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Познакомиться с главным символом Нижнего Новгорода в компании профессионального гида

Татьяна
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Татьяна – ваш гид
Нижегородский кремль — это суровый воин, дошедший до нас из XVI века.

Могучий в своей силе и красоте, он ни разу не был завоеван врагом.

Я расскажу, как жили в нем люди, чем знаменита 13-я башня и что сохранилось на его территории, а что было безвозвратно утрачено.
1800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Минина и Пожарского
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Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города

Что вас ожидает

Кремль — шедевр фортификационного искусства
Вы потрогаете старинную кирпичную кладку, заглянете в бойницы, подниметесь и спуститесь по крутым ступеням и наглядно представите, как наши предки отбивались от захватчиков. Я расскажу, какое оружие они использовали, где хранили порох и как пополняли запасы воды через тайные ходы. А также: как они молились, ели и любили. Ведь нижегородский кремль — это не просто замок феодала, но и сердце города.

История и легенды кремля
Кремль славится своей богатой историей. Вы узнаете, кто спас его от разрушения в советские годы, как ему был возвращен исторический облик и почему больше всего повезло его тринадцатой башне. Кроме того, зайдете в единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела и увидите гробницу Кузьмы Минина. А детям особенно понравится выставка военной техники, которую можно не просто посмотреть, но и потрогать!

Организационные детали

Вход в нижегородский кремль бесплатный.

Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города
Нижегородский кремль — древнее сердце города

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Минина и Пожарского.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Татьяна
Татьяна
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Татьяна. Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов. Говорю на хорошем русском языке и люблю детей, потому что у меня самой двое веселых ребят. Надеюсь на скорую встречу!
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