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Нижегородский кремль - древнее сердце города

Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Нижегородский кремль - это живая страница истории, сохранившаяся до наших дней.

Представьте, как по этим землям ходили наши предки, отбиваясь от захватчиков, как молились, любили и жили в тени могучих стен.

Экскурсия
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в кремль - это не только возможность коснуться древней кирпичной кладки и заглянуть в бойницы, но и уникальный шанс увидеть единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела, а также гробницу Кузьмы Минина.

Вас ждет погружение в атмосферу прошлого, полное увлекательных историй и легенд, которые оживят древние стены и расскажут о жизни людей в эпоху средневековья

5
103 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в историю 16 века
  • 🛡️ Уникальные фортификационные сооружения
  • 🔍 Интересные факты и легенды
  • 🗺️ Возможность увидеть старинные храмы
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🖼️ Богатая культурная программа

Лучшее время для посещения

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Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия будет наиболее комфортной и насыщенной благодаря благоприятным условиям для прогулок и осмотра достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Нижегородский кремль - древнее сердце города
Нижегородский кремль - древнее сердце города
Нижегородский кремль - древнее сердце города

Что можно увидеть

  • Нижегородский кремль
  • 13-я башня
  • Храм Михаила Архангела
  • Гробница Кузьмы Минина
  • Выставка военной техники

Описание экскурсии

Кремль — шедевр фортификационного искусства

Вы потрогаете старинную кирпичную кладку, заглянете в бойницы, подниметесь и спуститесь по крутым ступеням и наглядно представите, как наши предки отбивались от захватчиков. Я расскажу, какое оружие они использовали, где хранили порох и как пополняли запасы воды через тайные ходы. А также: как они молились, ели и любили. Ведь нижегородский кремль — это не просто замок феодала, но и сердце города.

История и легенды кремля

Кремль славится своей богатой историей. Вы узнаете, кто спас его от разрушения в советские годы, как ему был возвращен исторический облик и почему больше всего повезло его тринадцатой башне. Кроме того, зайдете в единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела и увидите гробницу Кузьмы Минина. А детям особенно понравится выставка военной техники, которую можно не просто посмотреть, но и потрогать!

Организационные детали

Вход в нижегородский кремль бесплатный.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1852 туристов
Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. У меня три образования. В том числе я закончила «Школу современного экскурсовода». Получаю диплом по специальности «искусствовед» в Петербургской академии художеств
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имени Репина. По предыдущей профессии я телевизионный репортёр. Мне хотелось найти что-то близкое к этому роду занятий. Я человек энергичный и подвижный, люблю общаться с людьми. Экскурсии приносят мне радость, я снова занимаюсь тем, что люблю. Очень хорошо знаю родной город. Пыталась как-то из него уехать, но вернулась. Мне хорошо здесь на волжских берегах. Ну а кроме того, я очень рада тем фантастическим изменениям к лучшему, которые сейчас происходят в Нижнем. Люблю темы, связанные с историей, архитектурой и искусством. Это моя сфера интересов. Занимаюсь российской историей начала 20 века. Мои путешественники — это мои лучшие друзья. И ещё я очень люблю детей, потому что у меня самой двое весёлых ребят. Надеюсь на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
3
1
2
1
А
Всё очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Рекомендую.
Всё очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Рекомендую.
Всё очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Рекомендую.
Всё очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Рекомендую.
Всё очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Рекомендую.
Всё очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Рекомендую.
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Екатерина
Замечательная прогулка. интересно, познавательно, содержание структурировано и легко воспринимается. Татьяна прекрасный человек и отличный рассказчик. Желаю успехов автору экскурсии, а прогулку рекомендую другим гостям города.
Замечательная прогулка. интересно, познавательно, содержание структурировано и легко воспринимается. Татьяна прекрасный человек и отличный рассказчик. Желаю
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Андрей
Татьяна - лучший экскурсовод, каких я видел в жизни, кроме того, что это настоящий кладезь знаний, Татьяна находит подход к публике разного уровня подготовленности, чтобы и донести информацию, и скорректировать маршрут под пожелания гостей города. Нам так понравилось, чтобы мы решили, что летом обязательно обратимся к Татьяне за новыми экскурсиями.
Татьяна - лучший экскурсовод, каких я видел в жизни, кроме того, что это настоящий кладезь знаний,
Татьяна - лучший экскурсовод, каких я видел в жизни, кроме того, что это настоящий кладезь знаний,
Татьяна - лучший экскурсовод, каких я видел в жизни, кроме того, что это настоящий кладезь знаний,
Татьяна - лучший экскурсовод, каких я видел в жизни, кроме того, что это настоящий кладезь знаний,
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Светлана
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и интересно провести с ней время, узнать много интересного и нового, а также погрузиться в историю города! С удовольствие прошли бы с Татьяной и другие маршруты, обязательно при следующей поездке постараемся опять встретиться с Татьяной и посоветуем друзьям!
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и+1
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и
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И
Долго и тщательно выбирала гида для первого знакомства с Кремлем города Нижний Новгород. И, ура, я не ошиблась. Татьяна соответствовала всем моим пожеланиям: увлеченный человек, обладающий харизмой и большим запасом
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знаний в своей области. Наша прогулка по Кремлю прошла очень интересно и мы даже не заметили времени и довольно прохладного ветра. Нам повезло! Спасибо Татьяне. А ее рекомендации по обеду в ресторане « Самоварня» превзошли наши ожидания. Однозначно рекомендую узнать историю Кремля и города в сопровождении гида Татьяны.

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М
Остались под большим впечатлением от экскурсии проведенной Татьяной.
Общительная, обаятельная, профессиональная, с прекрасной и визуально интересной подачей истории города - такой оказалась наш гид. Спасибо большое и хочется ей пожелать дальнейших успехов в такой интересной и нужной работе!!!
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