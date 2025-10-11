Кремль — сердце Нижнего Новгорода. Именно с него начинается история города. Мы покажем вам это место с нового ракурса. Вы наденете наушники и отправитесь по маршруту за актёрами. Услышите их диалоги, а также голоса известных деятелей и знаменитых горожан. Узнаете легенды, интересные истории и забавные факты о столице Поволжья.
Описание экскурсииКремль — сердце Нижнего Новгорода. Именно с него начинается история города. Мы покажем вам это место с нового ракурса. Вы наденете наушники и отправитесь по маршруту за актёрами. Услышите их диалоги, а также голоса известных деятелей и знаменитых горожан. Узнаете легенды, интересные истории и забавные факты о столице Поволжья. Будет необычно, душевно, весело и … вкусно.
По субботам в 15:00
Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Минина, подножие памятника Минину
Завершение: Дмитриевская башня
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
11 окт 2025
