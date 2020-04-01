Что вас ожидает

Кремль — шедевр фортификационного искусства

Вы потрогаете старинную кирпичную кладку, заглянете в бойницы, подниметесь и спуститесь по крутым ступеням и наглядно представите, как наши предки отбивались от захватчиков. Я расскажу, какое оружие они использовали, где хранили порох и как пополняли запасы воды через тайные ходы. А также: как они молились, ели и любили. Ведь нижегородский кремль — это не просто замок феодала, но и сердце города.

История и легенды кремля

Кремль славится своей богатой историей. Вы узнаете, кто спас его от разрушения в советские годы, как ему был возвращен исторический облик и почему больше всего повезло его тринадцатой башне. Кроме того, зайдете в единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела и увидите гробницу Кузьмы Минина. А детям особенно понравится выставка военной техники, которую можно не просто посмотреть, но и потрогать!