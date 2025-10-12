Мои заказы

Величественный Нижегородский кремль

Узнайте, что скрывают стены одного из крупнейших кремлей России. Оцените величие древних башен и откройте для себя уникальные истории
Познакомьтесь с Нижегородским кремлем, его величественными стенами и башнями. Исследуйте площади, храмы и памятники, узнайте об истории крепости и её строительстве.

Пройдите через Дмитриевскую башню, полюбуйтесь панорамой Волги и Оки, посетите площадь с Вечным огнем и Часовую башню. Оцените выставку военной техники и узнайте о связи Александра Дюма с одним из зданий. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
5
10 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Величие древних стен
  • 🕍 Исторические храмы
  • 🌳 Панорамы Волги и Оки
  • 🕰 Уникальные истории
  • 🚶‍♂️ Прогулка по кремлю
  • 🗺 Тайны башен
  • 🎖 Военная техника
Величественный Нижегородский кремль
Величественный Нижегородский кремль© Анастасия
Величественный Нижегородский кремль© Анастасия
Что можно увидеть

  • Дмитриевская башня
  • Спасская часовня
  • Мининский сад
  • Стелла Минина и Пожарского
  • Часовая башня
  • Храм Михаила Архангела
  • Памятник Георгию Всеволодовичу
  • Памятник святителю Симону Суздальскому

Описание экскурсии

Что вас ожидает

На экскурсии вы:

Зайдёте на территорию кремля через главный вход — Дмитриевскую башню, которую построили в 1896 году. Её венчает символ города — благородный олень.
Пройдя мимо зданий городской и областной администрации, увидите новую Спасскую часовню, чей циферблат просматривается далеко за пределами стен кремля.
Через Мининский сад и стеллу Минина и Пожарского выйдете на Кремлёвский откос. Полюбуетесь перепадом старинных каменных стен и панорамой Стрелки Волги и Оки.
Посетите площадь с Вечным огнем и выйдете к самой высокой башне кремля — Часовой. Недалеко от неё есть ещё одна видовая площадка.
Прогуляетесь по центральной площади кремля и увидите памятник основателю города Георгию Всеволодовичу и святителю Симону Суздальскому.
Осмотрите действующий храм Михаила Архангела 17 века — самый старый храм Нижнего Новгорода.
Оцените выставку военной техники под открытым небом, где представлены настоящие экспонаты, сделанные на предприятиях города в 20 веке.

Я расскажу:

  • в чём уникальность природного расположения кремля.
  • почему ни разу за историю он не был взят.
  • какие тайны хранят Часовая и Никольская башни.
  • почему в Нижнем Новгороде хотел поселиться Николай I.
  • как связан Александр Дюма с одним из зданий.
  • где стоит «дом-самолёт».
  • почему в советское время хотели снести часть стен кремля.

Организационные детали

  • После экскурсии вы сможете самостоятельно посетить музеи кремля или пройти по его стене. Я обязательно расскажу, как это сделать.
  • Я готова провести экскурсию для любого количества человек.

Ответы на вопросы

Анастасия
Анастасия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 111 туристов
Всем добрый день! Меня зовут Анастасия, я коренная нижегородка, люблю родной город и стараюсь показывать его путешественникам как своим друзьям. Работа гидом — это моя основная работа уже долгое время.
читать дальше

Я хочу, чтобы на моих экскурсиях вам было комфортно и легко. Я лицензированный гид и профессиональный историк по образованию. Выстраиваю экскурсии исходя из обратной связи и пожеланий гостей. Я не буду утомлять вас фактами, датами и фамилиями без необходимости. Покажу и расскажу то, что знаю и люблю в истории Нижнего Новгорода.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Алена
Алена
12 окт 2025
Огромное спасибо Анастасии за великолепную экскурсию!!! Были двое взрослых и двое детей 16 и 11 лет. ВСЕ остались очень довольны! Экскурсовод ведет экскурсию с удовольствием, интересно, чувствует аудиторию, сразу отвечает
читать дальше

на возникающие вопросы и возвращается к своему рассказу. Знает не только стандартную общеизвестную информацию, но и малоизвестные интересные факты. При встрече уточнила бытовые моменты - не замерзли ли, нужна ли вода и т. д. После ее рассказа посетили фуникулер - короткий познавательно-развлекательный аттракцион) Но отдельное спасибо за информацию по посещению колокольни! Анастасия, благодаря Вашей экскурсии нам удалось попасть на колокольню и послушать настоящего звонаря!!!! Спасибо!!!! Всем однозначно рекомендую!

на возникающие вопросы и возвращается к своему рассказу. Знает не только стандартную общеизвестную информацию, но и малоизвестные интересные факты. При встрече уточнила бытовые моменты - не замерзли ли, нужна ли вода и т. д. После ее рассказа посетили фуникулер - короткий познавательно-развлекательный аттракцион) Но отдельное спасибо за информацию по посещению колокольни! Анастасия, благодаря Вашей экскурсии нам удалось попасть на колокольню и послушать настоящего звонаря!!!! Спасибо!!!! Всем однозначно рекомендую!
Мария
Мария
7 авг 2025
Прогулялись по территории Кремля с очень интересным рассказчиком и глубоко и преданно любящим свой город гидом Анастасией. Очень понравилась экскурсия: прекрасно составлен маршрут (необычно, и что порадовало, посмотрели и сфотографировали
читать дальше

красивейшие виды ☺️). Мы были с детьми 13 и 7, Анастасия учла этот факт, дети с удовольствием слушали, что для нас было важно (чтобы они не стояли и не зевали в сторонке, а гид в это время тараторит свое). Анастасия покорила нас глубокими знаниями истории нашей страны и Нижнего Новгорода, бесконечной любовью к своему городу и той легкостью, с которой был преподнесен материал. Смело рекомендуем Анастасию для прогулок по территории Кремля, особенно семьям с детишками 😉 Спасибо большое Вам, Анастасия) Для нас прогулка с Вами была в удовольствие!

Татьяна
Татьяна
26 июл 2025
Спасибо огромное Анастасии, это было интересное путешествие по Нижегородскому кремлю! Мы были с детьми 11 лет, и им очень понравилась эта экскурсия! Они задавали вопросы и получали доступные, грамотные и интересные ответы! Всем рекомендую Анастасию, ещё раз огромное вам спасибо!!!
и им очень понравилась эта экскурсия! Они задавали вопросы и получали доступные, грамотные и интересные ответы! Всем рекомендую Анастасию, ещё раз огромное вам спасибо!!!
О
Ольга
19 июл 2025
Спасибо большое Анастасии. Наша семья была на экскурсии "Величественный Нижегородский Кремль" вечером в 20.00. Это было прекрасно! Увлекательный, живой рассказ со множеством исторических фактов, деталей, репродукций, цитат. Для знакомства с городом то, что надо: виды с Кремля и прогулка в компании человека знающего и любящего Нижний Новгород
Е
Елена
2 июн 2025
Анастасия, спасибо большое! Очень понравилось! Интересно и познавательно! Мне нравится, когда гид увлечён своим делом, экскурсия проводится в дружелюбной обстановке, на позитиве. Вы любите свой город, теперь и мы любим ваш город!
Евгения
Евгения
29 мая 2025
Были на экскурсии с Анастасией 28 мая 2025 г. Нам очень понравилась и Анастасия, и экскурсия, которую она подготовила. Благодаря ее рассказу о Кремле, удалось прочувствовать атмосферу города, насыщенную и
читать дальше

живую историю достойных людей, которые живут и трудятся на этой красивой и богатой земле! Восхищение и гордость вызывают профессионалы в своем деле, которые влюблены в город, в его прошлое, настоящее и будущее!
Еще Анастасия очень заботливый человек❤️
Очень рекомендуем открывать Нижний Новгород с Анастасией!

Е
Елена
25 мая 2025
Спасибо Анастасии за экскурсию. Получили массу эмоций и с удовольствием провели время, гуляя по Кремлю.
Элина
Элина
26 мар 2025
Анастасия отлично отвела экскурсию, незаметно прошло время, гид много что знает, будем рекомендовать!)
Все очень понравилось))
Анастасия отлично отвела экскурсию, незаметно прошло время, гид много что знает, будем рекомендовать!)
О
Ольга
26 мар 2025
Как нам повезло попасть к Анастасии! Удивительный человек, увлечённый своим родным краем. Рассказывает без воды, очень интересно, хочется слушать и погружаться-погружаться))
С огромным удовольствием приедем снова, чтобы познакомиться с городом двух Н с другой стороны!
Анастасии желаю больших успехов, а тем, кто сейчас это читает - рекомендую обязательно сходить, не пожалеете ❤️
P.S. нам ещё и интересные справочные материалы подарили - чудо!!
интересно, хочется слушать и погружаться-погружаться))
С огромным удовольствием приедем снова, чтобы познакомиться с городом двух Н с другой стороны!
Анастасии желаю больших успехов, а тем, кто сейчас это читает - рекомендую обязательно сходить, не пожалеете ❤️
P.S. нам ещё и интересные справочные материалы подарили - чудо!!
Е
Екатерина
26 мар 2025
Нам все очень понравилось! Спасибо Анастасии за историю о Кремле и каждом его уголке!
Нам все очень понравилось! Спасибо Анастасии за историю о Кремле и каждом его уголке!

