читает - рекомендую обязательно сходить, не пожалеете ❤️
P.S. нам ещё и интересные справочные материалы подарили - чудо!!
Е
Екатерина
26 мар 2025
Нам все очень понравилось! Спасибо Анастасии за историю о Кремле и каждом его уголке!
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
