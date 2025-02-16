Нижегородский кремль: история и мифы

Погулять по территории кремля и узнать о нём интересные факты с профессиональным гидом
За 8 столетий Нижегородский кремль накопил множество историй и секретов.

Вы раскроете, где бьётся его сердце, на каком здании можно взлететь в небо, как гнев монарших особ помог украсить кремлёвское пространство и какую пикантную надпись можно найти на старинных могильных плитах. А также прикоснётесь к забавным и жутковатым легендам, связанным с этим древним местом.
Нижегородский кремль: история и мифы
Нижегородский кремль: история и мифы
Нижегородский кремль: история и мифы
Ближайшие даты:
16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев24
фев
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Кремлёвские стены и башни, каждая из которых хранит свои тайны
  • Археологическую нишу, через которую видна подлинная кладка кремлёвских стен
  • Дворец губернатора, где нижегородцы устроили сюрприз Александру Дюма
  • Арсенал — здание для хранения оружия, состоящее из трёх стен
  • Дом советов — прекрасный образец конструктивизма, готовый воспарить над городом
  • Смотровую площадку с потрясающим видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги
  • Плац-парадную площадь с нестандартным архитектурным решением
  • Михайло-Архангельский собор — место упокоения Кузьмы Минина
  • Памятник Дмитрию Донскому и Евфросинии Московской — символ крепкого брака
  • Памятник основателям города Георгию Всеволодовичу и святителю Симону

И это далеко не всё!

Организационные детали

  • Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
  • Это экскурсия с использованием индивидуальных наушников

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Надёжный Нижний: экскурсия по территории кремля
Пешая
26 отзывов
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Зимняя экскурсия по Нижегородскому кремлю
Откройте для себя зимний Нижний Новгород с эксклюзивной экскурсией по Нижегородскому кремлю и его тайнам
Начало: На пл. Минина и Пожарского
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:30
2400 за всё до 10 чел.
Нижегородский кремль: история, факты и предания
Пешая
79 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Нижегородский кремль: путешествие сквозь века и легенды
Погрузитесь в историю Нижнего Новгорода, посетив его сердце - Нижегородский кремль. Величественные виды и захватывающие рассказы ждут вас
Начало: У памятника Минину
Завтра в 15:00
16 фев в 09:00
5000 за всё до 5 чел.
Фотоэкскурсия по Нижегородскому кремлю
Пешая
скидка
30%
65 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фото-прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода
Исследуйте древний Нижегородский кремль и запечатлейте его историю в вашей фото-прогулке с личным гидом-фотографом
Начало: На площади Минина и Пожарского
23 фев в 09:00
24 фев в 09:00
100007000 за всё до 4 чел.