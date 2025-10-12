Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Зайдёте на территорию кремля через главный вход — Дмитриевскую башню, которую построили в 1896 году. Её венчает символ города — благородный олень.

Пройдя мимо зданий городской и областной администрации, увидите новую Спасскую часовню, чей циферблат просматривается далеко за пределами стен кремля.

Через Мининский сад и стеллу Минина и Пожарского выйдете на Кремлёвский откос. Полюбуетесь перепадом старинных каменных стен и панорамой Стрелки Волги и Оки.

Посетите площадь с Вечным огнем и выйдете к самой высокой башне кремля — Часовой. Недалеко от неё есть ещё одна видовая площадка.

Прогуляетесь по центральной площади кремля и увидите памятник основателю города Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому.

Осмотрите действующий храм Михаила Архангела 17 века — самый старый храм Нижнего Новгорода.

Оцените выставку военной техники под открытым небом, где представлены настоящие экспонаты, сделанные на предприятиях города в 20 веке.

Я расскажу:

в чём уникальность природного расположения кремля.

почему ни разу за историю он не был взят.

какие тайны хранят Часовая и Никольская башни.

почему в Нижнем Новгороде хотел поселиться Николай I.

как связан Александр Дюма с одним из зданий.

где стоит «дом-самолёт».

почему в советское время хотели снести часть стен кремля.

Организационные детали