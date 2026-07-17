Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года экскурсия будет наиболее комфортной и насыщенной благодаря благоприятным условиям для прогулок и осмотра достопримечательностей.

Нижегородский кремль - это живая страница истории, сохранившаяся до наших дней.Представьте, как по этим землям ходили наши предки, отбиваясь от захватчиков, как молились, любили и жили в тени могучих стен.Экскурсия

в кремль - это не только возможность коснуться древней кирпичной кладки и заглянуть в бойницы, но и уникальный шанс увидеть единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела, а также гробницу Кузьмы Минина. Вас ждет погружение в атмосферу прошлого, полное увлекательных историй и легенд, которые оживят древние стены и расскажут о жизни людей в эпоху средневековья

Описание экскурсии

Кремль — шедевр фортификационного искусства

Вы потрогаете старинную кирпичную кладку, заглянете в бойницы, подниметесь и спуститесь по крутым ступеням и наглядно представите, как наши предки отбивались от захватчиков. Я расскажу, какое оружие они использовали, где хранили порох и как пополняли запасы воды через тайные ходы. А также: как они молились, ели и любили. Ведь нижегородский кремль — это не просто замок феодала, но и сердце города.

История и легенды кремля

Кремль славится своей богатой историей. Вы узнаете, кто спас его от разрушения в советские годы, как ему был возвращен исторический облик и почему больше всего повезло его тринадцатой башне. Кроме того, зайдете в единственный сохранившийся с XVII века храм Михаила Архангела и увидите гробницу Кузьмы Минина. А детям особенно понравится выставка военной техники, которую можно не просто посмотреть, но и потрогать!

Организационные детали

Вход в нижегородский кремль бесплатный.