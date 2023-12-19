Мини-экскурсия на час по самому сердцу города - старинному кремлю
Приглашаем вас в зимнюю сказку, от которой веет стариной. За час мы успеем исследовать территорию Нижегородского кремля, но не успеем замёрзнуть. Вам откроется и история крепости, и прекрасный вид на Волгу, Оку и заволжские дали. В конце познавательной прогулки мы устроим небольшую викторину, чтобы закрепить знания!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Отправляемся в Нижегородский кремль, чтобы открыть:
- Кто такой «суровый воин» и в чём его секрет
- Каким цветом были кремлёвские стены до революции
- Какие угрозы отражала крепость на протяжении пяти веков
- Как был организован общественный транспорт в конце 19 века и где в кремле было депо
Также мы:
- Вспомним традиции новогодних ёлок: как и где в Нижнем Новгороде проходили ёлки для бедноты в начале прошлого века?
- Полюбуемся заснеженными видами кремля и вспомним героическое прошлое города Горького
- Полученные знания закрепим небольшой викториной
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на пл. Минина и Пожарского
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 1022 туристов
Здравствуйте, мы команда профессиональных экскурсоводов. Наши главные ценности — постоянное развитие, ответственность и качественный подход. Будем рады открыть для вас самые яркие, интересные и самобытные грани Нижнего Новгорода и области. Ждём вас в гости, друзья!
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