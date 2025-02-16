За 8 столетий Нижегородский кремль накопил множество историй и секретов.
Вы раскроете, где бьётся его сердце, на каком здании можно взлететь в небо, как гнев монарших особ помог украсить кремлёвское пространство и какую пикантную надпись можно найти на старинных могильных плитах. А также прикоснётесь к забавным и жутковатым легендам, связанным с этим древним местом.
Вы раскроете, где бьётся его сердце, на каком здании можно взлететь в небо, как гнев монарших особ помог украсить кремлёвское пространство и какую пикантную надпись можно найти на старинных могильных плитах. А также прикоснётесь к забавным и жутковатым легендам, связанным с этим древним местом.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Кремлёвские стены и башни, каждая из которых хранит свои тайны
- Археологическую нишу, через которую видна подлинная кладка кремлёвских стен
- Дворец губернатора, где нижегородцы устроили сюрприз Александру Дюма
- Арсенал — здание для хранения оружия, состоящее из трёх стен
- Дом советов — прекрасный образец конструктивизма, готовый воспарить над городом
- Смотровую площадку с потрясающим видом на Стрелку — место слияния Оки и Волги
- Плац-парадную площадь с нестандартным архитектурным решением
- Михайло-Архангельский собор — место упокоения Кузьмы Минина
- Памятник Дмитрию Донскому и Евфросинии Московской — символ крепкого брака
- Памятник основателям города Георгию Всеволодовичу и святителю Симону
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
- Это экскурсия с использованием индивидуальных наушников
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 2476 туристов
Меня зовут Юлия. Я член нижегородской гильдии экскурсоводов и увлечена своим делом. Провожу яркие, живые и позитивные экскурсии. Мои прогулки — это хорошее настроение и положительные эмоции в сочетании с интересными фактами. Присоединяйтесь!Задать вопрос
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