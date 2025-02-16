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За 8 столетий Нижегородский кремль накопил множество историй и секретов.



Вы раскроете, где бьётся его сердце, на каком здании можно взлететь в небо, как гнев монарших особ помог украсить кремлёвское пространство и какую пикантную надпись можно найти на старинных могильных плитах. А также прикоснётесь к забавным и жутковатым легендам, связанным с этим древним местом.