Познайте историю Нижнего Новгорода через экскурсию в его древнее сердце - Нижегородский кремль, где каждый камень хранит свои тайны
Нижегородский кремль - это живая страница истории, сохранившаяся до наших дней.
Представьте, как по этим землям ходили наши предки, отбиваясь от захватчиков, как молились, любили и жили в тени могучих стен.
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в кремль - это не только возможность коснуться древней кирпичной кладки и заглянуть в бойницы, но и уникальный шанс увидеть единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела, а также гробницу Кузьмы Минина.
Вас ждет погружение в атмосферу прошлого, полное увлекательных историй и легенд, которые оживят древние стены и расскажут о жизни людей в эпоху средневековья
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия будет наиболее комфортной и насыщенной благодаря благоприятным условиям для прогулок и осмотра достопримечательностей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Нижегородский кремль
13-я башня
Храм Михаила Архангела
Гробница Кузьмы Минина
Выставка военной техники
Описание экскурсии
Кремль — шедевр фортификационного искусства
Вы потрогаете старинную кирпичную кладку, заглянете в бойницы, подниметесь и спуститесь по крутым ступеням и наглядно представите, как наши предки отбивались от захватчиков. Я расскажу, какое оружие они использовали, где хранили порох и как пополняли запасы воды через тайные ходы. А также: как они молились, ели и любили. Ведь нижегородский кремль — это не просто замок феодала, но и сердце города.
История и легенды кремля
Кремль славится своей богатой историей. Вы узнаете, кто спас его от разрушения в советские годы, как ему был возвращен исторический облик и почему больше всего повезло его тринадцатой башне. Кроме того, зайдете в единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела и увидите гробницу Кузьмы Минина. А детям особенно понравится выставка военной техники, которую можно не просто посмотреть, но и потрогать!
Организационные детали
Вход в нижегородский кремль бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Памятник Городовому. Улица Большая Покровская дом 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1852 туристов
Я коренная нижегородка, профессиональный гид и член местной гильдии экскурсоводов.
У меня три образования. В том числе я закончила «Школу современного экскурсовода». Получаю диплом по специальности «искусствовед» в Петербургской академии художеств читать дальшеуменьшить
имени Репина.
По предыдущей профессии я телевизионный репортёр. Мне хотелось найти что-то близкое к этому роду занятий. Я человек энергичный и подвижный, люблю общаться с людьми. Экскурсии приносят мне радость, я снова занимаюсь тем, что люблю.
Очень хорошо знаю родной город. Пыталась как-то из него уехать, но вернулась. Мне хорошо здесь на волжских берегах. Ну а кроме того, я очень рада тем фантастическим изменениям к лучшему, которые сейчас происходят в Нижнем.
Люблю темы, связанные с историей, архитектурой и искусством. Это моя сфера интересов. Занимаюсь российской историей начала 20 века.
Мои путешественники — это мои лучшие друзья. И ещё я очень люблю детей, потому что у меня самой двое весёлых ребят. Надеюсь на скорую встречу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
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А
Алексей
Всё очень понравилось. Спасибо экскурсоводу Татьяне за содержательную экскурсию. Рекомендую.
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Екатерина
Замечательная прогулка. интересно, познавательно, содержание структурировано и легко воспринимается. Татьяна прекрасный человек и отличный рассказчик. Желаю успехов автору экскурсии, а прогулку рекомендую другим гостям города.
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Андрей
Татьяна - лучший экскурсовод, каких я видел в жизни, кроме того, что это настоящий кладезь знаний, Татьяна находит подход к публике разного уровня подготовленности, чтобы и донести информацию, и скорректировать маршрут под пожелания гостей города. Нам так понравилось, чтобы мы решили, что летом обязательно обратимся к Татьяне за новыми экскурсиями.
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Светлана
Сердечно благодарим нашего экскурсовода Татьяну! Татьяна профессионал и увлеченный человек, нашей группе было очень приятно и интересно провести с ней время, узнать много интересного и нового, а также погрузиться в историю города! С удовольствие прошли бы с Татьяной и другие маршруты, обязательно при следующей поездке постараемся опять встретиться с Татьяной и посоветуем друзьям!
+1
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И
Ирина
Долго и тщательно выбирала гида для первого знакомства с Кремлем города Нижний Новгород. И, ура, я не ошиблась. Татьяна соответствовала всем моим пожеланиям: увлеченный человек, обладающий харизмой и большим запасом читать дальшеуменьшить
знаний в своей области. Наша прогулка по Кремлю прошла очень интересно и мы даже не заметили времени и довольно прохладного ветра. Нам повезло! Спасибо Татьяне. А ее рекомендации по обеду в ресторане « Самоварня» превзошли наши ожидания. Однозначно рекомендую узнать историю Кремля и города в сопровождении гида Татьяны.
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М
Марина
Остались под большим впечатлением от экскурсии проведенной Татьяной. Общительная, обаятельная, профессиональная, с прекрасной и визуально интересной подачей истории города - такой оказалась наш гид. Спасибо большое и хочется ей пожелать дальнейших успехов в такой интересной и нужной работе!!!
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