В снежный Нижний

Индивидуальная экскурсия в Нижнем Новгороде

Мини-экскурсия на час по самому сердцу города - старинному кремлю

Приглашаем вас в зимнюю сказку, от которой веет стариной. За час мы успеем исследовать территорию Нижегородского кремля, но не успеем замёрзнуть. Вам откроется и история крепости, и прекрасный вид на Волгу, Оку и заволжские дали. В конце познавательной прогулки мы устроим небольшую викторину, чтобы закрепить знания!
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
В снежный Нижний
Ближайшие даты:
19
дек
21
дек
22
дек
25
дек
26
дек
27
дек
28
дек
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Отправляемся в Нижегородский кремль, чтобы открыть:

  • Кто такой «суровый воин» и в чём его секрет
  • Каким цветом были кремлёвские стены до революции
  • Какие угрозы отражала крепость на протяжении пяти веков
  • Как был организован общественный транспорт в конце 19 века и где в кремле было депо

Также мы:

  • Вспомним традиции новогодних ёлок: как и где в Нижнем Новгороде проходили ёлки для бедноты в начале прошлого века?
  • Полюбуемся заснеженными видами кремля и вспомним героическое прошлое города Горького
  • Полученные знания закрепим небольшой викториной

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на пл. Минина и Пожарского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Нижнего Новгорода

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураЗимниеЛетниеНижегородский КремльПопулярные местаДля студентовСамое главноеКремль

Похожие туры из Нижнего Новгорода

Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
157 отзывов
Групповая экскурсия по Нижнему Новгороду в час вечерний
Кремль, легендарная лестница, «Арбат», церкви и многое другое на авто-пешеходной экскурсии
ул. Большая Покровская д1
Сегодня
Завтра
21 дек
22 дек
800 за человека
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
174 отзыва
Кремль и Покровка (пешая 2 часа)
Уникальные памятники архитектуры на экскурсии по историческим местам Нижнего Новгорода
на улице Большая Покровская. Летом и в праздники б...
Сегодня
Завтра
21 дек
22 дек
от 5 200 за всё до 8 чел.
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
Индивидуальная
3 часа
232 отзыва
Восемь веков Нижнего за три часа на авто
По договоренности
Завтра
21 дек
22 дек
23 дек
от 6 850 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Нижнем Новгороде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ