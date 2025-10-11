Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Кремль — сердце Нижнего Новгорода. Именно с него начинается история города. Мы покажем вам это место с нового ракурса. Вы наденете наушники и отправитесь по маршруту за актёрами. Услышите их диалоги, а также голоса известных деятелей и знаменитых горожан. Узнаете легенды, интересные истории и забавные факты о столице Поволжья. 5 1 оценка

Полина Ваш гид в Нижнем Новгороде Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 1 час Как проходит Пешком Когда По субботам в 15:00 1300 ₽ за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Кремль — сердце Нижнего Новгорода. Именно с него начинается история города. Мы покажем вам это место с нового ракурса. Вы наденете наушники и отправитесь по маршруту за актёрами. Услышите их диалоги, а также голоса известных деятелей и знаменитых горожан. Узнаете легенды, интересные истории и забавные факты о столице Поволжья. Будет необычно, душевно, весело и … вкусно.

По субботам в 15:00 Выбрать дату

Ответы на вопросы Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Площадь Минина, подножие памятника Минину Завершение: Дмитриевская башня Когда и сколько длится? Когда: По субботам в 15:00 Экскурсия длится около 1 часа Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.